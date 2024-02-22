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Казимир Малевич: автор самой скандальной картины XX века

Казимир Малевич: автор самой скандальной картины XX века - 22.02.2024 Украина.ру

Казимир Малевич: автор самой скандальной картины XX века

Злые языки говорят, что украинская политика проста, как "Чёрный квадрат" Малевича, другие – что она непостижима, как "Чёрный квадрат" Малевича. Думается, сам Казимир Северинович не согласился бы ни с теми, ни с другими – самая знаменитая из его супрематических картин не так проста, но и не так сложна.

2024-02-22T16:07

2024-02-22T16:07

2024-02-22T16:07

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Казимир Малевич родился 23 февраля 1879 года в Киеве. Он был поляком, крещён был в киевском костёле св. Александра, но украинским языком владел и даже писал на нём статьи по истории искусства. Жил он не только в Киеве, но также в Конотопе Сумской области, а потом уже – в России.Малевич — человек широкой и неоднозначной славы. Обычно о нём с ехидцей говорят, что он настолько не умел рисовать, что вместо "настоящих" картин изображал чёрные квадратики (заметим — не только чёрные и не только квадратики). Есть даже версия, что в знаменитой фразе Остапа Бендера: "киса, я хочу вас спросить, как художник художника: вы рисовать умеете?" — содержался намёк на Малевича (вряд ли персонально на него — Ильф и Петров неоднократно критически упоминали художников-авангардистов как явление). Даже во вполне серьезных биографиях упоминается, что Малевич не имел художественного образования.Пожалуй, эти мифы стоит разоблачить.УчёбаМалевич действительно не имел академического образования — в том смысле, что он не учился в столичной Академии художеств. Но вообще профильное образование у него было — Киев был третьим городом в империи, где можно было получить вполне качественное доакадемическое художественное образование.В 1895-1896 годах Малевич посещал Киевскую рисовальную школу Николая Мурашко. В то время она находилась в одном из доходных домов на Владимирской улице, неподалёку от Оперного театра. Кстати, в 1877-78 годах в этой школе, по рекомендации Ильи Репина, учился такой известный мастер кисти, как Валентин Серов.Малевич брал уроки у академика, члена движения передвижников Николая Пимоненко — автора множества жанровых полотен из народной жизни.Позже, уже в начале XX века, в Москве Малевич посещал занятия в студии Фёдора Рерберга, хотя в Московское училище живописи, ваяния и зодчества его не приняли.Кстати, с 1928 по 1930 год Малевич уже сам преподавал в Киевском художественном институте…СтилиПомимо общеизвестных абстрактных (супрематических) полотен ("Чёрный квадрат", "Красный квадрат", "Белое на белом" и т.п.), Малевич написал множество картин в других стилях. В частности, это:— Импрессионизм. Эти картины наиболее близки к реалистической живописи, содержание их вполне понятно. К их числу, по-видимому, относится первая картина Малевича, написанная ещё в 1894 году в Конотопе, а также ряд относительно поздних картин художника, в том числе — "Три женщины в поле" (1900 год), "Река в лесу" (1908 год), "Бульвар" (1930 год) и многие другие.— Наивное искусство. В основном это агитационные плакаты времен Первой мировой и Гражданской войн, выполненные в традициях русского лубка.— Кубизм и кубофутуризм. Малевич создал довольно много картин в этих стилях, более ("Полотёры", 1912 год) или менее ("Голова крестьянской девушки", 1913 год) близких к реалистической живописи.— Конструктивизм. Это обобщенные портреты, в которых художник попытался чисто графическими методами показать роль персонажа ("Трусливый", "Воин", "Солдат" — все 1913 года).Кстати, в русском авангарде рубежа веков конструктивизм Владимира Татлина и супрематизм Казимира Малевича были если не антагонистами, то уж точно конкурентами, что не мешало художникам творить в обоих стилях (впрочем, трудно не согласиться с мнением, что как конструктивист Татлин был более убедителен, чем Малевич).Ну и, наконец, вишенка на торте, — неоклассицизм! Именно к этому стилю обычно относят грандиозный в своей монументальности автопортрет художника 1933 года, хранящийся в Русском музее.ФилософияКогда мы говорим о супрематизме, надо понимать, что в основе этого течения была, с одной стороны, довольно своеобразная философия, а с другой — утончённое издевательство над зрителем.Сам термин супрематизм означает доминирование цвета над остальными свойствами живописи. Таким образом, краска освобождается от роли служения другим целям. Грубо говоря – все картинки уже нарисованы, ничего интересного тут достичь нельзя, остаётся рисовать цветные квадратики, а также кружочки и крестики – самые простые формы.Различается и смысл цветов: "чёрный как знак экономии, красный как сигнал революции, и белый как чистое действие". При этом "Красный квадрат" 1915 года имеет подзаголовок "живописный реализм крестьянки в двух измерениях".Впрочем, мэтру не все доверяют, и среди объяснений присутствуют столь, например, экзотические, как борьба с православием. Например, известнейший художник и критик Александр Бенуа писал, что чёрный квадрат — "несомненно, это и есть та икона, которую господа футуристы предлагают взамен мадонн и бесстыжих венер" (вообще-то "бесстыжие венеры" к православию точно отношения не имеют).Есть и более сложная версия, согласно которой Малевич, дескать, таким образом пытался объяснить бессмысленность концепции Бога-отца."Чёрный квадрат"Работа над картиной началась в 1913 году, когда Малевич работал над оформлением сцены и костюмами для оперы Михаила Матюшина и Алексея Крученых (кстати, тоже уроженца Украины) "Победа над Солнцем", в которой, собственно, Солнце (жёлтый круг) под влиянием людей ("будетлян") превращается в чёрный квадрат."Чёрный квадрат" входит в цикл супрематических работ, в которых художник исследовал базовые возможности цвета и композиции. Является, по замыслу, частью триптиха, в состав которого также входят "Чёрный круг" и "Чёрный крест". Выставка, на которой экспонировалась картина, называлась "0,10". Число 10 по замыслу автора – нуль форм, что означало "сведение всего к нулю и переход за ноль".Квадрат многократно исследовался, в том числе методами рентгенографии. Удалось выяснить, что:— он не квадрат, а вообще — трапеция;— он не чёрный: цвет — результат смешения нескольких красок;— под ним находится композиция из нескольких цветных фигур (версия "хотел что-то нарисовать и замалевал" явно не соответствует замыслу художника);— под слоем краски имеется карандашная надпись "Битва негров в тёмной пещере".Что до последнего, то исследователи полагают, что это отсылка к картине Альфонса Алле "Битва негров в пещере глубокой ночью", созданной в 1882 году.Алле вообще был не художником, а журналистом и писателем. Ну и обладателем своеобразного чувства юмора.Более чем за четверть века до знаменитого "Чёрного квадрата" Алле изобрёл свою "монохромную живопись" ("Чёрный почти квадрат" 1882 г.), а своим "Похоронным маршем на смерть Великого Глухого" Альфонс Алле на пятьдесят пять лет опередил эпатажную минималистическую музыкальную пьесу "4′33″" Джона Кейджа, представляющую собой четыре с половиной минуты молчания.После успеха "Битвы…" Алле продолжил серию монохромных полотен, подарив благодарным ценителям юмора еще несколько шедевров: "Первое причастие страдающих анемией девушек в снежную пору" (белый), "Сутенёры в расцвете сил, пьющие абсент, лёжа на животах в траве" (зелёный), "Работа с охрой желтушными мужьями-рогоносцами" (жёлтый), "Уборка урожая помидоров на берегу Красного моря апоплексическими кардиналам" (красный), "Хоровод пьяных в тумане" (серый) и "Оцепенение новобранцев, впервые увидевших лазурь Средиземного моря" (синий).Об издевательствеПришлось нам читать статью неких искусствоведов (не будем называть их из жалости) и там содержится такое наблюдение – Малевич написал несколько квадратов, но ни один из них не производит такого впечатления как самый первый.В одной Новой Третьяковке на Крымском валу "квадратов" сейчас три штуки:- оригинальный "Чёрный квадрат" 1915 года;- авторское повторение 1929 года (писалось в большой спешке, прямо в зале Третьяковки).Кстати, первые два квадрата имеют одинаковый размер, но по форме, цвету и сохранности не совпадают. "Квадрат" 1929 года сохранился лучше.- "Чёрный квадрат" ближайшего ученика Малевича – Николая Суетина, написанный в начале 1920-х.Последний по размерам значительно меньше картин Малевича. Судя по всему, это не тот вариант, который писался в 1923-м для биеннале в Венеции и который закрашивали Суетин и Анна Лепорская. Но это не точно.Что именно хотел сказать этой картиной Суетин науке неизвестно. Если бы он назвал свою картину "Чёрненький квадратик", это было бы новое слово – детёныш "Черного квадрата". Как сейчас модно говорить – "на минималках".Неудобно говорить, но чёрный квадрат - это просто чёрный квадрат. Сам по себе он никакого впечатления не производит (ну если это не выкрашенный чёрной краской сварочный аппарат, падающий на ногу).Когда же дипломированный искусствовед пишет, что "геометрия Малевича (…) удивляет мощью личной, по сути ни с чем не сравнимой образно-пластической экспрессии", хочется вежливо поинтересоваться, чем эта дама занималась на рисовании в детском саду и школе? Если бы рисовала сама и смотрела бы по сторонам она бы легко нашла с чем сравнить экспрессию Малевича…Впечатление произвело то, что:а) автор объявил это произведением искусства;б) все остальные это признали.Ну а шутка, сказанная дважды уже не смешная.Впрочем, ничто не мешает предположить, что Малевич просто предвосхитил появление максимы другого знаменитого поляка — Станислава Ежи Леца: "полудурки и четвертьинтеллигенты терпеть не могут полу- и четвертьтонов". А потому картинки им надо подсовывать по возможности монохромные и геометрические…

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