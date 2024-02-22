В Донецке ранены 4 мирных жителя – Пушилин
В результате прямого попадания снаряда украинской армии в многоквартирный жилой дом в Кировском районе Донецка ранения получили трое гражданских лиц, ещё один 50-летний мужчина ранен в Петровском районе столицы ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин 22 февраля
"Пострадавшие в состоянии средней и тяжелой степени тяжести госпитализированы в медучреждения Донецка, им оказывается необходимая медицинская помощь", – написал он в своём телеграм-канале.
Всего за сутки в украинская армия 15 раз обстреляла ДНР, выпустив 58 боеприпасов. ВСУ использовали ствольную артиллерию калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа.
Ранее Денис Пушилин призвал жителей ДНР усилить меры личной безопасности в период праздников, поскольку это время украинская армия всегда использует для провокаций и террористических атак.
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