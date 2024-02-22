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Удары из F-16 вглубь России, бойцы ВСУ о своем бегстве из Авдеевки. Главное на Украине на утро 22 февраля

Удары из F-16 вглубь России, бойцы ВСУ о своем бегстве из Авдеевки. Главное на Украине на утро 22 февраля - 22.02.2024 Украина.ру

Удары из F-16 вглубь России, бойцы ВСУ о своем бегстве из Авдеевки. Главное на Украине на утро 22 февраля

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Украины есть право бить вглубь РФ из поставленных Западом истребителей F-16. Американские СМИ раскрыли неприглядные детали боёв ВСУ в Авдеевке, а также процитировали украинских военных

2024-02-22T09:50

2024-02-22T09:50

2024-02-22T09:50

эксклюзив

хроники

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Как заявил Столтенберг в интервью западным СМИ, когда Украина получит истребители F-16 от Запада, она будет иметь право на нанесение ударов по российским военным целям за пределами Украины.Отвечая на вопрос, когда Украина сможет разместить у себя F-16, Столтенберг отметил, что это невозможно сказать. По его словам, все союзники Украины хотят, чтобы самолёты Киев получил как можно раньше. Однако, по словам генсека НАТО, эффект от F-16 будет сильнее, если пилоты будут хорошо обучены, а экипажи технического обслуживания и другой вспомогательный персонал хорошо подготовлены."Поэтому я думаю, что мы должны слушать военных экспертов именно тогда, когда мы будем готовы или когда союзники будут готовы начать отправку и доставку F-16. Чем быстрее тем лучше", - заявил Столтенберг.По его словам, каждый союзник Украины будет решать, поставлять ли в страну F-16.Двумя днями ранее, 20 февраля, стало известно, что правящая коалиция Германии подготовила секретное предложение о поставках Украине боеприпасов, в том числе дальнобойных ракет Taurus, которые могут использоваться на F-16 и которые долго просила Украина. Об этом сообщило издание Bild.В публикации издания указывалось, что прямо о Taurus в документах речи не идёт, но там упомянуты "дополнительные системы оружия дальнего действия", необходимые для "атак на стратегически важные цели далеко в тылу" ВС РФ.По мнению авторов Bild, такое описание подходит для ракет Taurus, способных поражать цели на дистанции более 500 км.Ожидается, что голосование по этому пакету помощи пройдет в бундестаге уже на этой неделе.Позднее на брифинге спикер немецкого правительства Штеффен Хеберштрайт заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц поддерживает призыв предоставления Украине дальнобойного оружия, но его позиция по ракетам Taurus не изменилась. Потому Шольц не считает, что резолюция правительства Германии касается этого вооружения.Ранее, 16 февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины" сообщил, что ЕС рекомендует Украине бить по "сердцу России"."[ЕС советует] делать ставку на передачу Украине еще более дальнобойных вооружений, чтобы они "доставали до сердца России", как Евросоюз это описывает, и тем самым опять сеять смуту, панику, подрывать доверие народа", – подчеркнул министр.По его словам, Запад использует Украину для того, чтобы сдерживать Россию, нанести ей стратегическое поражение и не позволить РФ играть роль на мировой арене, которая "ей положена по праву".До этого немецкие политики неоднократно выступали с призывом предоставить Украине ракеты Taurus.Так, в январе Лидер Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр Баварии Маркус Зёдер выступил за передачу Киеву крылатых ракет Taurus.По его словам, передача таких ракет, это "единственный шанс на то, чтобы Украина нашла в себе новое мужество и россияне не победили".Подробности по АвдеевкеОтступление из Авдеевки было хаотичным и плохо спланированным, рассказали солдаты ВСУ изданию The Washington Post."Несмотря на заявления нового главкома ВСУ о том, что Авдеевка была оставлена с целью сберечь жизни людей и избежать окружения наступающими российскими войсками, Украина не смогла должным образом организовать безопасную эвакуацию всех своих подразделений во время беспорядочного отступления в минувшие выходные", - указывалось в публикации издания.Американские журналисты вспомнили нашумевшую историю с шестью ранеными бойцами 110-й бригады ВСУ, которых командование бросило на произвол судьбы и которые в итоге погибли."Военнослужащие, принимавшие участие в операции, говорят, что им неизвестно, сколько ещё человек осталось на покинутых ВСУ территориях — но любая информация о новых жертвах наверняка еще больше ухудшит моральный дух бойцов на передовой. Украинские войска, и без того уступающие российским по численности, пытаются пополнить свои ряды и ожидают, пока с Запада поступит помощь", - сообщали журналисты.Издание оценило освобождение Авдеевки как самый значительный успех ВС РФ со времён освобождения Артёмовска.Также издание сослалось на нескольких американских чиновников, которые подтвердили факт попадания в плен многих украинских военных."В среду сразу три американских чиновника заявили, что украинские официальные лица сообщили им о "десятках украинских солдат, которые остались за линией фронта, когда их подразделения отступали". Чиновники, из-за неоднозначности и деликатности вопроса говорившие на условиях анонимности, пояснили: появлявшиеся прежде сообщения о том, что до одной тысячи украинцев пропали без вести или попали в плен, выглядят преувеличенными. В то же время они признали, что ситуация все еще остается тяжелой и что многие бойцы ВСУ остались на покинутых территориях", - указывалось в публикации.Как рассказал изданию один из высокопоставленных американских чиновников, его украинские коллеги доложили ему по меньшей мере 25 украинских солдатах, захваченных в плен наступающей российской армией. Позднее украинцы сообщили, это число может приближаться к 100.В "прославившейся" оставлением раненых 110-й бригаде попытались обвинить в гибели своих бойцов Россию, отметив, что якобы связывались с российской стороной и просили оказать помощь раненым и взять их в плен. В то же время, согласно сообщению некоторых военных бригады, которые знали оставленных на позициях лично, им не говорили о существовавших с российской стороной договорённостях.Пока подтверждается гибель пятерых из шести солдат. Судьбу ещё одного пытаются выяснить.При этом опрошенные американским изданием украинские солдаты заявили, что отступление из Авдеевки было непродуманным."Украинские военнослужащие, знакомые с обстановкой, которая царила в последние недели боев за Авдеевку и во время стремительного бегства ВСУ из города, говорят, что ситуация была хаотичной и плохо спланированной. Судя по их описанию, отступление, начатое по приказу генерал-полковника Александра Сырского, которого Зеленский в этом месяце назначил главнокомандующим вооруженными силами Украины, было мрачной и опасной операцией — и едва ли его можно было назвать упорядоченным отходом на "более выгодные позиции", о котором говорило украинское высшее военно-политическое руководство. Один из военнослужащих ВСУ, беседовавший на условиях анонимности, рассказал, что некоторые подразделения получили приказ "занять позиции, которые уже были либо потеряны, либо разрушены", - указывалось в публикации.Ещё один солдат — военнослужащий 11о-й бригады — сообщил, что бойцы бригады были истощены после двухлетней службы без ротации и именно усталость. заставила их бежать с позиций.Он также раскритиковал командование."Ситуацию спасали не планомерно, а случайными бросками подразделений. Они вовремя не разжали клещи, сжавшиеся вокруг Авдеевки... и это дало противнику возможность сформировать плацдарм", - указал боец.Как рассказал The Washington Post 41-летний командир одного из взводов 53-й бригады Сергей, он ушёл из Авдеевки несколько дней назад. По его словам, всем военнослужащим его батальона удалось выбраться из города, но он понимает, что некоторые солдаты из других подразделений "всё же остались там"."Отступление было спланировано крайне плохо", - подчеркнул Сергей.По его словам, к тому времени, когда прибыли резервные подразделения, последняя дорога для эвакуации из города была практически отрезана."На выходных он оказывал помощь в эвакуации лётчиков. Это было в пять или шесть утра — а уже к восьми утра дорога, по которой они ехали, была под контролем российской армии. Его подчиненные планировали вернуться, но из-за того, что шёл сильный дождь, а ВС РФ продвигались очень быстро, им было приказано не возвращаться в город даже в обход основных магистралей. Сергей не может вспомнить, в какой день они отступили из города — в субботу или в воскресенье. Сам он объясняет это сильным истощением. Его взвод уже передислоцирован в соседний с городом район и сейчас, по его словам, сражается в "очень сложных условиях", - писало издание.По словам Сергея, такое отступление и потеря Авдеевки "немного сломали людей психологически"."Много управляемых авиабомб, много авиации. Честно говоря, большая часть бойцов в шоке от всего этого", - отметил Сергей.Командир 2-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Кухарчук, известный под позывным "Слип", заявил, что бои в Авдеевке были "пожалуй, самыми тяжёлыми за все это время"."Мои люди на позициях просто не спали девять дней", — рассказал он.Он заявил, что его подразделение смогло эвакуировать своих раненных, а также многих бойцов из других подразделений. В то же время Кухарчук допустил, что в Авдеевке могли остаться украинские военные.

https://ukraina.ru/20240221/1053455509.html

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https://ukraina.ru/20240221/1053435245.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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