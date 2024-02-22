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Протесты фермеров в Европе могут повлиять на цены продуктов – МВФ

Протесты фермеров в Европе могут повлиять на цены продуктов – МВФ - 22.02.2024 Украина.ру

Протесты фермеров в Европе могут повлиять на цены продуктов – МВФ

Если фермеры продолжат протестовать в разных городах Европы, это может в значительной степени сказаться на уровне цен на продукты. Об этом сообщила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак

2024-02-22T21:42

2024-02-22T21:42

2024-02-22T21:42

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По её словам, сегодня забастовки аграриев пока что не значительно влияют на экономику региона. Напомним, протесты фермеров начались ещё в прошлом году и продолжились в 2024-ом с большей интенсивностью. Во Франции аграрии блокировали ключевые автотрассы, перекрывали движение техникой, стогами сена и кучами навоза. Таким образом они выражали несогласие с политикой правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство. Аграрии Испании уже неоднократно блокировали дороги по всей стране и требовали выделения больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию и др.Многотысячные акции фермеров сегодня прошли в Чехии и Словакии. Шесть пунктов пропуска на границе с Украиной продолжают блокировать польские аграрии.

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новости, протесты, европа, экономика, продукты, кризис