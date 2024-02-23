https://ukraina.ru/20240223/1053492914.html

Несколько шагов до развала: Ищенко о сходстве и различиях между США сейчас и СССР перед его распадом

Несколько шагов до развала: Ищенко о сходстве и различиях между США сейчас и СССР перед его распадом - 23.02.2024 Украина.ру

Несколько шагов до развала: Ищенко о сходстве и различиях между США сейчас и СССР перед его распадом

Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру объяснил, в чём сходства и в чём различия нынешней ситуации в США и того, что происходило... Украина.ру, 23.02.2024

2024-02-23T16:51

2024-02-23T16:51

2024-02-23T16:51

видео

ростислав ищенко

ссср

распад

развал

такер карлсон

вашингтон

меньшинство

производство

кризис

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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру объяснил, в чём сходства и в чём различия нынешней ситуации в США и того, что происходило перед распадом Советского Союза, оценил влияние рассказов американского журналиста Такера Карлсона на умы своих сограждан и назвал шаги, которые осталось сделать Вашингтону для того, чтобы окончательно и бесповоротно развалить Соединённые Штаты.

ссср

вашингтон

россия

москва

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