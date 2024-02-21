Украинцы обрадовались $900 млн от МВФ, но ненадолго
23:54 21.02.2024 (обновлено: 23:55 21.02.2024)
© AP / Andrew Harnik
© AP / Andrew Harnik
Украина близка к тому, чтобы достичь соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении 900 миллионов долларов, сообщило 21 февраля американское информационное агентство Bloomberg, но позже эту информацию опровергли в самом МВФ
По данным Bloomberg, транш для Киева в размере 900 миллионов долларов мог бы стать "вторым по величине финансовым спасательным кругом" для Украины после грантов и кредитов ЕС. Но не станет, по крайней мере пока, – Международный валютный фонд не подтвердил информацию об этом.
"Команда Международного валютного фонда под руководством Гевина Грэя в настоящее время находится в Варшаве для проведения третьего пересмотра в рамках соглашения о программе расширенного финансирования для Украины. Команда сообщит об окончании миссии", – сообщил представитель организации в комментарии РИА Новости.
На уточняющий вопрос, может ли МВФ подтвердить, что фонд и Украина близки к новому траншу финансирования, представитель международной организации ответил отрицательно.
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