https://ukraina.ru/20240224/1053495361.html

Происшествие на Кубани, новый "контрнаступ" Зеленского. Главное на Украине на утро 24 февраля

Происшествие на Кубани, новый "контрнаступ" Зеленского. Главное на Украине на утро 24 февраля - 24.02.2024 Украина.ру

Происшествие на Кубани, новый "контрнаступ" Зеленского. Главное на Украине на утро 24 февраля

В Каневском районе Краснодарского края упал летательный аппарат. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новое наступление ВСУ

2024-02-24T09:45

2024-02-24T09:45

2024-02-24T09:45

эксклюзив

хроники

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О происшествии на Кубани сообщил РИА Новости источник в экстренных службах."Неустановленный летательный аппарат упал в Каневском районе Краснодарского края. На месте крушения горит камыш", - заявил собеседник агентства.Угрозы жилым домам нет.В региональном оперштабе изначально сообщили, что около 20:00 возле хутора Трудовая Армения упали два летательных аппарата. Позднее там уточнили, что речь идет об одном.После падения аппарата загорелся камыш на площади 250 км м."Угрозы жилым домам нет, пострадавших среди жителей хутора также нет", - подчеркнули в оперштабе.К ликвидации пожара привлекли 40 человек и 14 единиц техники, туда же направилиВ 20:50 пожар удалось локализовать, а спустя 55 минут – полностью потушить.Единая дежурно-диспетчерская служба призвала не размещать в сети интернет фото и видео с места происшествия и доверять только официальным источникам информации.При этом российские военкоры и эксперты уже сообщили о том, что летательный аппарат — это российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50."А-50 потерян. Кто сбил, на данный момент неизвестно. Все предположения идут в сад. Но 256 км от ЛБС... По этому видео понятно что экипаж имел информацию о том, что в них летит ракета. Они знали. Делали что могли. Что должны. Вечного полёта... ", - написал в 21:22 телеграм-канал Fighterbomber, посвящённый военно-авиационной проблематике.К записи было прикреплено видео, на котором самолёт отстреливал тепловые ловушки."Возможно, возле хутора Трудовая Армения в Каневском районе Краснодарского края упал не "неизвестный летательный аппарат", как пишут в новостях, а еще один А-50 ВКС России. Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук подтвердил сбитие российского А-50. Но мы ждём официальных заявлений МО и не теряем надежды, что это не так. На первом видео самолет отстреливает тепловые ловушки, чтобы уйти от зенитных ракет. На втором — сильный пожар. С той стороны фронта до этого места украинские ПВО Рatriot не достает. Да и зачем им ПВО, если наше делает работу за них…", - сообщил в своём телеграм-канале первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв в 21:44.Он также опубликовал фото и видео с места событий."200 с лишним километров от линии фронта. Да, наш самолёт наше же ПВО опять и сбило, увы. Здесь пора не жаловаться на случайные сбои системы "свой-чужой", а провести расследование целого ряда подобных диверсий и посадить агентов противника, прокравшихся на командные должности в ПВО. Всяко полезней, чем бороться за нравственность в среде шоу-бизнеса", - отметил публицист, ветеран Донбасса Александр Аверин.Бывший замглавы администрации Бердянска, инженер и ракетостроитель Алексей Васильев также указал, что возможно произошёл "дружественный огонь"."Увы, версия с "Пэтриотом" позволила в прошлый раз замять неудобные вопросы, и тем самым выводы не были сделаны. Для тех, кто не понял до сих пор - да, сбит наш А-50У, и обломки подтверждают это со 100% точностью. И да, это ФФ ("дружественный огонь" - Ред.), потому что на такой дистанции никакой Пэтриот физически не дотянет. И да, он точно сбит, потому что экипаж пытался уходить от ракет, это явно видно на видео, то есть не технические неполадки. И да, конечно, виноваты будут военные блогеры. Ну а кто ещё?" - отметил он.Позднее Васильев прокомментировал попытки Украины приписать себе заслугу в уничтожении А-50, мол украинцы выпустили модифицированную ракету из комплекса С-200."Киев можно конечно понять, упустить такую возможность получить лавры героев, создать переможную атмосферу у населения, и прочие бонусы. Вот только нюансы - на такой дальности С-200 летит уже по баллистической траектории и без работающего двигателя. То есть с энергетикой на манёвр всё очень туго. Далее, за счёт такой траектории, он виден для А-50У, как рождественская ёлка, и просчитать траекторию, довернуть, можно сильно заранее. Не говоря уж о том, что аппаратный комплекс ДРЛО вполне может создать достаточно заметную помеху для старого радара. Полностью менять БРЭО на древней ракете ВСУ не смогли бы, слишком огромный объем работы для единичного применения с низкой надёжностью. И главное вопрос с энергетикой для манёвра все равно никуда не делся бы, на такой дальности ракета летит уже как фонарный столб с оперением, любой поворот резко снижает её остаточную скорость", - указал он.По его словам, такая версия оскорбительна для российских военных."Это явная попытка получить бонусы на халяву. Но при этом, для Минобороны, если допустить саму возможность пролёта древней ракеты на такое огромное расстояние, ещё и попасть в такой ценный самолёт, будет ещё больше вопросов, как они могли такое пропустить?" - отметил Васильев.По его словам, С-200 - "это не современные штормшэдоу, с малозаметностью и маневренностью на сверхмалых высотах, это огромная дура без малого 10 метров длиной, которая вылазит на десятки километров вверх по траектории, видна на всех радарах".Военный корреспондент Владимир Романов рассказал о том, что следственные действия с расчётом С-400 уже ведутся.Новый "контрнаступ"Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил, что Вооружённые силы Украины готовятся к новому наступлению."Обороняться — задача номер один. Продолжать нашу успешную историю на Чёрном море — мы будем делать это. Я не буду вдаваться в детали, но они, россияне, получат сюрпризы. Юг важен. <...> И конечно, мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию", - отметил он.Это его заявление вызвало резонанс в том числе и в России. Так, представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в комментарии РИА Новости назвал слова Зеленского началом торга за гарантии личной безопасности."Зеленский готов поднимать ставки и заявлять о начале любых контрнаступлений, лишь бы выпросить себе безопасность. Зеленский начал торг за гарантии личной безопасности и дает четкий сигнал своим хозяевам о том, что среди условий прекращения конфликта на Украине, должна быть его жизнь", - отметил Смирнов.По его словам, политическое будущее Зеленского предопределено, как политик он себя дискредитировал и навсегда запятнал.

https://ukraina.ru/20240222/1053479714.html

https://ukraina.ru/20240222/1053471710.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники