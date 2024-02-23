https://ukraina.ru/20240223/1053486343.html

Мушки в янтаре. Как живут "спящие" и "молчаливые", бывшие народные, а ныне обычные эмигранты - без России

Мушки в янтаре. Как живут "спящие" и "молчаливые", бывшие народные, а ныне обычные эмигранты - без России - 23.02.2024 Украина.ру

Мушки в янтаре. Как живут "спящие" и "молчаливые", бывшие народные, а ныне обычные эмигранты - без России

Их немного. Может, несколько десятков. Бывшие любимцы публики, собиравшие некогда стадионы и концертные залы, не вылезавшие из телевизоров, кочующие с корпоратива на корпоратив. Что с ними случилось, почему они не могут собрать публику на свои концерты - ни на Родине, ни за ее пределами?

2024-02-23T14:45

2024-02-23T14:45

2024-02-23T14:45

эксклюзив

релоканты

россия

шоу-бизнес

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Опять отменили БИ-2, на этот раз без "руки Кремля"Только недавно завершился скандал с "клеткой в Таиланде", в которой больше недели отсидели в заключении члены коллектива БИ-2 за два незаконных концерта в этой стране.Но претензии у "Лёвы и Шуры" почему-то были не к Таиланду, а к России."Нас запрещает Кремль!" - так попытались представить дело два нарушителя налогового законодательства Таиланда.Сразу же объявили о новых концертах, в предвкушении ажиотажа от неожиданной раскрутки. И внезапно потерпели фиаско.Концерт в Дубае отменен организаторами, без объяснения причин.И второе мероприятие, которое планировалось в Турции на апрель, под названием "Каникулы с БИ- 2", тоже отменили.Обо всём этом скромно, без подробностей, написали сами БИ.Учитывая, какой крик они поднимают, если можно хоть как-то привязать отмену своих концертов к "руке Москвы", это очень красноречивое молчание.Выяснилось, что билеты на "Каникулы" не раскупались. Стоимость четырёх ночей в отеле с БИ, с ведущим Максимом Виторганом, "танцами до упаду" и "морем общения" находилась в диапазоне от 300 тысяч до почти миллиона рублей.Кто будет платить такие деньги? Цены явно заоблачные.Но гораздо важнее, чем ненормальные цены, другое: нет большого интереса у публики, никто не ломится посмотреть на "открытые репетиции" БИ-2.Об этом же свидетельствуют "отмены" их коллег в России и за рубежом. И уже всё чаще происходят они не по инициативе местной власти, а по причине отсутствия интереса у публики.Малинин и украинский флагЕщё летом 2022 года сорвались гастроли у Александра Малинина с сыном. Они были запланированы в Сочи, Геленджике, но выступления пришлось отменить по банальной причине: билеты не раскупались.Александр Малинин с семьёй давно живёт в Германии. Там у него недвижимость, они с женой в Мюнхене владеют клиникой анализов.После недавнего концерта Малинина в Саратове (пока ещё достаточно успешного) к нему обратился публично саратовский депутат Роман Грибов:"Здесь идеально подходит термин "релокант". По сути, Малинин им и является. Он до сих пор не озвучил свою позицию. Лично мне не понятно, с кем он? Он приезжает в Россию от силы раз в год и очевидно, интересуют его здесь только гонорары."Более того, после концерта Малинин выставил в соцсетях, как считает народ, "украинский флаг": специально выбранное засвеченное фото, где он в голубом костюме на фоне желтого задника.Отвечала, как всегда в таких случаях, жена Малинина Эмма: "народному артисту несолидно оправдываться".Всё это вызывает, конечно, недоумение. Люди выбрали Майами, Италию и Мюнхен местом проживания. Но зарабатывать упорно стремятся в России.Несмотря на падающую популярность, едут на Волгу, в Сибирь, на Дальний Восток. Где-то ещё, может быть, удастся провести концерты.А их упорное молчание - это молчаливый "тайный знак" : я не поддерживаю Россию, но простите, вынужден иногда приезжать в эти "дикие места", потому что очень хочется пополнить бюджет.Почему надо жить в Майами, а зарабатывать в Улан-Удэ?Такие вопросы задают в соцсетях зрители Кристине Орбакайте.В Улан-Удэ, а также в Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске и в других городах отменили концерты Кристины. За последний год она не была в России ни разу.Проживает постоянно то ли в Майами, где у семьи огромная квартира, то ли в своём шестиэтажном особняке на Манхэттене.И таких "молчащих" с особняками в Майами - чуть ли не половина бывших "звёзд" нашей эстрады.Молчат Агутин и Варум.В 2022 году они постили чёрные квадратики, Варум писала в феврале 2022-го: "мы идём в никуда". Но теперь они приезжают в это "никуда" давать концерты, потому что где же ещё будут зарабатывать "босоногий мальчик" и его супруга.В США у них - квартиры, особняки, родители, дочь, которая до недавнего времени даже с родителями говорила на английском. Но вот недавно они поделились радостной новостью: дочка наконец-то теперь пишет им смс на русском. С переводчиком, наверное.Молчит Валерий Леонтьев.У певца тоже многоэтажный особняк в Америке, стоимостью 5 миллионов долларов. Артисту, которому в этом году исполнится 75 лет, уже очень хочется отдохнуть и подлечиться, как уверял всех два года назад его директор. Пластические операции привели к тому, что у Леонтьева не закрываются до конца глаза, это вызывает сухость в глазах и страдания.Тем не менее, в Россию на частные концерты он приезжает. А по поводу СВО артист, который 12 лет проработал в филармонии города Луганска, за это время не сказал ни слова.Так же как и уроженец Донецка Александр Ревва (сценический образ - Артур Пирожков).Он выступил на "Песне года - 23", хотя так же, как и Орбакайте, не дал за прошедший год ни одного концерта в России, не записал ни одной новой песни, проживал в Европе, где имеет недвижимость. Из передачи Пирожкова, к счастью, благополучно "вырезали" (другой вопрос, кто его туда изначально пригласил).И вот недавно молчаливый Пирожков опубликовал пост из Бразилии. "Мы в Рио де Жанейро!" Карнавал! Отлично. Наверное, там его ждёт новая карьера с песней "Алкоголичка".Или нет, не ждёт?На самом деле их проблема сложнее. Обзавелись особняками и недвижимостью на "свободном" Западе, переехали туда жить. А зарабатывать, как и раньше, хотят в России. Но свободный Запад вдруг оказался совсем несвободным. Во-первых, там уже вовсю требуют "осудить Путина". А этого сделать они не могут, поскольку кормовая база у них в России, а здесь у нашего президента почти 90 процентов поддержки. Но и, это во-вторых, сказать, что они полностью со своим народом, находясь там, они тоже не могут (вне зависимости от того, что они на самом деле думают). Потому что там, за границей, священное право собственности оказалось вовсе не священным. И вот уже у наших олигархов, накупивших яхт и домов за деньги, вырученные в российском бизнесе, эти яхты изымают, не церемонясь, западные спецслужбы и продают, чтобы вырученные деньги направить Украине. А у многих, как у Фридмана и Авена, и счета арестованы. Даже за парковку автомобиля платить нечем, приходится через суд вымаливать крохи от "заработанного непосильным олигархическим трудом".Получается, попали они, как говорится, между молотом и наковальней - где молот - новые западные правила, требующие конфискации их имущества, если они не осуждают, происходящее в их стране, а наковальня - Россия, та самая кормовая база, которую от них требуют осуждать и проклинать.Вот и вынуждены молчать, как будто мутной воды в рот набрали.Карающий меч Кремля или банальная серостьДело не в том, что чья-то карающая рука вырезает талантливых людей из телевизионных программ или отменяет концерты популярных "звёзд". Нет, проблема в другом.Эстрадные шутки, песни, творчество этих людей перестало быть актуальным. Неинтересно.Вдруг стало отчетливо ясно: нигде эти "творческие люди" не нужны, кроме России. А в России уже совершенно другая жизнь. Всё поменялось, а наши "релоканты" и иноагенты и даже те, кто ими не стали юридически, но живут за границей и молчат о своем отношении к происходящему на Родине, остались где-то в прошедшем времени.Проблема этих людей еще и в том, что пока они отсиживались там, в своих особняках и открывали там же "клиники для анализов", в России произошли изменения. Капитальные, в мировоззрении, культуре, изменились предпочтения. Выросло и входит в силу новое поколение, которое не "Ты - мой тазик, я твой глазик" любит, а "Любэ" с его конями, батяней комбатом, и Чижа с его "333", и вечно популярного Высоцкого с его "Конями привередливыми". Для этого поколения российско-украинская война - не агрессия, а справедливое освобождение своих от нацистов, и любят они не "Вернисаж", а Россию с ее чистыми , вернее уже очистившимися водами и душой, переполненной веры в Победу.А те, кто этого не понял - стали вечно вчерашними. Мухами в янтаре.Галкин провалился в БакуПример этого - концерт иноагента Галкина в Баку.Нет, зал был полон. "Кассу" артист собрал. Но, судя по всему, это был последний успешный его концерт в Баку. После концерта зрители делились отзывами. И процентов 90 писали о полном разочаровании.Дело не в том, что иноагент шутит о политике. Не только. Он и про Баку пел, и пытался привычно юморить, и танцевал в национальном стиле. Но не смешно, нет прежнего эффекта.И люди удивляются: но ведь раньше было смешно? Что же случилось?Очень простая, банальная даже вещь.Все проживающие за рубежом годами артисты не слышат, о чем говорят люди, не чувствуют, какие у них настроения, что сейчас актуально. Полностью отрываются от корней. И всё больше становятся похожи на каких-то замшелых пожилых эмигрантов, которые как будто навсегда остались в России 90-х или даже в СССР.Это интересное наблюдение: те, кто часто общаются с эмигрантами, замечают: они как мушки в янтаре, застыли в своём времени. Каждый в своём. Даже по моде и макияжу можно определить: вот эта бабушка уехала из СССР в 80-е, а вот эта женщина в стразах, блёстках и спортивном костюме - из 90-х.То же самое происходит с сегодняшними эмигрантами. Застыли в той реальности, которой больше нет. Страшно далеки они от народа. И чем дальше, тем больше они никому здесь не будут интересны.А на Западе на них смотрят как на челядь. Это здесь они были богатыми и знаменитыми. А там - обычные пенсионеры - эмигранты.Хотя и это можно легко пережить в своих шестиэтажных дворцах. Но как поддерживать прежний уровень жизни?Как же теперь заработать?Но деньги? Где и как зарабатывать?Вот Дмитрий Нагиев догадался: подал заявку на патент, будет патентовать свою фамилию и сможет выпускать именную парфюмерию, косметику, часы, одежду и обувь.Интересно, где и кому он будет продавать дезодорант "Нагиев"? В России о нём начали забывать, а скоро забудут вообще.Не подает голоса Нагиев. Только что-то очень иносказательное пытается продемонстрировать. Например, фотографируется в шапке с надписью "гетто".Где гетто, какое гетто? На Лазурном берегу, или в Италии, где находится недвижимость артиста? Или в России, куда он время от времени приезжает сниматься?Нагиев, так же как и Иван Ургант, так же как и иноагент Галкин - самые высокооплачиваемые в недавнем прошлом наши актёры и телеведущие. От 3 до 5 миллионов долларов в год получал каждый из них.Теперь Ургант с Нагиевым в "творческом отпуске" и молчат. Два года уже молчат.Ну, вот, собственно, и всё.Осталось только дезодоранты и обувь выпускать. И продавать в тусовке эмигрантов. Потому что в России "Нагиева" вряд ли будут нюхать.

https://ukraina.ru/20240205/1053095583.html

https://ukraina.ru/20231125/1051332822.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, релоканты, россия, шоу-бизнес