Система ПВО сбила два украинских беспилотника над Курском - губернатор

"Поворотный момент в конфликте". Когда у ВСУ начались катастрофические проблемы на фронте Мировое сообщество продолжает обсуждать, какое значение для ВСУ в стратегическом плане имеет утрата контроля над Авдеевкой, что привело к этому провалу и что будет дальше