На Украине оценили восстановление страны в €500 миллиардов - 23.02.2024 Украина.ру
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На Украине оценили восстановление страны в €500 миллиардов
На Украине оценили восстановление страны в €500 миллиардов - 23.02.2024 Украина.ру
На Украине оценили восстановление страны в €500 миллиардов
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков оценил, сколько потребуется на восстановление Украины. Об этом Кубраков заявил в интервью агентству Deutsche Presse-Agentur
2024-02-23T14:55
2024-02-23T14:56
новости
украина
восстановление
министр
сво
спецоперация
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Самый серьезный ущерб, по оценке Кубракова, можно будет устранить за два-три года. А полный восстановительный процесс займет от пяти до десяти лет, добавил украинский министр.Курбаков оценил ущерб, нанесенный конфликтом, в 500 миллиардов евро.Согласно данным ООН, Украину с начала спецоперации покинули более шести миллионов человек. В Германии, в частности, в настоящее время проживает приблизительно 1,1 миллиона граждан Украины.
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новости, украина, восстановление, министр, сво, спецоперация
Новости, Украина, восстановление, министр, СВО, Спецоперация

На Украине оценили восстановление страны в €500 миллиардов

14:55 23.02.2024 (обновлено: 14:56 23.02.2024)
 
© AP / Ivan Sekretarev
- РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP / Ivan Sekretarev
Читать в
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков оценил, сколько потребуется на восстановление Украины. Об этом Кубраков заявил в интервью агентству Deutsche Presse-Agentur
Самый серьезный ущерб, по оценке Кубракова, можно будет устранить за два-три года. А полный восстановительный процесс займет от пяти до десяти лет, добавил украинский министр.
Курбаков оценил ущерб, нанесенный конфликтом, в 500 миллиардов евро.
Согласно данным ООН, Украину с начала спецоперации покинули более шести миллионов человек. В Германии, в частности, в настоящее время проживает приблизительно 1,1 миллиона граждан Украины.
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