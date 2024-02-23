https://ukraina.ru/20240223/1053492914.html
Несколько шагов до развала: Ищенко о сходстве и различиях между США сейчас и СССР перед его распадом
Несколько шагов до развала: Ищенко о сходстве и различиях между США сейчас и СССР перед его распадом - 23.02.2024 Украина.ру
Несколько шагов до развала: Ищенко о сходстве и различиях между США сейчас и СССР перед его распадом
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру объяснил, в чём сходства и в чём различия нынешней ситуации в США и того, что происходило... Украина.ру, 23.02.2024
2024-02-23T16:51
2024-02-23T16:51
2024-02-23T16:51
видео
ростислав ищенко
ссср
распад
развал
такер карлсон
вашингтон
меньшинство
производство
кризис
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру объяснил, в чём сходства и в чём различия нынешней ситуации в США и того, что происходило перед распадом Советского Союза, оценил влияние рассказов американского журналиста Такера Карлсона на умы своих сограждан и назвал шаги, которые осталось сделать Вашингтону для того, чтобы окончательно и бесповоротно развалить Соединённые Штаты.
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Видео, Ростислав Ищенко, СССР, распад, развал, Такер Карлсон, Вашингтон, меньшинство, производство, кризис, Россия, эмиграция, американцы, Москва, метро