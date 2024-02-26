https://ukraina.ru/20240226/1053522940.html
"Забросали навозом и апельсинами": в центр Брюсселя выехали фермеры на тракторах
"Забросали навозом и апельсинами": в центр Брюсселя выехали фермеры на тракторах - 26.02.2024 Украина.ру
"Забросали навозом и апельсинами": в центр Брюсселя выехали фермеры на тракторах
Сотни тракторов заполонили Европейский квартал в Брюсселе, сообщили 26 февраля журналисты The Brussels Times
2024-02-26T14:06
2024-02-26T14:06
2024-02-26T14:06
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фермер
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протестующие
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трактор
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Некоторым фермерам удалось прорваться сквозь заграждения, установленные правоохранителями."Полицейских также забрасывали навозом, небольшими бомбами и апельсинами, что вынудило их отступить дальше", говорится в статье.Сообщается, что фермеры поджигают солому и тракторные шины, полицейские пытаются потушить их из водомёта.Утром 26 февраля несколько тракторов также въехали в исторический центр, в том числе на знаменитую площадь Гран-Плас, сигналя гудками.Протест с раннего утра нарушает движение транспорта. Некоторые туннели, дороги и станции метро закрыты для посещения.Уже несколько недель европейские фермеры проводят кампанию против чрезмерно строгих европейских экологических правил и падения доходов. Фермерские организации просят Европейский Союз выйти из соглашений о свободной торговле и прекратить переговоры со странами Южной Америки. Возможное соглашение между ЕС, Бразилией, Аргентиной, Уругваем и Парагваем позволит дешевым продуктам поступать на рынки друг друга. Фермеры хотят окончательно положить конец переговорам по этому соглашению, пишет издание.Накануне стало известно, что польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Германией. Сельскохозяйственная техника выстроилась на дороге, оставив лишь полосу для легковых автомобилей.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, брюссель, бельгия, фермер, протесты, протестующие, зарубежье, трактор
Новости, Брюссель, Бельгия, фермер, протесты, протестующие, Зарубежье, трактор
"Забросали навозом и апельсинами": в центр Брюсселя выехали фермеры на тракторах
Сотни тракторов заполонили Европейский квартал в Брюсселе, сообщили 26 февраля журналисты The Brussels Times
"В Европейском квартале уже имеется около 300 тракторов. Туда еще едут еще несколько групп тракторов", — издание приводит слова представителя полиции.
Некоторым фермерам удалось прорваться сквозь заграждения, установленные правоохранителями.
"Полицейских также забрасывали навозом, небольшими бомбами и апельсинами, что вынудило их отступить дальше", говорится в статье
.
Сообщается, что фермеры поджигают солому и тракторные шины, полицейские пытаются потушить их из водомёта.
Утром 26 февраля несколько тракторов также въехали в исторический центр, в том числе на знаменитую площадь Гран-Плас, сигналя гудками.
Протест с раннего утра нарушает движение транспорта. Некоторые туннели, дороги и станции метро закрыты для посещения.
Уже несколько недель европейские фермеры проводят кампанию против чрезмерно строгих европейских экологических правил и падения доходов. Фермерские организации просят Европейский Союз выйти из соглашений о свободной торговле и прекратить переговоры со странами Южной Америки.
Возможное соглашение между ЕС, Бразилией, Аргентиной, Уругваем и Парагваем позволит дешевым продуктам поступать на рынки друг друга. Фермеры хотят окончательно положить конец переговорам по этому соглашению, пишет издание.
Накануне стало известно, что польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Германией. Сельскохозяйственная техника выстроилась на дороге, оставив лишь полосу для легковых автомобилей.