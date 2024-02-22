https://ukraina.ru/20240222/1053471710.html

Данные военкомов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 февраля

Данные военкомов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 февраля - 22.02.2024 Украина.ру

Данные военкомов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 февраля

Российские хакеры обнародовали личные данные украинских военкомов. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-02-22T13:00

2024-02-22T13:00

2024-02-22T13:00

хроники

эксклюзив

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Российские хакеры из группы RaHDIt завладели и опубликовали личные данные 2,6 тысячи сотрудников украинских военкоматов, отлавливающих граждан республики на фронт, сообщило РИА Новости, опубликовав данные некоторых сотрудников ТЦК и СП (аналог российских военкоматов — Ред.)."В связи с подготовкой украинскими властями новых мер по мобилизации хакерской группой RaHDIt ("Злые русские хакеры") проведена операция, в результате которой были получены списки личного состава сотрудников военных комиссариатов противника. Группой получены около 2600 представителей ТЦК (территориальных центров комплектования), в том числе врачей медкомиссий — всех тех, кто отправляет на убой украинцев", — указывалось в сообщении хакеров.По словам хакеров, они решили опубликовать данные этих "военных преступников", чтобы украинцы знали в лицо, кто "их убивает" и от кого им "следует прятаться", чьи дома "обходить стороной"."Среди военкомов традиционно для украинской власти — любители БДСМ-вечеринок, свингеры, уголовники, а также врачи, под видом лечения отправляющие людей в окопы", — также сообщили в RaHDIt.Хакеры отметили, что надеются: обнародованные ими данные помогут сорвать планы руководства Украины по мобилизации. Также хакеры выложили в сеть паспортные и контактные данные сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки.У себя в телеграм-канале хакеры из RaHDIt сообщили, что операция проведена ими совместно с другими хакерскими группами."Пока Армия России проводила операцию на сухопутном театре военных действий, хакерские группы "RaHDIt", "Берегини" и "Джокер ДНР" проводили операцию на пятом ТВД - в киберпространстве. И сегодня мы готовы показать тех, кто хватал людей на улицах украинских городов и отправлял в Авдеевку, кто сейчас будет забирать родителей, детей и отцов простых украинцев, чтобы отправить их воевать за интересы коллективного Запада против России. Теперь каждый может посмотреть на лица сотрудников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки Министерства обороны Украины. Эти нелюди причастны к геноциду украинского народа, поэтому занимают своё заслуженное место в нашей рубрике "военные преступники"!" - указывалось в сообщении.Хакерская группа "Берегини" у себя в телеграм-канале опубликовала ссылку на сборник с личными данными сотрудников военкоматов.Тем временем в разных регионах Украины начинают оказывать сопротивление военкомам. Ранее на Украине распространилось видео, где мужчину в военной форме бьют в Закарпатье. Утром 22 февраля в украинских соцсетях завирусилось видео из Одессы, на котором мужчины в транспорте отбиваются от военкомов (18+)."Люди осознали, что только защищая друг друга они ещё смогут противостоять беспределу власти и её шестерок из ТЦК. Одесситы давно бунтуют против действий ТЦК и беспредельной мобилизации Зеленского. Многие говорят, что военкомов будут бить. Вот почему они ходят теперь огромной толпой и с полицейской охраной", - прокомментировал это видео популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Тем временем на Украине торопятся принять закон об ужесточении мобилизации.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 51 удар по территории этого региона России.На донецком направлении ВСУ нанесли 11 обстрелов, на горловском направлении — 37 обстрелов, на ясиноватском направлении — 3 обстрела, выпустив 181 единицу различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения и 3 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 7 снарядов калибром 152 мм, по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка — 3 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём ВСУ выпустили по территории этого региона России 26 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 26 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Песчановка — 5; Новая Маячка — 3; Алёшки — 7; Днепряны — 5; Старая Збурьевка — 6", - отмечалось в сообщении.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Обрывка, Корсунка, Пролетарка, Алёшки.Позднее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо у себя в телеграм-канале сообщил, что в целом за минувшие сутки ВСУ выпустили по региону 50 снарядов."Украинские боевики обстреляли Алёшки, Днепряны, Корсунку, Новую Маячку, Обрывку, Песчановку, Пролетарку, Старую Збурьевку, Чернянку. Есть раненые среди мирных жителей. В Новокаховском и Каховском округах мирных жителей и гражданскую инфраструктуру атаковали вражеские дроны. Взрывы беспилотников произошли в Васильевке и Чернянке. На дороге Новая Каховка — Тополёвка украинские террористы направили FPV-дрон на движущийся маршрутный автобус с пассажирами. Водителю удалось сманеврировать, благодаря чему взрыв произошёл снаружи. Однако осколками был ранен сам водитель и одна из пассажирок. Водителю оказана помощь на месте, женщина доставлена в больницу", - указал Сальдо.Утром 22 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов по этому региону России."В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 22 миномётных снаряда. Пострадавших и разрушений нет. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в Головинском сельском поселении – есть повреждения в одном частном домовладении", - отмечалось в сводке.Также в Борисовском районе на окраине села Цаповка украинские военные атаковали с помощью БпЛА со взрывным устройством. Инженерно-техническими средствами беспилотник посажен, взрывное устройство не сдетонировало. Обошлось без последствий.Кроме того, в Валуйском городском округе село Старый Хутор подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших не было. В результате взрыва в одном частном домовладении были повреждены хозпостройка и забор. Также в хуторе Михайловка был обнаружен взрывоопасный предмет, сегодня инженерная группа Министерства обороны РФ его извлечет и ликвидирует на полигоне."В Шебекинском городском округе по хутору Панков выпущено 3 минометных снаряда, по селу Новая Таволжанка – 2 артиллерийских снаряда. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гладков.Утром 22 февраля Минобороны России сообщило о предотвращении атак на Ростовскую и Брянскую области."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом и переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области, ракета – над территорией Ростовской области", - отмечалось в сообщении.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240222/1053463774.html

https://ukraina.ru/20240221/1053455509.html

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2024

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив