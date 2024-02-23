https://ukraina.ru/20240223/1053493024.html

Жога: Освобождение Авдеевки - один из ключевых этапов СВО

Жога: Освобождение Авдеевки - один из ключевых этапов СВО - 23.02.2024 Украина.ру

Жога: Освобождение Авдеевки - один из ключевых этапов СВО

Освобождение российской армией Авдеевки - это один из ключевых этапов спецоперации, заявил председатель Народного Совета ДНР Артём Жога. Об этом 23 февраля сообщили журналисты РИА Новости

2024-02-23T17:17

2024-02-23T17:17

2024-02-23T17:17

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артем жога

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По словам Жоги, Артемовск, Мариуполь, Волноваха - это знаковые города, за которые власти киевского режима "держались и преподносили свою непобедимость".Председатель Народного Совета ДНР подчеркнул, что взятие Авдеевки высвобождает большое количество вооруженных сил, которые были задействованы в наступательных действиях. Это, в свою очередь, позволит задействовать эти силы на других участках фронта.В субботу, 17 февраля, в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Украинская армия потеряла более 1,5 тысячи военнослужащих.

https://ukraina.ru/20240223/1053486096.html

россия

авдеевка

днр

донецкая народная республика

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новости, россия, авдеевка, днр, донецкая народная республика, артем жога