В Белгородской области вследствие атаки ВСУ ранены 2 человека
© belregion.ruВячеслав Гладков
© belregion.ru
В селе Глотово Белгородской области два человека получили осколочные ранения в результате атаки украинской армии. С помощью беспилотников ВСУ сбросили на гражданские автомобили взрывные устройства, сообщил губернатор края Вячеслав Гладков
"В результате взрывов пострадали водители: у одного мужчины осколочные ранения лица и руки, у второго – осколочное ранение руки. (...) Также в результате первого взрыва загорелась машина, которую потушили ещё до приезда оперативных служб", – написал он в своём телеграм-канале.
Гладков добавил, что пострадавшим от взрывов оказывают помощь специалисты.
Ранее Вячеслав Гладков сообщал об атаке украинского БПЛА на село Цаповка и Старый Хутор. Пострадавших нет.