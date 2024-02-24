https://ukraina.ru/20240224/1053495091.html

Байден обсудит вопрос поддержки Украины с лидерами G7 и Зеленским - Белый дом

Байден обсудит вопрос поддержки Украины с лидерами G7 и Зеленским - Белый дом - 24.02.2024 Украина.ру

Байден обсудит вопрос поддержки Украины с лидерами G7 и Зеленским - Белый дом

Президент США Джо Байден планирует провести телефонные переговоры с остальными государственными лидерами группы G7, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения дальнейшей поддержки Украины и давления на Россию. Об это говорится в сообщении Белого дома, опубликованном 24 февраля

2024-02-24T09:17

2024-02-24T09:17

2024-02-24T09:17

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"В субботу президент примет участие в видеоконференции с остальными лидерами G7 и Владимиром Зеленским, чтобы обсудить продолжение поддержки Украины", - отмечается в сообщении.Также Байден намерен обсудить "общие шаги по продолжению привлечения России к ответственности".Как сообщало издание Украина.ру, вице-президент США Камала Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля заявила, что Белый дом будет работать над тем, чтобы Россия возместила ущерб Украине. Она также отметила, что США готовы поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией "столько, сколько потребуется".

https://ukraina.ru/20240222/1053458834.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, джо байден, украина, владимир зеленский, поддержка