Протесты фермеров в Европе могут повлиять на цены продуктов – МВФ - 22.02.2024 Украина.ру
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Протесты фермеров в Европе могут повлиять на цены продуктов – МВФ
Протесты фермеров в Европе могут повлиять на цены продуктов – МВФ - 22.02.2024 Украина.ру
Протесты фермеров в Европе могут повлиять на цены продуктов – МВФ
Если фермеры продолжат протестовать в разных городах Европы, это может в значительной степени сказаться на уровне цен на продукты. Об этом сообщила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак
2024-02-22T21:42
2024-02-22T21:42
новости
протесты
европа
экономика
продукты
кризис
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По её словам, сегодня забастовки аграриев пока что не значительно влияют на экономику региона. Напомним, протесты фермеров начались ещё в прошлом году и продолжились в 2024-ом с большей интенсивностью. Во Франции аграрии блокировали ключевые автотрассы, перекрывали движение техникой, стогами сена и кучами навоза. Таким образом они выражали несогласие с политикой правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство. Аграрии Испании уже неоднократно блокировали дороги по всей стране и требовали выделения больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию и др.Многотысячные акции фермеров сегодня прошли в Чехии и Словакии. Шесть пунктов пропуска на границе с Украиной продолжают блокировать польские аграрии.
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новости, протесты, европа, экономика, продукты, кризис
Новости, протесты, Европа, экономика, продукты, кризис

Протесты фермеров в Европе могут повлиять на цены продуктов – МВФ

21:42 22.02.2024
 
© AP / Czarek Sokolowski
- РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP / Czarek Sokolowski
Читать в
Если фермеры продолжат протестовать в разных городах Европы, это может в значительной степени сказаться на уровне цен на продукты. Об этом сообщила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак
По её словам, сегодня забастовки аграриев пока что не значительно влияют на экономику региона.
"Прямо сейчас мы ожидаем, что влияние на производство, на экономику будет небольшим, поскольку сельскохозяйственный сектор в большинстве европейских стран относительно мал", – приводит её слова РИА Новости.
Напомним, протесты фермеров начались ещё в прошлом году и продолжились в 2024-ом с большей интенсивностью. Во Франции аграрии блокировали ключевые автотрассы, перекрывали движение техникой, стогами сена и кучами навоза. Таким образом они выражали несогласие с политикой правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.
В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
Аграрии Испании уже неоднократно блокировали дороги по всей стране и требовали выделения больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию и др.
Многотысячные акции фермеров сегодня прошли в Чехии и Словакии. Шесть пунктов пропуска на границе с Украиной продолжают блокировать польские аграрии.
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