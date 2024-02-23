Жога: Освобождение Авдеевки - один из ключевых этапов СВО - 23.02.2024 Украина.ру
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Жога: Освобождение Авдеевки - один из ключевых этапов СВО
Жога: Освобождение Авдеевки - один из ключевых этапов СВО - 23.02.2024 Украина.ру
Жога: Освобождение Авдеевки - один из ключевых этапов СВО
Освобождение российской армией Авдеевки - это один из ключевых этапов спецоперации, заявил председатель Народного Совета ДНР Артём Жога. Об этом 23 февраля сообщили журналисты РИА Новости
2024-02-23T17:17
2024-02-23T17:17
новости
россия
авдеевка
днр
донецкая народная республика
артем жога
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По словам Жоги, Артемовск, Мариуполь, Волноваха - это знаковые города, за которые власти киевского режима "держались и преподносили свою непобедимость".Председатель Народного Совета ДНР подчеркнул, что взятие Авдеевки высвобождает большое количество вооруженных сил, которые были задействованы в наступательных действиях. Это, в свою очередь, позволит задействовать эти силы на других участках фронта.В субботу, 17 февраля, в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Украинская армия потеряла более 1,5 тысячи военнослужащих.
https://ukraina.ru/20240223/1053486096.html
россия
авдеевка
днр
донецкая народная республика
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новости, россия, авдеевка, днр, донецкая народная республика, артем жога
Новости, Россия, Авдеевка, ДНР, Донецкая Народная Республика, Артем Жога

Жога: Освобождение Авдеевки - один из ключевых этапов СВО

17:17 23.02.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкДействия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке
Действия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Освобождение российской армией Авдеевки - это один из ключевых этапов спецоперации, заявил председатель Народного Совета ДНР Артём Жога. Об этом 23 февраля сообщили журналисты РИА Новости

"Считаю, что это (взятие Авдеевки. - Ред.) - один из ключевых этапов во всей специальной военной операции. [...] Я думаю, это один из этапов, когда ВСУ посыпятся в плане массовой сдачи в плен, оставлении позиций и ухода в глубь регионов Украины", - сказал Жога.

По словам Жоги, Артемовск, Мариуполь, Волноваха - это знаковые города, за которые власти киевского режима "держались и преподносили свою непобедимость".
Председатель Народного Совета ДНР подчеркнул, что взятие Авдеевки высвобождает большое количество вооруженных сил, которые были задействованы в наступательных действиях. Это, в свою очередь, позволит задействовать эти силы на других участках фронта.
В субботу, 17 февраля, в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Украинская армия потеряла более 1,5 тысячи военнослужащих.
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НовостиРоссияАвдеевкаДНРДонецкая Народная РеспубликаАртем Жога
 
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