https://ukraina.ru/20240222/1053474138.html
Точка невозврата: как меняется глобальный мир и почему Украина не стала второй Францией — Безпалько
Точка невозврата: как меняется глобальный мир и почему Украина не стала второй Францией — Безпалько - 22.02.2024 Украина.ру
Точка невозврата: как меняется глобальный мир и почему Украина не стала второй Францией — Безпалько
Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру прокомментировал заявления Николаса Мадуро о появлении нового мира и консолидации БРИКС, а также рассказал, что стало точкой невозврата государственности Украины и суверенитета европейских стран
2024-02-22T15:18
2024-02-22T15:18
2024-02-22T15:18
видео
украина
сво
вс рф
россия
спецоперация
николас мадуро
венесуэла
брикс
экономика
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00:46 - Как меняются правила на мировой экономической арене через площадку БРИКС?06:46 - Как можно оценить обстановку в украинской армии и обществе?12:06 - Как страны ЕС вышли на критическую точку?16:42 - Кто в США управляет вентилем финансирования Украины?22:21 - Десять лет делу о снайперах на Майдане.*В интервью упоминается "международное общественное движение ЛГБТ" признанное экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Точка невозврата: как меняется глобальный мир и почему Украина не стала второй Францией — Безпалько
Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру прокомментировал заявления Николаса Мадуро о появлении нового мира и консолидации БРИКС, а также рассказал, что стало точкой невозврата государственности Украины и суверенитета европейских стран
00:46
- Как меняются правила на мировой экономической арене через площадку БРИКС?06:46
- Как можно оценить обстановку в украинской армии и обществе?12:06
- Как страны ЕС вышли на критическую точку?16:42
- Кто в США управляет вентилем финансирования Украины?22:21
- Десять лет делу о снайперах на Майдане.
*В интервью упоминается "международное общественное движение ЛГБТ" признанное экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ.