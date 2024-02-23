Система ПВО сбила два украинских беспилотника над Курском - губернатор - 23.02.2024 Украина.ру
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Система ПВО сбила два украинских беспилотника над Курском - губернатор
Система ПВО сбила два украинских беспилотника над Курском - губернатор - 23.02.2024 Украина.ру
Система ПВО сбила два украинских беспилотника над Курском - губернатор
Над Курском системой ПВО сбили два украинских беспилотных летательных аппарата, сообщил 23 февраля губернатор Роман Старовойт
2024-02-23T13:02
2024-02-23T13:02
новости
россия
курск
курская область
роман старовойт
минобороны рф
беспилотники
украина
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Глава региона напомнил правила безопасности. "Не приближайтесь к обломкам сбитых украинских БПЛА и не трогайте их, они могут взорваться! Сообщить о находке нужно по телефону 112", - сообщил губернатор.В Минобороны РФ подтвердили, что около 10:20 над Курской областью система ПВО сбила два украинских беспилотника.
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новости, россия, курск, курская область, роман старовойт, минобороны рф, беспилотники, украина
Новости, Россия, Курск, Курская область, Роман Старовойт, Минобороны РФ, беспилотники, Украина

Система ПВО сбила два украинских беспилотника над Курском - губернатор

13:02 23.02.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Над Курском системой ПВО сбили два украинских беспилотных летательных аппарата, сообщил 23 февраля губернатор Роман Старовойт
"В небе над Курском было сбито два украинских беспилотника самолетного типа. Слава нашим бойцам ПВО!" - написал Старовойт.
Глава региона напомнил правила безопасности. "Не приближайтесь к обломкам сбитых украинских БПЛА и не трогайте их, они могут взорваться! Сообщить о находке нужно по телефону 112", - сообщил губернатор.
В Минобороны РФ подтвердили, что около 10:20 над Курской областью система ПВО сбила два украинских беспилотника.
- РИА Новости, 1920, 20.02.2024
20 февраля, 17:44
"Поворотный момент в конфликте". Когда у ВСУ начались катастрофические проблемы на фронтеМировое сообщество продолжает обсуждать, какое значение для ВСУ в стратегическом плане имеет утрата контроля над Авдеевкой, что привело к этому провалу и что будет дальше
 
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