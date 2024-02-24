Окажут поддержку. В Киев приехали четыре западных лидера и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон - 24.02.2024 Украина.ру
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Окажут поддержку. В Киев приехали четыре западных лидера и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон
Окажут поддержку. В Киев приехали четыре западных лидера и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон - 24.02.2024 Украина.ру
Окажут поддержку. В Киев приехали четыре западных лидера и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон
Четыре западных лидера 24 февраля прибыли в Киев, сообщило новостное агентство Reuters
2024-02-24T10:26
2024-02-24T10:26
новости
киев
украина
европейская комиссия
канада
бельгия
италия
поддержка
борис джонсон
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Речь идет о премьер-министре Италии Джордже Мелоны, премьер-министре Канады Джастине Трюдо, премьер-министре Бельгии Александре де Кроо и председателе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.По данным агентства, на поезде из Польши они приехали в Киев для того, чтобы выразить солидарность с Украиной.В столицу Украины также прибыл бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале."Борис Джонсон также в Киеве", - написал Гончаренко*.Ранее сообщалось, что 24 февраля руководители стран G7 обсудят совместное заявление о дальнейшей поддержке Украины. Также 27 стран ЕС заключат соглашение о пополнении оборонного фонда Евросоюза и договорятся о совместных закупках боеприпасов для Украины.*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
https://ukraina.ru/20240224/1053495091.html
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новости, киев, украина, европейская комиссия, канада, бельгия, италия, поддержка, борис джонсон
Новости, Киев, Украина, Европейская комиссия, Канада, Бельгия, Италия, поддержка, Борис Джонсон

Окажут поддержку. В Киев приехали четыре западных лидера и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон

10:26 24.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВведение безвизового режима Украины с ЕС
Введение безвизового режима Украины с ЕС - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Четыре западных лидера 24 февраля прибыли в Киев, сообщило новостное агентство Reuters
Речь идет о премьер-министре Италии Джордже Мелоны, премьер-министре Канады Джастине Трюдо, премьер-министре Бельгии Александре де Кроо и председателе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.
По данным агентства, на поезде из Польши они приехали в Киев для того, чтобы выразить солидарность с Украиной.
В столицу Украины также прибыл бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале.
"Борис Джонсон также в Киеве", - написал Гончаренко*.
Ранее сообщалось, что 24 февраля руководители стран G7 обсудят совместное заявление о дальнейшей поддержке Украины. Также 27 стран ЕС заключат соглашение о пополнении оборонного фонда Евросоюза и договорятся о совместных закупках боеприпасов для Украины.
*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
- РИА Новости, 1920, 24.02.2024
09:17
Байден обсудит вопрос поддержки Украины с лидерами G7 и Зеленским - Белый домПрезидент США Джо Байден планирует провести телефонные переговоры с остальными государственными лидерами группы G7, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения дальнейшей поддержки Украины и давления на Россию. Об это говорится в сообщении Белого дома, опубликованном 24 февраля
 
НовостиКиевУкраинаЕвропейская комиссияКанадаБельгияИталияподдержкаБорис Джонсон
 
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Заголовок открываемого материала
11:10Military Watch рассказал о последствиях уничтожения ЗРК Patriot для Украины
10:26Окажут поддержку. В Киев приехали четыре западных лидера и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон
09:57Шойгу приказал усилить группировку "Центр" средствами РЭБ и обещал армии России новые дроны
09:45Происшествие на Кубани, новый "контрнаступ" Зеленского. Главное на Украине на утро 24 февраля
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