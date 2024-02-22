https://ukraina.ru/20240222/1053482707.html

На Украине против журналистов в Раде – могут сфотографировать как "кто-то выбирает себе особняк"

На Украине против журналистов в Раде – могут сфотографировать как "кто-то выбирает себе особняк" - 22.02.2024 Украина.ру

На Украине против журналистов в Раде – могут сфотографировать как "кто-то выбирает себе особняк"

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким против присутствия журналистов в Верховной Раде Украины, так как они могут сфотографировать как "кто-то выбирает себе особняк". Об этом он сказал в эфире программы "Темы с Наталией Мосейчук"

2024-02-22T22:55

2024-02-22T22:55

2024-02-22T22:55

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Главу парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию и вовсе пугают большие фотоаппараты, потому как он допускает, что таким способом может работать российская разведка. Присутствие СМИ в Верховной Раде он считает необязательным. Арахамия пожаловался и на то, что в кадр журналистов нередко попадают частные переписки украинских нардепов. Один из самых популярных комментариев под постом в телеграм-канале звучит так: "Они реально народ за скот держат… есть сомнения?". Кроме того, украинцы возмущены тем, что им ограничивают доступ к информации через запрет работы СМИ и надеются, что "в этом году, будет шанс убрать идиотов от власти, методом выборов, не взирая на боевые действия".

https://ukraina.ru/20240221/1053440606.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, верховная рада, коррупция, сво, спецоперация, давид арахамия, депутат