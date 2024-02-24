https://ukraina.ru/20240224/1053495777.html
Окажут поддержку. В Киев приехали четыре западных лидера и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон
Окажут поддержку. В Киев приехали четыре западных лидера и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон - 24.02.2024 Украина.ру
Окажут поддержку. В Киев приехали четыре западных лидера и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон
Четыре западных лидера 24 февраля прибыли в Киев, сообщило новостное агентство Reuters
2024-02-24T10:26
2024-02-24T10:26
2024-02-24T10:26
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Речь идет о премьер-министре Италии Джордже Мелоны, премьер-министре Канады Джастине Трюдо, премьер-министре Бельгии Александре де Кроо и председателе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.По данным агентства, на поезде из Польши они приехали в Киев для того, чтобы выразить солидарность с Украиной.В столицу Украины также прибыл бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале."Борис Джонсон также в Киеве", - написал Гончаренко*.Ранее сообщалось, что 24 февраля руководители стран G7 обсудят совместное заявление о дальнейшей поддержке Украины. Также 27 стран ЕС заключат соглашение о пополнении оборонного фонда Евросоюза и договорятся о совместных закупках боеприпасов для Украины.*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
https://ukraina.ru/20240224/1053495091.html
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новости, киев, украина, европейская комиссия, канада, бельгия, италия, поддержка, борис джонсон
Новости, Киев, Украина, Европейская комиссия, Канада, Бельгия, Италия, поддержка, Борис Джонсон
Окажут поддержку. В Киев приехали четыре западных лидера и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон
Четыре западных лидера 24 февраля прибыли в Киев, сообщило новостное агентство Reuters
Речь идет о премьер-министре Италии Джордже Мелоны, премьер-министре Канады Джастине Трюдо, премьер-министре Бельгии Александре де Кроо и председателе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.
По данным агентства, на поезде из Польши они приехали в Киев для того, чтобы выразить солидарность с Украиной.
В столицу Украины также прибыл бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале.
"Борис Джонсон также в Киеве", - написал Гончаренко*.
Ранее сообщалось, что 24 февраля руководители стран G7 обсудят совместное заявление о дальнейшей поддержке Украины. Также 27 стран ЕС заключат соглашение о пополнении оборонного фонда Евросоюза и договорятся о совместных закупках боеприпасов для Украины.
*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга