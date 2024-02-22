https://ukraina.ru/20240222/1053479494.html

В Белгородской области вследствие атаки ВСУ ранены 2 человека

В Белгородской области вследствие атаки ВСУ ранены 2 человека - 22.02.2024 Украина.ру

В Белгородской области вследствие атаки ВСУ ранены 2 человека

В селе Глотово Белгородской области два человека получили осколочные ранения в результате атаки украинской армии. С помощью беспилотников ВСУ сбросили на гражданские автомобили взрывные устройства, сообщил губернатор края Вячеслав Гладков

2024-02-22T18:28

2024-02-22T18:28

2024-02-22T18:28

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белгородская область

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Гладков добавил, что пострадавшим от взрывов оказывают помощь специалисты. Ранее Вячеслав Гладков сообщал об атаке украинского БПЛА на село Цаповка и Старый Хутор. Пострадавших нет.

https://ukraina.ru/20240121/1052811804.html

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новости, белгородская область, вячеслав гладков, всу, сво