https://ukraina.ru/20240222/1053482054.html
Протесты фермеров в Европе могут повлиять на цены продуктов – МВФ
Протесты фермеров в Европе могут повлиять на цены продуктов – МВФ - 22.02.2024 Украина.ру
Протесты фермеров в Европе могут повлиять на цены продуктов – МВФ
Если фермеры продолжат протестовать в разных городах Европы, это может в значительной степени сказаться на уровне цен на продукты. Об этом сообщила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак
2024-02-22T21:42
2024-02-22T21:42
2024-02-22T21:42
новости
протесты
европа
экономика
продукты
кризис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/15/1053452337_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f77d4ac527f8bb6bd91ba30d126e0ff.jpg
По её словам, сегодня забастовки аграриев пока что не значительно влияют на экономику региона. Напомним, протесты фермеров начались ещё в прошлом году и продолжились в 2024-ом с большей интенсивностью. Во Франции аграрии блокировали ключевые автотрассы, перекрывали движение техникой, стогами сена и кучами навоза. Таким образом они выражали несогласие с политикой правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство. Аграрии Испании уже неоднократно блокировали дороги по всей стране и требовали выделения больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию и др.Многотысячные акции фермеров сегодня прошли в Чехии и Словакии. Шесть пунктов пропуска на границе с Украиной продолжают блокировать польские аграрии.
https://ukraina.ru/20240126/1052893972.html
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/15/1053452337_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_c2eff58c217937e62ef29eb21de06eb0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, протесты, европа, экономика, продукты, кризис
Новости, протесты, Европа, экономика, продукты, кризис
Протесты фермеров в Европе могут повлиять на цены продуктов – МВФ
Если фермеры продолжат протестовать в разных городах Европы, это может в значительной степени сказаться на уровне цен на продукты. Об этом сообщила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак
По её словам, сегодня забастовки аграриев пока что не значительно влияют на экономику региона.
"Прямо сейчас мы ожидаем, что влияние на производство, на экономику будет небольшим, поскольку сельскохозяйственный сектор в большинстве европейских стран относительно мал", – приводит её слова РИА Новости.
Напомним, протесты фермеров начались ещё в прошлом году и продолжились в 2024-ом с большей интенсивностью. Во Франции аграрии блокировали ключевые автотрассы, перекрывали движение техникой, стогами сена и кучами навоза. Таким образом они выражали несогласие с политикой правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.
В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
Аграрии Испании уже неоднократно блокировали дороги по всей стране и требовали выделения больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию и др.
Многотысячные акции фермеров сегодня прошли в Чехии и Словакии. Шесть пунктов пропуска на границе с Украиной продолжают блокировать польские аграрии.