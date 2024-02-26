"Готовы ли они к бою": Подоляк рассказал о задаче, поставленной перед новым главкомом ВСУ
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью испанской газете El Mundo прокомментировал планы новой волны мобилизации в стране
"Одна из задач нового главнокомандующего (ВСУ Александра) Сырского заключается в проведении ревизии с целью выяснения, где находятся военнослужащие, готовы ли они к бою, и после данной проверки штаб решит, сколько людей требуется на фронте", - сказал Подоляк.
Он отметил, что сейчас в украинской армии служат 880 тысяч человек, из них лишь 270 тысяч находятся на передовой.
По мнению Подоляка, необходимо увеличить количество тех, кто принимает участие в боевых действиях.
В начале февраля Подоляк сообщил о проведении аудита действий ВСУ за 2022 и 2023 годы. По его словам, для понимания того, что делать в 2024 году, необходимо понять, что происходило в 2023 году, какие ошибки были допущены или какие действия не были реализованы. Также Подоляк указывал, что в ходе контрнаступления украинских войск в прошлом году были допущены "тактические ошибки".
Накануне президент Украины Владимир Зеленский на фоне сдачи Авдеевки в ДНР и Крынок в Херсонской области заявил, что в украинских войсках проводится аудит.
"К ставке привлекаем разного уровня боевых руководителей. Если это Авдеевка, то привлекаются авдеевцы. Задание главкома проводить аудит, он должен быть в каждом месте, каждой бригаде. Сделать выводы, что именно не так, в первую очередь решить вопрос с резервами. Резерв не был нормально подготовлен, это факт, мы должны его признать и исправить. Аудит проводится после двух лет, мы должны понимать, кто находится в кабинетах, какой процент из них был на фронте", - сказал Зеленский.
Он также отметил, что при необходимости аудит будет проведен и в рамках мобилизации для определения необходимого количества людей.
Российские военные 17 февраля освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.
На прошлой неделе российские войска на Херсонском направлении взяли под контроль населенный пункт Крынки, заняли более выгодные позиции, отразили три атаки, потери ВСУ составили более 460 военнослужащих, пять танков.
19 февраля, 04:50"Генерал 200": военный эксперт рассказал, зачем Сырский затеял "аудит" мертвых и пропавших солдат ВСУСписки погибших солдат ВСУ держали в подвешенном статусе, чтобы не выплачивать денежное довольствие семьям погибших. Если украинская власть признает, что потери на фронте приближаются к миллиону, это обернется катастрофой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов