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В Донецке ранены 4 мирных жителя – Пушилин

В Донецке ранены 4 мирных жителя – Пушилин - 22.02.2024 Украина.ру

В Донецке ранены 4 мирных жителя – Пушилин

В результате прямого попадания снаряда украинской армии в многоквартирный жилой дом в Кировском районе Донецка ранения получили трое гражданских лиц, ещё один 50-летний мужчина ранен в Петровском районе столицы ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин 22 февраля

2024-02-22T21:23

2024-02-22T21:23

2024-02-22T21:23

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Всего за сутки в украинская армия 15 раз обстреляла ДНР, выпустив 58 боеприпасов. ВСУ использовали ствольную артиллерию калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа. Ранее Денис Пушилин призвал жителей ДНР усилить меры личной безопасности в период праздников, поскольку это время украинская армия всегда использует для провокаций и террористических атак.

https://ukraina.ru/20240218/1053353453.html

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новости, днр, донбасс, обстрелы, всу, жертвы, денис пушилин, сво