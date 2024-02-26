https://ukraina.ru/20240226/1053527817.html

"Я ненавижу Майдан": украинцев возмутили слова звезды "Слуги народа"

"Я ненавижу Майдан": украинцев возмутили слова звезды "Слуги народа" - 26.02.2024 Украина.ру

"Я ненавижу Майдан": украинцев возмутили слова звезды "Слуги народа"

Украинская актриса сериала "Слуга народа" Елена Репина откровенно высказалась о Майдане и конфликте в Донбассе

2024-02-26T16:06

2024-02-26T16:06

2024-02-26T16:06

новости

украина

слуга народа

сериал

актриса

украинская актриса

майдан

евромайдан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1a/1053525480_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_89b185091136ef2dc8bd6a2bcad3d633.png

Репина вышла в прямой эфир в одной из соцсетей и рассказала о своём отношении в госперевороту 2014 года. Украинская журналистка Алина Доротюк в своём телеграм-канале опубликовала часть эфира Репиной.Украинская актриса высказывалась негативно и о проводимой политике деруссификации."Если вы назвали всю Украину улицами Бандеры, это не значит, что… Ну посмотрим, как оно там будет. Слава нации? Какой нации? Какой нации? Вы хотя бы знаете, как в Украине люди выживают? В Украине, как люди выживают с коррупцией", – издание цитирует актрису.В субботу, 24 февраля, в годовщину начала спецоперации Репина опубликовала пост в соцсети, в котором рассказала о начале конфликта в Донбассе."Для меня война началась 13 апреля 2014 года… Было невыносимо больно и непонятно… почему, почему у нас? Почему дети Донбасса… И почему так круто перевернули историю? И люди, победившие фашизм, стали врагами? И вера, которой крещена наша земля князем Владимиром, стала ненужно? И почему за 8 лет никто не захотел мирно уладить конфликт?" - написала Репина.В комментариях украинцы возмущены словами известной актрисы театра и кино.

https://ukraina.ru/20240222/1053472808.html

украина

майдан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, слуга народа, сериал, актриса, украинская актриса, майдан, евромайдан