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"Вернёмся и всё отстроим": эвакуированные из Авдеевки строят планы на будущее

"Вернёмся и всё отстроим": эвакуированные из Авдеевки строят планы на будущее - 23.02.2024 Украина.ру

"Вернёмся и всё отстроим": эвакуированные из Авдеевки строят планы на будущее

Журналисты издания Украина.ру побывали в пункте временного размещения в одном из тыловых городов ДНР, куда привезли первых беженцев из Авдеевки. Выжившие... Украина.ру, 23.02.2024

2024-02-23T13:00

2024-02-23T13:00

2024-02-23T13:00

россия

видео

авдеевка

александр чаленко

беженцы

днр

донецкая народная республика

украина

освобождение

киев

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Журналисты издания Украина.ру побывали в пункте временного размещения в одном из тыловых городов ДНР, куда привезли первых беженцев из Авдеевки. Выжившие рассказали, почему они не уезжали из города и ждали наших, а также поделились своими планами на будущее.

россия

авдеевка

днр

донецкая народная республика

украина

киев

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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