Зеленский подписал указ о демобилизации срочников, воюющих с начала СВО - 26.02.2024 Украина.ру
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Зеленский подписал указ о демобилизации срочников, воюющих с начала СВО
Зеленский подписал указ о демобилизации срочников, воюющих с начала СВО - 26.02.2024 Украина.ру
Зеленский подписал указ о демобилизации срочников, воюющих с начала СВО
В понедельник, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации срочников, которые находятся в зоне боевых действий с февраля 2022 года. Об этом свидетельствует статус документа на сайте Верховной Рады
2024-02-26T18:58
2024-02-26T18:58
новости
украина
срочники
сво
мобилизация
указ
владимир зеленский
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Согласно указу украинского президента, срочники, чей период службы истёк во время действия военного положения и был продлён сверх установленного, смогут уволиться в запас в сроки, которые в дальнейшем определит указ главы государства.Отмечается, что документ сегодня подписал также председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. В тексте отсутствует информация о том, когда именно пройдёт демобилизация украинцев. В ходе рассмотрения инициативы в Верховной Раде в закон добавили предоставление вернувшимся со срочной службы военным отсрочки от мобилизации на 12 месяцев. Парламент&nbsp;одобрил&nbsp;документ 23 февраля. Напомним, в начале спецоперации было принято решение, согласно которому срочники во время военного положения на Украине остаются на военной службе.
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новости, украина, срочники, сво, мобилизация, указ, владимир зеленский
Новости, Украина, срочники, СВО, мобилизация, указ, Владимир Зеленский

Зеленский подписал указ о демобилизации срочников, воюющих с начала СВО

18:58 26.02.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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В понедельник, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации срочников, которые находятся в зоне боевых действий с февраля 2022 года. Об этом свидетельствует статус документа на сайте Верховной Рады
Согласно указу украинского президента, срочники, чей период службы истёк во время действия военного положения и был продлён сверх установленного, смогут уволиться в запас в сроки, которые в дальнейшем определит указ главы государства.
Отмечается, что документ сегодня подписал также председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. В тексте отсутствует информация о том, когда именно пройдёт демобилизация украинцев.
В ходе рассмотрения инициативы в Верховной Раде в закон добавили предоставление вернувшимся со срочной службы военным отсрочки от мобилизации на 12 месяцев. Парламент одобрил документ 23 февраля.
Напомним, в начале спецоперации было принято решение, согласно которому срочники во время военного положения на Украине остаются на военной службе.
10 февраля, 08:31
Очень опасная ситуация. Украинские эксперты о тотальной мобилизации и ее последствияхНа Украине обсуждают возможные последствия отставки главкома ВСУ Валерия Залужного и назначения на эту должность Александра Сырского и думают о том, как и чем можно закончить войну. О реальном выходе на границы 1991 года уже мало кто вспоминает.
 
НовостиУкраинасрочникиСВОмобилизацияуказВладимир Зеленский
 
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