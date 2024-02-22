Точка невозврата: как меняется глобальный мир и почему Украина не стала второй Францией — Безпалько - 22.02.2024 Украина.ру
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Точка невозврата: как меняется глобальный мир и почему Украина не стала второй Францией — Безпалько
Точка невозврата: как меняется глобальный мир и почему Украина не стала второй Францией — Безпалько - 22.02.2024 Украина.ру
Точка невозврата: как меняется глобальный мир и почему Украина не стала второй Францией — Безпалько
Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру прокомментировал заявления Николаса Мадуро о появлении нового мира и консолидации БРИКС, а также рассказал, что стало точкой невозврата государственности Украины и суверенитета европейских стран
2024-02-22T15:18
2024-02-22T15:18
видео
украина
сво
вс рф
россия
спецоперация
николас мадуро
венесуэла
брикс
экономика
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00:46 - Как меняются правила на мировой экономической арене через площадку БРИКС?06:46 - Как можно оценить обстановку в украинской армии и обществе?12:06 - Как страны ЕС вышли на критическую точку?16:42 - Кто в США управляет вентилем финансирования Украины?22:21 - Десять лет делу о снайперах на Майдане.*В интервью упоминается "международное общественное движение ЛГБТ" признанное экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ.
украина
россия
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видео, украина, сво, вс рф, россия, спецоперация, николас мадуро, венесуэла, брикс, экономика, геополитика, всу, авдеевка, суверенитет, государственность, днр, лнр, ес, франция, сша, выборы, президентские выборы, джо байден, демократическая партия, республиканцы, республиканская партия, майдан, евромайдан, видео
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Точка невозврата: как меняется глобальный мир и почему Украина не стала второй Францией — Безпалько

15:18 22.02.2024
 
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Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру прокомментировал заявления Николаса Мадуро о появлении нового мира и консолидации БРИКС, а также рассказал, что стало точкой невозврата государственности Украины и суверенитета европейских стран
00:46 - Как меняются правила на мировой экономической арене через площадку БРИКС?
06:46 - Как можно оценить обстановку в украинской армии и обществе?
12:06 - Как страны ЕС вышли на критическую точку?
16:42 - Кто в США управляет вентилем финансирования Украины?
22:21 - Десять лет делу о снайперах на Майдане.

*В интервью упоминается "международное общественное движение ЛГБТ" признанное экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ.
 
ВидеоУкраинаСВОВС РФРоссияСпецоперацияНиколас МадуроВенесуэлаБРИКСэкономикагеополитикаВСУАвдеевкасуверенитетгосударственностьДНРЛНРЕСФранцияСШАвыборыпрезидентские выборыДжо БайденДемократическая партияреспубликанцыРеспубликанская партияМайданевромайдан
 
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