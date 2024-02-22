В Донецке ранены 4 мирных жителя – Пушилин - 22.02.2024 Украина.ру
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В Донецке ранены 4 мирных жителя – Пушилин
В Донецке ранены 4 мирных жителя – Пушилин - 22.02.2024 Украина.ру
В Донецке ранены 4 мирных жителя – Пушилин
В результате прямого попадания снаряда украинской армии в многоквартирный жилой дом в Кировском районе Донецка ранения получили трое гражданских лиц, ещё один 50-летний мужчина ранен в Петровском районе столицы ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин 22 февраля
2024-02-22T21:23
2024-02-22T21:23
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Всего за сутки в украинская армия 15 раз обстреляла ДНР, выпустив 58 боеприпасов. ВСУ использовали ствольную артиллерию калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа. Ранее Денис Пушилин призвал жителей ДНР усилить меры личной безопасности в период праздников, поскольку это время украинская армия всегда использует для провокаций и террористических атак.
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новости, днр, донбасс, обстрелы, всу, жертвы, денис пушилин, сво
Новости, ДНР, Донбасс, обстрелы, ВСУ, жертвы, Денис Пушилин, СВО

В Донецке ранены 4 мирных жителя – Пушилин

21:23 22.02.2024
 
© vk.com / Денис ПушилинДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© vk.com / Денис Пушилин
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В результате прямого попадания снаряда украинской армии в многоквартирный жилой дом в Кировском районе Донецка ранения получили трое гражданских лиц, ещё один 50-летний мужчина ранен в Петровском районе столицы ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин 22 февраля
"Пострадавшие в состоянии средней и тяжелой степени тяжести госпитализированы в медучреждения Донецка, им оказывается необходимая медицинская помощь", – написал он в своём телеграм-канале.
Всего за сутки в украинская армия 15 раз обстреляла ДНР, выпустив 58 боеприпасов. ВСУ использовали ствольную артиллерию калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа.
Ранее Денис Пушилин призвал жителей ДНР усилить меры личной безопасности в период праздников, поскольку это время украинская армия всегда использует для провокаций и террористических атак.
Патриотические акции в городах России - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
18 февраля, 07:30
"Горы свернём": советник главы ДНР рассказал о будущем Донбасса после освобожденияПосле освобождения Донбасса регион станет донором для областей России, рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР), ветеран боевых действий Игорь Кимаковский в интервью изданию "Украина.ру"
 
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