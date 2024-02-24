https://ukraina.ru/20240224/1053495777.html

Окажут поддержку. В Киев приехали четыре западных лидера и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон

Окажут поддержку. В Киев приехали четыре западных лидера и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон - 24.02.2024 Украина.ру

Окажут поддержку. В Киев приехали четыре западных лидера и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон

Четыре западных лидера 24 февраля прибыли в Киев, сообщило новостное агентство Reuters

2024-02-24T10:26

2024-02-24T10:26

2024-02-24T10:26

новости

киев

украина

европейская комиссия

канада

бельгия

италия

поддержка

борис джонсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102002/40/1020024018_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_352828389b7dafc2f610bc484cd90e90.jpg

Речь идет о премьер-министре Италии Джордже Мелоны, премьер-министре Канады Джастине Трюдо, премьер-министре Бельгии Александре де Кроо и председателе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.По данным агентства, на поезде из Польши они приехали в Киев для того, чтобы выразить солидарность с Украиной.В столицу Украины также прибыл бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале."Борис Джонсон также в Киеве", - написал Гончаренко*.Ранее сообщалось, что 24 февраля руководители стран G7 обсудят совместное заявление о дальнейшей поддержке Украины. Также 27 стран ЕС заключат соглашение о пополнении оборонного фонда Евросоюза и договорятся о совместных закупках боеприпасов для Украины.*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20240224/1053495091.html

киев

украина

канада

бельгия

италия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, украина, европейская комиссия, канада, бельгия, италия, поддержка, борис джонсон