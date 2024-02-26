https://ukraina.ru/20240226/1053522940.html

"Забросали навозом и апельсинами": в центр Брюсселя выехали фермеры на тракторах

"Забросали навозом и апельсинами": в центр Брюсселя выехали фермеры на тракторах - 26.02.2024 Украина.ру

"Забросали навозом и апельсинами": в центр Брюсселя выехали фермеры на тракторах

Сотни тракторов заполонили Европейский квартал в Брюсселе, сообщили 26 февраля журналисты The Brussels Times

2024-02-26T14:06

2024-02-26T14:06

2024-02-26T14:06

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фермер

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зарубежье

трактор

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Некоторым фермерам удалось прорваться сквозь заграждения, установленные правоохранителями."Полицейских также забрасывали навозом, небольшими бомбами и апельсинами, что вынудило их отступить дальше", говорится в статье.Сообщается, что фермеры поджигают солому и тракторные шины, полицейские пытаются потушить их из водомёта.Утром 26 февраля несколько тракторов также въехали в исторический центр, в том числе на знаменитую площадь Гран-Плас, сигналя гудками.Протест с раннего утра нарушает движение транспорта. Некоторые туннели, дороги и станции метро закрыты для посещения.Уже несколько недель европейские фермеры проводят кампанию против чрезмерно строгих европейских экологических правил и падения доходов. Фермерские организации просят Европейский Союз выйти из соглашений о свободной торговле и прекратить переговоры со странами Южной Америки. Возможное соглашение между ЕС, Бразилией, Аргентиной, Уругваем и Парагваем позволит дешевым продуктам поступать на рынки друг друга. Фермеры хотят окончательно положить конец переговорам по этому соглашению, пишет издание.Накануне стало известно, что польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Германией. Сельскохозяйственная техника выстроилась на дороге, оставив лишь полосу для легковых автомобилей.

https://ukraina.ru/20240226/1053517415.html

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новости, брюссель, бельгия, фермер, протесты, протестующие, зарубежье, трактор