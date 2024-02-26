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Любомир Гузар: крестный отец Майдана

Любомир Гузар: крестный отец Майдана - 26.02.2024 Украина.ру

Любомир Гузар: крестный отец Майдана

Роль греко-католиков в обоих майданах трудно переоценить. Прежде всего потому, что это доминирующая конфессия на Западной Украине, которая была социальной базой Майданов. Кстати, первым опытом массовой организации на Галичине были марши греко-католиков на собор св. Юра ещё в 1989 году.

2024-02-26T08:17

2024-02-26T08:17

2024-02-26T08:17

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Однако и высшие руководители УГКЦ ой как не просты – они не просто образованы, но и имеют обширные связи не только в Ватикане. Фактически они выступали и выступают в качестве националистических политиков.Первым греко-католическим епископом, который получил общенациональный авторитет и смог перенести кафедру УГКЦ в Киев стал Любомир Ярославович Гузар.Отец будущего главы украинских греко-католиков, Ярослав Гузар, был банковским служащим — сначала в Галиче, откуда его как одного из лучших сотрудников перевели во Львов. Именно там 26 февраля 1933 года родился у него сын Любомир. Его мать, Ростислава, была домохозяйкой и воспитывала детей — кроме сына в семье была ещё старшая дочь Марта.Во Львове Любомир окончил народную школу и первый класс гимназии. Однако безоблачное детство закончилось в сентябре 1939 года. Тогда немцы начали бомбить Львов, мать велела детям быстро спускаться в подвал. Как вспоминал потом Гузар, "я — дитя войны. Я видел, как богатые люди в один миг теряли всё".А потом был "золотой сентябрь", присоединение Западной Украины к СССР, тревожные прислушивания к звукам проезжающих грузовиков ночью и утренние разговоры родителей о том, кого арестовали накануне. Однако "первые советы" семья Гузаров пережила без проблем, как и гитлеровскую оккупацию Львова в 1941-44-м, ведь Ярослав не был активистом каких-либо украинских организаций.В 1944 году, накануне возвращения советских войск, впопыхах ночью собрав вещи, семья через Закарпатье и Будапешт уезжает в Австрию, в Зальцбург. "Это была хорошая возможность увидеть мир", — так комментировал впоследствии Любомир тот ночной побег, хотя и не акцентировался на своих скитаниях, попросту говоря: "я жил спокойной жизнью".В Зальцбурге Любомир продолжил обучение в гимназии, которую основали эмигранты-профессора. Как вспоминал Гузар, это была очень простая школа, с обычными лавками, даже тетрадь или хороший карандаш было сложно найти. Еще из Зальцбурга Любомир написал письмо в малую духовную семинарию УГКЦ имени Св. Василия в американском Стэмфорде, намереваясь продолжить дело своего прадеда — греко-католического священника из села Завалив на Тернопольщине.Переехать в США семье удалось только в 1949-м — тогда Америка и Канада позволили приезд эмигрантов, даже не имеющих работы. Единственным требованием было приглашение от кого-то, кто живет в этих странах. Такое письмо семье Гузаров предоставил бывший одноклассник Ярослава — и семья отправилась за океан.Во время обучения в духовной семинарии Любомир Гузар начинает сотрудничать с бандеровцами, становится капелланом молодёжных лагерей "Союза Украинской Молодёжи" — молодёжной организации ОУН*(б). Высшее образование он получил в Католическом университете Америки (Вашингтон), в 1958 году получил лицензиат богословия от Великой духовной семинарии святого Иосафата в Риме.30 марта 1958 года митрополит Филадельфийский УГКЦ Амфросий Синишин рукоположил Любомира Гузара в священники, с этого времени началась его пастырская деятельность в греко-католических приходах украинской диаспоры в США. В 1958-1969 годах Гузар преподаёт в коллегиальной Стемфордской семинарии, которую сам же окончил, и продолжает обучение в Фордемском университете (Нью-Йорк), где в 1967 году получил степень магистра философии. В 1969-1972 годах Гузар учится в папском университете "Урбаниана", где защитил в итоге докторскую диссертацию по теологии на тему "Митрополит Шептицкий — предвестник экуменизма".В 1972-м Любомир вступил в монастырь Студийского Устава в Гроттаферрата (Италия), а уже через год монашеской братией избран архимандритом монастырей Студийского Устава УГКЦ в диаспоре. В 1975-м Гузар начинает преподавать догматику в папском университете "Урбаниана" и становится одним из приближённых предстоятеля УГКЦ, Верховного архиепископа Иосифа Слипого, которого как раз тогда окружение провозгласило "патриархом" (Ватикан никогда не признавал за ним этого статуса, хотя Иосиф Слипый с 1965 года был именован кардиналом).2 апреля 1977 года Слипый призвал к себе нескольких священнослужителей, среди которых был и Гузар, и предложил им стать "запасными" епископами УГКЦ. Верховный архиепископ рукоположил их тайно, без согласия Папы Римского — по правилам католической церкви кандидаты на посвящение в епископы должны иметь согласие на это от Папы.Но Иосиф Слипый даже не пытался его получить, говоря, что "Ватикан — это бюрократия, там мало что можно удержать в тайне". Ему было важно, чтобы наличие "запасных епископов" была именно тайной. Однако один из новорукоположенных епископов, Степан Чмиль, вскоре заболел и умер. Во время его похорон Иосиф Слипый начал употреблять слово "архиерей", тайна раскрылась, и в Ватикане поднялся большой скандал.Папа Римский Павел VI принципиально не признал хиротонии Гузара, так как она основывалась только на правах УГКЦ, гарантированных в Брестской унии, без соответствующих согласований с ватиканскими властями. 27 марта 1980 года назначил коадъютором (преемником) верховного архиепископа Иосифа Слипого епископа Мирослава Иоанна Любачивского, а Любомир Гузар остался работать в канцелярии Слипого, выполняя разные его поручения.В 1992 году архимандрит Любомир возвращается со своей монашеской общиной Студийского Устава на Украину, община поселяется в селе Колодиевка на Тернопольщине.Лишь в 1996 году благодаря ходатайству верховного архиепископа УГКЦ Мирослава Иоанна Любачивского уже новый Папа Римский Иоанн Павел II признал архиерейскую хиротонию Любомира Гузара и назначил его титулярным епископом Нисы Ликийской. 17 октября того же года Синод епископов УГКЦ ввиду тяжелого состояния здоровья верховного архиепископа Мирослава Иоанна назначил епископа Любомира Гузара "помощником" верховного архиепископа. С этого времени Гузар фактически руководит УГКЦ, а Любачивский, оставаясь верховным архиепископом УГКЦ, отходит на покой. Несмотря на статус де-факто руководителя украинской церкви, Гузар сохраняет американское гражданство.После кончины в декабре 2000-го верховного архиепископа Мирослава Иоанна Любачивского Священный Синод Украинской греко-католической церкви 25 января 2001 года избрал епископа Любомира Гузара новым предстоятелем церкви. На следующий день, 26 января 2001 года, в соборе Св. Юра во Львове состоялась интронизация нового верховного архиепископа, сразу же после которой папский нунций информировал, что Иоанн Павел II не только подтверждает такой выбор синода, но и предоставляет новоинтронизированному верховному архиепископу титул кардинала.В июне 2001 года состоялся визит Папы Римского Иоанна Павла II на Украину, который знаменовал превращение Любомира Гузара в фигуру общенационального масштаба.Этому способствовала и позиция тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы, который был избран на второй срок в значительной мере голосами западно-украинского электората. В 2001-м Гузар получает от Кучмы орден "За заслуги" III степени, а в 2003-м — орден князя Ярослава Мудрого V степени. При этом Гузар был единственным членом Всеукраинского совета церквей, который отказался подписывать письмо с осуждением акции "Украина без Кучмы".С 2002 года верховный архиепископ Любомир Гузар, который, наконец, стал гражданином Украины, неоднократно заявляет о намерении перенести свою кафедру из Львова в Киев, где начинаются строительные работы по сооружению собора Воскресения Христова и патриаршей резиденции.27 октября 2002 года верховный архиепископ Любомир освятил краеугольный камень своего Патриаршего собора, место для которого принципиально было выбрано на левом берегу Днепра, чтобы подчеркнуть планы дальнейшей экспансии УГКЦ на Восток.Хотя собор был построен при значительной поддержке администрации Кучмы, его открытие произошло уже после Майдана-2004, при новом президенте.21 августа 2005 года на территории Патриаршего собора Воскресения Христова состоялась торжественная церемония перенесения престола Верховного архиепископа УГКЦ из Львова в Киев, где с момента заключения Брестской унии до второй половины 30-х годов ХVІІ века находилась резиденция унийных митрополитов Киевских, Галицких и всея Руси. В торжественных мероприятиях приняли участие около 3000 верующих УГКЦ, а также представители Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.В тот же день Гузар официально меняет свой титул на "Верховный епископ Киево-Галицкий" (хотя внутри УГКЦ ещё с 2001 года его величали патриархом). Изменение титула кардинала Гузара и перенесение резиденции грекокатоликов из Львова в Киев вызвали протесты со стороны канонической Украинской православной церкви.Перенеся греко-католическую кафедру в Киев, Любомир Гузар посчитал свою миссию выполненной, и решил уступить дорогу молодым. В 2008-м, когда ему исполнилось 75 лет, глава УГКЦ подал Папе Римскому прошение об отставке, которое Бенедикт XVI удовлетворил 10 февраля 2011-го. А 26 февраля 2013 года, когда кардиналу Гузару исполнилось восемьдесят лет, он потерял право на участие в конклавах католической церкви в Риме.Однако формально отойдя от церковных дел, Любомир Гузар продолжил активную "прогрессорскую" деятельность. Он попытался стать для новых украинских элит моральным авторитетом, конкурируя в первую очередь с "патриархом Филаретом". Однако в отличие от советской школы последнего Гузар прошёл обучение и практику в Ватикане, где "ловцы душ" были куда опытнее, чем в идеологических структурах КПСС и КГБ.В двадцатую годовщину референдума о независимости Украины Гузар становится одним из инициаторов и главным идеологом создания "Группы 1 декабря". Эта структура, несмотря на заявления о необходимости "объединения украинского народа", начинает готовить общество к свержению режима Януковича.Собственно, все основные идеологемы "революции достоинства" были разработаны именно этой структурой, деятельность которой направлял Гузар. Поэтому никто особо и не удивился, когда Любомир Гузар лично появился на Майдане 1 декабря 2013 года, благословил тысячи собравшихся и призвал их "не иметь страха и творить добро".По оценке мэра Львова Андрея Садового, "Гузар говорил очень просто, его понимали и академики, и дворники". Причём говорил он именно то, что от него хотели слышать. Либералам — о том, что "национализм не может быть христианской добродетелью, поскольку он не является совершенным и делает человека несколько ограниченным, ведь националист любит только своё". Националистам — наоборот, о том, что "национализм в понимании христианского патриотизма является добродетелью, и мы не можем относиться к этому легкомысленно, и все люди, которые готовы были даже отдать жизнь за свою Родину, — это наши герои, наше национальное сокровище".При этом сам Гузар прекрасно понимал, кого он ведёт к власти и какой власти жаждет окормляемый им народ.В конце 2012-го — начале 2013-го он дал журналисту киевского издания "Зеркало недели" Сергею Рахманину интервью, которое позже запретил публиковать, и оно вышло лишь в 2022 году.За год до Майдана Любомир Гузар прямо сказал: "я не вижу никакой практической разницы между властью и оппозицией. Если бы сегодняшняя оппозиция пришла к власти, не думаю, что была бы действительно иной". Да и как она могла быть иной, если, по словам иерараха, "в Украине, так мне кажется, не то чтобы стремление, а скорее, определенный спрос на некоего умеренного диктатора. Мы хотим иметь справедливого князя, гетмана или президента, который всё решит за нас. Возьмет на себя то бремя. Пусть даже ценой части нашей свободы".Однако в октябре 2016-го, когда потеря не части, а большинства свобод граждан Украины была очевидной для всех, Любомир Гузар патетически заявил в интервью "Украинской правде": "я бы сказал, только второй Майдан стал для нас поворотным пунктом — мы вступили на путь независимости". А в январе того же года, комментируя конфликт на Донбассе, Гузар сказал "Зеркалу недели": "я не вижу возможности примирения или мира". До самой своей смерти в мае 2017-го иерарх поддерживал все действия киевских властей как на Донбассе, так и в целом по стране.В упомянутом интервью, записанном в 2012-13-м годах, Любомир Гузар сказал: "мы, греко-католики, стремимся иметь патриархат. Но одной вещи некоторые люди или совсем не хотят понять, или очень трудно её понимают. Что патриархат — это не цель. Патриархат — это средство, чтобы наша церковь имела больше возможности быть собой".Намёк более чем прозрачный — ведь греко-католики, начиная с митрополита Шептицкого, видят свою церковь как единственную настоящую наследницу "Владимирова крещения" и претендуют не только на души, но и на вполне материальные объекты. К примеру, УГКЦ активно присматривается к Святой Софии в Киеве.Кардинал Гузар не дожил до начала СВО, но сейчас он был бы счастлив. Мы ведь видим всё то, о чём он говорил:- войну, которая ему, кажется, очень понравилась ещё в 1939 году;- нацистско-либеральный консенсус;- кризис православной церкви вообще и УПЦ в частности, который раскрывает широкие перспективы перед униатами;- в конце концов – "умеренного диктатора" в лице Владимира Зеленского, отобравшего у украинцев остатки свободы в обмен на власть для себя.Он точно не рептилоид?* Оргнанизации, деятельность которых запрещена на территории РФ

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история, история украины, православие, греко-католики, папа римский, угкц, униаты, католическая церковь