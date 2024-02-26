"Я ненавижу Майдан": украинцев возмутили слова звезды "Слуги народа"
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская)
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская)
Украинская актриса сериала "Слуга народа" Елена Репина откровенно высказалась о Майдане и конфликте в Донбассе
Репина вышла в прямой эфир в одной из соцсетей и рассказала о своём отношении в госперевороту 2014 года. Украинская журналистка Алина Доротюк в своём телеграм-канале опубликовала часть эфира Репиной.
"Я не была на Майдане. Я ненавижу Майдан. Я считаю, что Майдан убил Украину. Вот то, что сейчас с нами, это последствия Майдана. Вы можете меня заплевать, можете не заплевать. Гребаный Майдан! Никто не ответит", - говорит актриса.
Украинская актриса высказывалась негативно и о проводимой политике деруссификации.
"Если вы назвали всю Украину улицами Бандеры, это не значит, что… Ну посмотрим, как оно там будет. Слава нации? Какой нации? Какой нации? Вы хотя бы знаете, как в Украине люди выживают? В Украине, как люди выживают с коррупцией", – издание цитирует актрису.
В субботу, 24 февраля, в годовщину начала спецоперации Репина опубликовала пост в соцсети, в котором рассказала о начале конфликта в Донбассе.
"Для меня война началась 13 апреля 2014 года… Было невыносимо больно и непонятно… почему, почему у нас? Почему дети Донбасса… И почему так круто перевернули историю? И люди, победившие фашизм, стали врагами? И вера, которой крещена наша земля князем Владимиром, стала ненужно? И почему за 8 лет никто не захотел мирно уладить конфликт?" - написала Репина.
В комментариях украинцы возмущены словами известной актрисы театра и кино.
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