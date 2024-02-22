В Белгородской области вследствие атаки ВСУ ранены 2 человека - 22.02.2024 Украина.ру
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В Белгородской области вследствие атаки ВСУ ранены 2 человека
В Белгородской области вследствие атаки ВСУ ранены 2 человека - 22.02.2024 Украина.ру
В Белгородской области вследствие атаки ВСУ ранены 2 человека
В селе Глотово Белгородской области два человека получили осколочные ранения в результате атаки украинской армии. С помощью беспилотников ВСУ сбросили на гражданские автомобили взрывные устройства, сообщил губернатор края Вячеслав Гладков
2024-02-22T18:28
2024-02-22T18:28
новости
белгородская область
вячеслав гладков
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Гладков добавил, что пострадавшим от взрывов оказывают помощь специалисты. Ранее Вячеслав Гладков сообщал об атаке украинского БПЛА на село Цаповка и Старый Хутор. Пострадавших нет.
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новости, белгородская область, вячеслав гладков, всу, сво
Новости, Белгородская область, Вячеслав Гладков, ВСУ, СВО

В Белгородской области вследствие атаки ВСУ ранены 2 человека

18:28 22.02.2024
 
© belregion.ruВячеслав Гладков
Вячеслав Гладков
© belregion.ru
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В селе Глотово Белгородской области два человека получили осколочные ранения в результате атаки украинской армии. С помощью беспилотников ВСУ сбросили на гражданские автомобили взрывные устройства, сообщил губернатор края Вячеслав Гладков
"В результате взрывов пострадали водители: у одного мужчины осколочные ранения лица и руки, у второго – осколочное ранение руки. (...) Также в результате первого взрыва загорелась машина, которую потушили ещё до приезда оперативных служб", – написал он в своём телеграм-канале.
Гладков добавил, что пострадавшим от взрывов оказывают помощь специалисты.
Ранее Вячеслав Гладков сообщал об атаке украинского БПЛА на село Цаповка и Старый Хутор. Пострадавших нет.
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