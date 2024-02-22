https://ukraina.ru/20240222/1053479714.html

Taurus и MARS II для удара по России, датские F-16. Итоги 22 февраля на Украине

Taurus и MARS II для удара по России, датские F-16. Итоги 22 февраля на Украине - 22.02.2024 Украина.ру

Taurus и MARS II для удара по России, датские F-16. Итоги 22 февраля на Украине

Бундестаг проголосовал за рекомендацию предоставить Украине дальнобойные боевые системы и боеприпасы для ударов по глубокому тылу ВС РФ. Дания работает на "полную мощность", чтобы передать Украине F-16

2024-02-22T19:00

2024-02-22T19:00

2024-02-22T19:00

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/15/1048837831_0:40:1043:626_1920x0_80_0_0_ab5b01155f54536fa0d8b04f6d9da692.jpg

Бундестаг поддержал резолюцию фракций правящих партий, которая содержит призыв передать Украине дальнобойное оружие. За это выступили 382 депутата из 668 присутствовавших. Против проголосовали 284 депутата, ещё 2 воздержались.В документе, который поддержали немецкие депутаты говорится, что долгосрочная военная поддержка Украины "включает в себя и поставки необходимых дополнительных дальнобойных боевых систем и боеприпасов", чтобы она "могла наносить прицельные удары по стратегически важным объектам, находящимся в глубоком тылу" российских сил. Крылатые ракеты Taurus прямо в тексте не упоминаются. Как отмечали эксперты, на такую хитрость правящая коалиция пошла, чтобы дать канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пространство для манёвра по поставке дальнобойных ракет Украине. На словах канцлер выступает против этого. Кроме того, как указали эксперты, такая формулировка может предполагать поставку Украине РСЗО MARS II.Примечательно, что несколькими днями ранее брифинге спикер немецкого правительства Штеффен Хеберштрайт заявлял, что Шольц поддерживает призыв предоставления Украине дальнобойного оружия, но его позиция по ракетам Taurus не изменилась. Потому Шольц не считал, что провластная резолюция Германии касается этого вооружения.До голосования за документ от фракций правящих партий в тот же день 22 февраля. бундестаг проголосовал против резолюции фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, требующей поставить Украине крылатые ракеты Taurus. За оппозиционную резолюцию выступили 182 депутата, против - 480, еще 5 парламентариев воздержались.В документе оппозиции прямо упоминались ракеты, а также звучал призыв "признать Россию экзистенциальной угрозой" и ужесточить санкционный режим в отношении РФ.Там же подчёркивалось, что власти Германии должны "поддержать Украину незамедлительными поставками запрошенных и имеющихся в распоряжении Германии боевых систем, в том числе Taurus, а также боеприпасами в борьбе против России и взять на себя в этом вопросе лидерство и координацию в Европе"."Украина по-прежнему получает не в полном объёме военную технику, в которой остро нуждается", - заявил в своём выступлении в парламенте перед голосованием лидер ХДС Фридрих Мерц.До сих пор основным спорным пунктом в вопросе поставок Taurus остается дальность действия ракет, составляющая 500 км. До сих пор ФРГ принципиально не поставляла Киеву оружие с такими характеристиками. В экспертном сообществе Германии обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать так, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Как сообщило издание Spiegel, именно этот вопрос интересовал Шольца и поэтому якобы велись переговоры с представителями военной промышленности.До этого, в январе немецкое издание Handelsblatt сообщило со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и представителей правительства, что Великобритания предложила Германии продать ей крылатые ракеты Taurus, чтобы британцы смогли поставить больше ракет Storm Shadow Украине. Однако позднее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что ему об этом предложении ничего не известно.Вечером 22 февраля также стало известно о том, что Великобритания поставит Украине ещё 200 ракет Brimstone класса "поверхность-поверхность" или "воздух-поверхность"."Сегодня я могу объявить о новом пакете из 200 противотанковых ракет Brimstone в рамках дальнейшего усиления защиты Украины", - заявил в британском парламенте министр обороны Великобритании Грант Шаппс.Он заявил, что эти ракеты якобы уже имели значительное влияние на поле боя в ходе боевых действий на Украине.F-16 от ДанииМинистр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что его страна работает "на полную мощность", чтобы поставить первые истребители F-16 Украине уже этим летом."Есть несколько условий, которые должны быть выполнены, прежде чем Украина сможет использовать переданные самолёты. Однако я проинформировал согласительную комиссию, что сейчас мы работаем над тем, чтобы все прошло гладко этим летом, когда мы ожидаем, что сможем передать первые истребители F-16 Украине, если подготовка будет идти по плану", - заявил Поульсен.Среди прочего передача самолётов от Дании зависит от того, как скоро украинские лётчики и технический персонал будут полностью обучены, а также от того, создадут ли на Украине всю необходимую логистику и инфраструктуру.Днём ранее Национальная гвардия Аризоны сообщила, что до лета первые четыре украинских пилота должны завершить обучение на американских истребителях F-16.Украинские лётчики начали подготовку в середине октября на базе 162-го истребительного крыла в Тусоне, штат Аризона. Пентагон заявил, что процесс подготовки продлится несколько месяцев.Как заявила пресс-секретаря Национальной гвардии Аризоны капитан Эрин Ханниган, вторая группа из четырёх пилотов начала подготовку в январе, а третья группа из четырёх пилотов сейчас проходит англоязычную подготовку, необходимую для управления американским истребителем четвертого поколения.Ожидается, что все украинские военлёты завершат обучение в период с мая по август, отметила Ханниган, хотя точный график зависит от прогресса программы.До этого СМИ сообщали, что первые истребители F-16 окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.В январе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции со своим датским коллегой Ларсом Люкке Расмуссеном в Николаеве заявил о том, что нет угроз срыва программы по передаче Данией истребителей F-16 Киеву."Большое спасибо Ларсу за заверения, что подготовка к передаче Данией самолётов F-16 происходит по плану. Пока что нет угроз срыва этой программы", – заявил Кулеба.По его словам, это означает, что Дания держит свое слово, и истребители F-16, которые Копенгаген пообещал Киеву первым, появятся на вооружении Украины.По словам Кулебы, Дания совершила "исторический шаг".

https://ukraina.ru/20240222/1053471710.html

https://ukraina.ru/20240222/1053463774.html

https://ukraina.ru/20240221/1053455509.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники