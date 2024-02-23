https://ukraina.ru/20240223/1053489445.html

На Украине оценили восстановление страны в €500 миллиардов

На Украине оценили восстановление страны в €500 миллиардов - 23.02.2024 Украина.ру

На Украине оценили восстановление страны в €500 миллиардов

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков оценил, сколько потребуется на восстановление Украины. Об этом Кубраков заявил в интервью агентству Deutsche Presse-Agentur

2024-02-23T14:55

2024-02-23T14:55

2024-02-23T14:56

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украина

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спецоперация

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Самый серьезный ущерб, по оценке Кубракова, можно будет устранить за два-три года. А полный восстановительный процесс займет от пяти до десяти лет, добавил украинский министр.Курбаков оценил ущерб, нанесенный конфликтом, в 500 миллиардов евро.Согласно данным ООН, Украину с начала спецоперации покинули более шести миллионов человек. В Германии, в частности, в настоящее время проживает приблизительно 1,1 миллиона граждан Украины.

https://ukraina.ru/20240222/1053472808.html

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новости, украина, восстановление, министр, сво, спецоперация