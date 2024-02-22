На Украине против журналистов в Раде – могут сфотографировать как "кто-то выбирает себе особняк" - 22.02.2024 Украина.ру
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На Украине против журналистов в Раде – могут сфотографировать как "кто-то выбирает себе особняк"
На Украине против журналистов в Раде – могут сфотографировать как "кто-то выбирает себе особняк" - 22.02.2024 Украина.ру
На Украине против журналистов в Раде – могут сфотографировать как "кто-то выбирает себе особняк"
Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким против присутствия журналистов в Верховной Раде Украины, так как они могут сфотографировать как "кто-то выбирает себе особняк". Об этом он сказал в эфире программы "Темы с Наталией Мосейчук"
2024-02-22T22:55
2024-02-22T22:55
новости
украина
верховная рада
коррупция
сво
спецоперация
давид арахамия
депутат
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Главу парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию и вовсе пугают большие фотоаппараты, потому как он допускает, что таким способом может работать российская разведка. Присутствие СМИ в Верховной Раде он считает необязательным. Арахамия пожаловался и на то, что в кадр журналистов нередко попадают частные переписки украинских нардепов. Один из самых популярных комментариев под постом в телеграм-канале звучит так: "Они реально народ за скот держат… есть сомнения?". Кроме того, украинцы возмущены тем, что им ограничивают доступ к информации через запрет работы СМИ и надеются, что "в этом году, будет шанс убрать идиотов от власти, методом выборов, не взирая на боевые действия".
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новости, украина, верховная рада, коррупция, сво, спецоперация, давид арахамия, депутат
Новости, Украина, Верховная Рада, коррупция, СВО, Спецоперация, Давид Арахамия, депутат

На Украине против журналистов в Раде – могут сфотографировать как "кто-то выбирает себе особняк"

22:55 22.02.2024
 
© commons.wikimedia.org / Tori.chelliВиталий Ким
Виталий Ким - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© commons.wikimedia.org / Tori.chelli
Читать в
Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким против присутствия журналистов в Верховной Раде Украины, так как они могут сфотографировать как "кто-то выбирает себе особняк". Об этом он сказал в эфире программы "Темы с Наталией Мосейчук"

"Снимут журналисты, как кто-то выбирает себе особняк и это повредит общему процессу", – приводит его слова украинский телеграм-канал "Униан".

Главу парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию и вовсе пугают большие фотоаппараты, потому как он допускает, что таким способом может работать российская разведка. Присутствие СМИ в Верховной Раде он считает необязательным.

"Всегда там разведка что-то... Что Верховная Рада и правительственный квартал могут быть вероятной целью. Оно сейчас смешно... Нам журналисты говорят это отмазка. А мы говорим – мы же сделали отдельный пресс-центр, туда ходят депутаты, дают все необходимые комментарии", – сказал он.

Арахамия пожаловался и на то, что в кадр журналистов нередко попадают частные переписки украинских нардепов.

"Мы же довели до абсурда! Когда с вот такими аппаратами заходят и просто сидят и смотрят в телефон тебе. Ты сидишь 8 часов на этой работе. А там нет вентиляции в этом зале. Там ужасная обстановка", – сетует он.

Один из самых популярных комментариев под постом в телеграм-канале звучит так: "Они реально народ за скот держат… есть сомнения?". Кроме того, украинцы возмущены тем, что им ограничивают доступ к информации через запрет работы СМИ и надеются, что "в этом году, будет шанс убрать идиотов от власти, методом выборов, не взирая на боевые действия".
- РИА Новости, 1920, 21.02.2024
21 февраля, 12:44
Показуха, коррупция и нехватка рабочих. На Украине проваливается строительство линии обороныПосле падения Авдеевки украинские чиновники и военные стали активнее поднимать вопрос строительства фортификаций, но любые крупные строительные проекты на Украине предполагают распил средств при минимальных работах
 
НовостиУкраинаВерховная РадакоррупцияСВОСпецоперацияДавид Арахамиядепутат
 
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