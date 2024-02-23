На Украине оценили восстановление страны в €500 миллиардов
14:55 23.02.2024 (обновлено: 14:56 23.02.2024)
© AP / Ivan Sekretarev
© AP / Ivan Sekretarev
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков оценил, сколько потребуется на восстановление Украины. Об этом Кубраков заявил в интервью агентству Deutsche Presse-Agentur
Самый серьезный ущерб, по оценке Кубракова, можно будет устранить за два-три года. А полный восстановительный процесс займет от пяти до десяти лет, добавил украинский министр.
Курбаков оценил ущерб, нанесенный конфликтом, в 500 миллиардов евро.
Согласно данным ООН, Украину с начала спецоперации покинули более шести миллионов человек. В Германии, в частности, в настоящее время проживает приблизительно 1,1 миллиона граждан Украины.
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