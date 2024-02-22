https://ukraina.ru/20240222/1053479014.html
"ДНР - не прачечная для маргиналов": общественность Донецка обратилась к Ивлеевой
"ДНР - не прачечная для маргиналов": общественность Донецка обратилась к Ивлеевой - 22.02.2024 Украина.ру
"ДНР - не прачечная для маргиналов": общественность Донецка обратилась к Ивлеевой
Общественность Донецка порекомендовала блогеру Анастасии Ивлеевой не приезжать в Донецкую Народную Республику (ДНР). Видеообращение разместил телеграм-канал "Выпускайте Кракена!"
2024-02-22T18:14
2024-02-22T18:14
2024-02-22T18:14
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Люди в масках от лица донецкой общественности обратились к "госпоже Ивлеевой" с рекомендацией не планировать впредь посещение Донецкой Народной Республики. Они объяснили это тем, что для того, чтобы совершить визит, у нее было 10 лет. Однако Ивлеевой, заявили они, необходимо обелить свою репутацию и посетить именно сейчас.По их словам, такие люди пытаются воспользоваться ситуацией, сложившейся на юго-востоке Украины, и не по зову сердца, а по своим медийным соображениям посещать с "какими-то жалкими подачками зону боевых действий".Священник из Донецка иеромонах Феофан также обратился к участникам "голой вечеринки", которые посещают Донбасс, чтобы улучшить свою репутацию. Такие действия иеромонах назвал "очень пошлыми"."Донбасс - это не место, чтобы какой-то хайп здесь собирать", - заявил Феофан.Священник заявил, что в Донбассе рождается новое золото, человеческое золото России и новая Россия рождается здесь. "И вся эта фольга, блёстки и мишура, которые раньше называли золотом, звёздами, которые были до начала СВО, это всё ушло в далекое безнадежное прошлое", добавил он.Иеромонах напомнил, что Ивлеева зарекомендовала себя нехорошо, снявшись в порочащем православие фильме. Феофан привел слова советской актрисы Фаины Раневской: "Сняться в плохом фильме значит плюнуть в вечность". "Анастасия плюнула в вечность не раз. И своими заявлениями, и своим образом жизни. Что такие блогеры могут дать миру? Просто показать свой пустой образ жизни", - заявил он.Бывший замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов в своём телеграм-канале 22 февраля сообщил, что блогер Настя Ивлеева планирует посетить Донецк, в частности, больницу имени Калинина.По мнению Безсонова, подобные мероприятия унижают жителей Донбасса. " Они не заслужили быть массовкой для подобных "искренних" переобуваний провинившихся звёзд? Может пора остановиться?" - написал Безсонов.Российская блогер Настя Ивлеева в конце декабря организовала вечеринку в клубе "Мутабор" с дресс-кодом almost naked (почти голый). Большинство знаменитых гостей мероприятия соответствовали заявленной теме. После того как фотографии и видеозаписи с вечеринки попали в сеть, организаторов и участников мероприятия раскритиковала общественность.Некоторые участники "голой вечеринки" съездили в Донбасс. В частности, 13 февраля, Горловку посетил Филипп Киркоров. Он привез подарки раненым и выступил с речью перед сотрудниками и пациентами городской больницы № 2. До этого в Горловку приезжал певец Дима Билан. Он перечислил местному приюту для бездомных животных 3 млн рублей и даже забрал домой котенка.
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новости, россия, донецк, днр, донецкая народная республика, общественники
"ДНР - не прачечная для маргиналов": общественность Донецка обратилась к Ивлеевой
Общественность Донецка порекомендовала блогеру Анастасии Ивлеевой не приезжать в Донецкую Народную Республику (ДНР). Видеообращение разместил телеграм-канал "Выпускайте Кракена!"
Люди в масках от лица донецкой общественности обратились к "госпоже Ивлеевой" с рекомендацией не планировать впредь посещение Донецкой Народной Республики. Они объяснили это тем, что для того, чтобы совершить визит, у нее было 10 лет. Однако Ивлеевой, заявили они, необходимо обелить свою репутацию и посетить именно сейчас.
"Донецкая Народная Республика – это не прачечная, где любой опорочивший свою честь маргинал, а по-другому не назвать людей, которые участвовали в "голой вечеринке. Мы против "голых вечеринок", мы против Ивлеевой. Чемодан, вокзал, Израиль", - заявили
авторы видеоролика.
По их словам, такие люди пытаются воспользоваться ситуацией, сложившейся на юго-востоке Украины, и не по зову сердца, а по своим медийным соображениям посещать с "какими-то жалкими подачками зону боевых действий".
Священник из Донецка иеромонах Феофан также обратился
к участникам "голой вечеринки", которые посещают Донбасс, чтобы улучшить свою репутацию. Такие действия иеромонах назвал "очень пошлыми".
"Донбасс - это не место, чтобы какой-то хайп здесь собирать", - заявил Феофан.
Священник заявил, что в Донбассе рождается новое золото, человеческое золото России и новая Россия рождается здесь. "И вся эта фольга, блёстки и мишура, которые раньше называли золотом, звёздами, которые были до начала СВО, это всё ушло в далекое безнадежное прошлое", добавил он.
Иеромонах напомнил, что Ивлеева зарекомендовала себя нехорошо, снявшись в порочащем православие фильме. Феофан привел слова советской актрисы Фаины Раневской: "Сняться в плохом фильме значит плюнуть в вечность". "Анастасия плюнула в вечность не раз. И своими заявлениями, и своим образом жизни. Что такие блогеры могут дать миру? Просто показать свой пустой образ жизни", - заявил он.
"А Анастасии хотелось бы порекомендовать, если она хочет по-настоящему что-то сделать, пройти хотя бы краткие курсы медсестёр или санитарок. И, пожалуйста, в любой госпиталь Донбасса простой санитаркой или медсестрой. Бог в помощь", - сказал иеромонах Феофан.
Бывший замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов в своём телеграм-канале 22 февраля сообщил, что блогер Настя Ивлеева планирует посетить Донецк, в частности, больницу имени Калинина.
По мнению Безсонова, подобные мероприятия унижают жителей Донбасса. " Они не заслужили быть массовкой для подобных "искренних" переобуваний провинившихся звёзд? Может пора остановиться?" - написал
Безсонов.
Российская блогер Настя Ивлеева в конце декабря организовала вечеринку в клубе "Мутабор" с дресс-кодом almost naked (почти голый). Большинство знаменитых гостей мероприятия соответствовали заявленной теме. После того как фотографии и видеозаписи с вечеринки попали в сеть, организаторов и участников мероприятия раскритиковала общественность.
Некоторые участники "голой вечеринки" съездили в Донбасс. В частности, 13 февраля, Горловку посетил Филипп Киркоров. Он привез подарки раненым и выступил с речью перед сотрудниками и пациентами городской больницы № 2. До этого в Горловку приезжал певец Дима Билан. Он перечислил местному приюту для бездомных животных 3 млн рублей и даже забрал домой котенка.