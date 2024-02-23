https://ukraina.ru/20240223/1053486950.html
"Вернёмся и всё отстроим": эвакуированные из Авдеевки строят планы на будущее
"Вернёмся и всё отстроим": эвакуированные из Авдеевки строят планы на будущее - 23.02.2024 Украина.ру
"Вернёмся и всё отстроим": эвакуированные из Авдеевки строят планы на будущее
Журналисты издания Украина.ру побывали в пункте временного размещения в одном из тыловых городов ДНР, куда привезли первых беженцев из Авдеевки. Выжившие... Украина.ру, 23.02.2024
2024-02-23T13:00
2024-02-23T13:00
2024-02-23T13:00
россия
видео
авдеевка
александр чаленко
беженцы
днр
донецкая народная республика
украина
освобождение
киев
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Журналисты издания Украина.ру побывали в пункте временного размещения в одном из тыловых городов ДНР, куда привезли первых беженцев из Авдеевки. Выжившие рассказали, почему они не уезжали из города и ждали наших, а также поделились своими планами на будущее.
россия
авдеевка
днр
донецкая народная республика
украина
киев
2024
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"Вернёмся и всё отстроим": эвакуированные из Авдеевки строят планы на будущее
Журналисты издания Украина.ру побывали в пункте временного размещения в одном из тыловых городов ДНР, куда привезли первых беженцев из Авдеевки. Выжившие рассказали, почему они не уезжали из города и ждали наших, а также поделились своими планами на будущее.