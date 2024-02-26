https://ukraina.ru/20240226/1053539462.html

Зеленский подписал указ о демобилизации срочников, воюющих с начала СВО

Зеленский подписал указ о демобилизации срочников, воюющих с начала СВО - 26.02.2024 Украина.ру

Зеленский подписал указ о демобилизации срочников, воюющих с начала СВО

В понедельник, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации срочников, которые находятся в зоне боевых действий с февраля 2022 года. Об этом свидетельствует статус документа на сайте Верховной Рады

2024-02-26T18:58

2024-02-26T18:58

2024-02-26T18:58

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мобилизация

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владимир зеленский

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Согласно указу украинского президента, срочники, чей период службы истёк во время действия военного положения и был продлён сверх установленного, смогут уволиться в запас в сроки, которые в дальнейшем определит указ главы государства.Отмечается, что документ сегодня подписал также председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. В тексте отсутствует информация о том, когда именно пройдёт демобилизация украинцев. В ходе рассмотрения инициативы в Верховной Раде в закон добавили предоставление вернувшимся со срочной службы военным отсрочки от мобилизации на 12 месяцев. Парламент одобрил документ 23 февраля. Напомним, в начале спецоперации было принято решение, согласно которому срочники во время военного положения на Украине остаются на военной службе.

https://ukraina.ru/20240210/1053207993.html

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новости, украина, срочники, сво, мобилизация, указ, владимир зеленский