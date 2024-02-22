https://ukraina.ru/20240222/1053474138.html

Точка невозврата: как меняется глобальный мир и почему Украина не стала второй Францией — Безпалько

Точка невозврата: как меняется глобальный мир и почему Украина не стала второй Францией — Безпалько - 22.02.2024 Украина.ру

Точка невозврата: как меняется глобальный мир и почему Украина не стала второй Францией — Безпалько

Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру прокомментировал заявления Николаса Мадуро о появлении нового мира и консолидации БРИКС, а также рассказал, что стало точкой невозврата государственности Украины и суверенитета европейских стран

2024-02-22T15:18

2024-02-22T15:18

2024-02-22T15:18

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брикс

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00:46 - Как меняются правила на мировой экономической арене через площадку БРИКС?06:46 - Как можно оценить обстановку в украинской армии и обществе?12:06 - Как страны ЕС вышли на критическую точку?16:42 - Кто в США управляет вентилем финансирования Украины?22:21 - Десять лет делу о снайперах на Майдане.*В интервью упоминается "международное общественное движение ЛГБТ" признанное экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ.

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