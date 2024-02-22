На Украине против журналистов в Раде – могут сфотографировать как "кто-то выбирает себе особняк"
Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким против присутствия журналистов в Верховной Раде Украины, так как они могут сфотографировать как "кто-то выбирает себе особняк". Об этом он сказал в эфире программы "Темы с Наталией Мосейчук"
"Снимут журналисты, как кто-то выбирает себе особняк – и это повредит общему процессу", – приводит его слова украинский телеграм-канал "Униан".
Главу парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию и вовсе пугают большие фотоаппараты, потому как он допускает, что таким способом может работать российская разведка. Присутствие СМИ в Верховной Раде он считает необязательным.
"Всегда там разведка что-то... Что Верховная Рада и правительственный квартал могут быть вероятной целью. Оно сейчас смешно... Нам журналисты говорят – это отмазка. А мы говорим – мы же сделали отдельный пресс-центр, туда ходят депутаты, дают все необходимые комментарии", – сказал он.
Арахамия пожаловался и на то, что в кадр журналистов нередко попадают частные переписки украинских нардепов.
"Мы же довели до абсурда! Когда с вот такими аппаратами заходят и просто сидят и смотрят в телефон тебе. Ты сидишь 8 часов на этой работе. А там нет вентиляции в этом зале. Там ужасная обстановка", – сетует он.
Один из самых популярных комментариев под постом в телеграм-канале звучит так: "Они реально народ за скот держат… есть сомнения?". Кроме того, украинцы возмущены тем, что им ограничивают доступ к информации через запрет работы СМИ и надеются, что "в этом году, будет шанс убрать идиотов от власти, методом выборов, не взирая на боевые действия".
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