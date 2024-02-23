Несколько шагов до развала: Ищенко о сходстве и различиях между США сейчас и СССР перед его распадом - 23.02.2024 Украина.ру
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Несколько шагов до развала: Ищенко о сходстве и различиях между США сейчас и СССР перед его распадом
Несколько шагов до развала: Ищенко о сходстве и различиях между США сейчас и СССР перед его распадом - 23.02.2024 Украина.ру
Несколько шагов до развала: Ищенко о сходстве и различиях между США сейчас и СССР перед его распадом
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру объяснил, в чём сходства и в чём различия нынешней ситуации в США и того, что происходило... Украина.ру, 23.02.2024
2024-02-23T16:51
2024-02-23T16:51
видео
ростислав ищенко
ссср
распад
развал
такер карлсон
вашингтон
меньшинство
производство
кризис
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру объяснил, в чём сходства и в чём различия нынешней ситуации в США и того, что происходило перед распадом Советского Союза, оценил влияние рассказов американского журналиста Такера Карлсона на умы своих сограждан и назвал шаги, которые осталось сделать Вашингтону для того, чтобы окончательно и бесповоротно развалить Соединённые Штаты.
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видео, ростислав ищенко, ссср, распад, развал, такер карлсон, вашингтон, меньшинство, производство, кризис, россия, эмиграция, американцы, москва, метро, видео
Видео, Ростислав Ищенко, СССР, распад, развал, Такер Карлсон, Вашингтон, меньшинство, производство, кризис, Россия, эмиграция, американцы, Москва, метро

Несколько шагов до развала: Ищенко о сходстве и различиях между США сейчас и СССР перед его распадом

16:51 23.02.2024
 
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру объяснил, в чём сходства и в чём различия нынешней ситуации в США и того, что происходило перед распадом Советского Союза, оценил влияние рассказов американского журналиста Такера Карлсона на умы своих сограждан и назвал шаги, которые осталось сделать Вашингтону для того, чтобы окончательно и бесповоротно развалить Соединённые Штаты.
 
ВидеоРостислав ИщенкоСССРраспадразвалТакер КарлсонВашингтонменьшинствопроизводствокризисРоссияэмиграцияамериканцыМоскваметро
 
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Заголовок открываемого материала
16:51Несколько шагов до развала: Ищенко о сходстве и различиях между США сейчас и СССР перед его распадом
16:46Ростислав Ищенко: Ждуны, которые остались, будут скрипеть зубами на Россию, пусть, быстрее зубы сточат
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