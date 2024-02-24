Байден обсудит вопрос поддержки Украины с лидерами G7 и Зеленским - Белый дом - 24.02.2024 Украина.ру
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Байден обсудит вопрос поддержки Украины с лидерами G7 и Зеленским - Белый дом
Байден обсудит вопрос поддержки Украины с лидерами G7 и Зеленским - Белый дом - 24.02.2024 Украина.ру
Байден обсудит вопрос поддержки Украины с лидерами G7 и Зеленским - Белый дом
Президент США Джо Байден планирует провести телефонные переговоры с остальными государственными лидерами группы G7, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения дальнейшей поддержки Украины и давления на Россию. Об это говорится в сообщении Белого дома, опубликованном 24 февраля
2024-02-24T09:17
2024-02-24T09:17
новости
сша
джо байден
украина
владимир зеленский
поддержка
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"В субботу президент примет участие в видеоконференции с остальными лидерами G7 и Владимиром Зеленским, чтобы обсудить продолжение поддержки Украины", - отмечается в сообщении.Также Байден намерен обсудить "общие шаги по продолжению привлечения России к ответственности".Как сообщало издание Украина.ру, вице-президент США Камала Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля заявила, что Белый дом будет работать над тем, чтобы Россия возместила ущерб Украине. Она также отметила, что США готовы поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией "столько, сколько потребуется".
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новости, сша, джо байден, украина, владимир зеленский, поддержка
Новости, США, Джо Байден, Украина, Владимир Зеленский, поддержка

Байден обсудит вопрос поддержки Украины с лидерами G7 и Зеленским - Белый дом

09:17 24.02.2024
 
© AP / Andrew Harnik
- РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© AP / Andrew Harnik
Читать в
Президент США Джо Байден планирует провести телефонные переговоры с остальными государственными лидерами группы G7, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения дальнейшей поддержки Украины и давления на Россию. Об это говорится в сообщении Белого дома, опубликованном 24 февраля
"В субботу президент примет участие в видеоконференции с остальными лидерами G7 и Владимиром Зеленским, чтобы обсудить продолжение поддержки Украины", - отмечается в сообщении.
Также Байден намерен обсудить "общие шаги по продолжению привлечения России к ответственности".
Как сообщало издание Украина.ру, вице-президент США Камала Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля заявила, что Белый дом будет работать над тем, чтобы Россия возместила ущерб Украине. Она также отметила, что США готовы поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией "столько, сколько потребуется".
Международный форум Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
22 февраля, 03:20
Журналист раскрыл, как США тайно перебрасывают оружие на Украину, чтобы не рухнул фронт и рейтинг БайденаЧтобы помочь Киеву укрепить фронт и спасти его от обвала, США найдут полуофициальные схемы, по которым значительная часть оружия будет переброшено на Украину без одобрения Конгресса. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
 
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