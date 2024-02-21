Украинцы обрадовались $900 млн от МВФ, но ненадолго - 21.02.2024 Украина.ру
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Украинцы обрадовались $900 млн от МВФ, но ненадолго
Украинцы обрадовались $900 млн от МВФ, но ненадолго - 21.02.2024 Украина.ру
Украинцы обрадовались $900 млн от МВФ, но ненадолго
Украина близка к тому, чтобы достичь соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении 900 миллионов долларов, сообщило 21 февраля американское информационное агентство Bloomberg, но позже эту информацию опровергли в самом МВФ
2024-02-21T23:54
2024-02-21T23:55
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мвф
транш
военная помощь
сво
спецоперация
всу
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По данным Bloomberg, транш для Киева в размере 900 миллионов долларов мог бы стать "вторым по величине финансовым спасательным кругом" для Украины после грантов и кредитов ЕС. Но не станет, по крайней мере пока, – Международный валютный фонд не подтвердил информацию об этом. На уточняющий вопрос, может ли МВФ подтвердить, что фонд и Украина близки к новому траншу финансирования, представитель международной организации ответил отрицательно.
https://ukraina.ru/20231016/1050208901.html
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новости, украина, мвф, транш, военная помощь, сво, спецоперация, всу
Новости, Украина, МВФ, транш, военная помощь, СВО, Спецоперация, ВСУ

Украинцы обрадовались $900 млн от МВФ, но ненадолго

23:54 21.02.2024 (обновлено: 23:55 21.02.2024)
 
© AP / Andrew Harnik
- РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AP / Andrew Harnik
Читать в
Украина близка к тому, чтобы достичь соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении 900 миллионов долларов, сообщило 21 февраля американское информационное агентство Bloomberg, но позже эту информацию опровергли в самом МВФ
По данным Bloomberg, транш для Киева в размере 900 миллионов долларов мог бы стать "вторым по величине финансовым спасательным кругом" для Украины после грантов и кредитов ЕС. Но не станет, по крайней мере пока, – Международный валютный фонд не подтвердил информацию об этом.

"Команда Международного валютного фонда под руководством Гевина Грэя в настоящее время находится в Варшаве для проведения третьего пересмотра в рамках соглашения о программе расширенного финансирования для Украины. Команда сообщит об окончании миссии", – сообщил представитель организации в комментарии РИА Новости.

На уточняющий вопрос, может ли МВФ подтвердить, что фонд и Украина близки к новому траншу финансирования, представитель международной организации ответил отрицательно.
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Абсолютный рекорд. Платежи Украины по кредитам МВФ впервые приблизились к миллиарду долларовВ сентябре Украина выплатила более 882 миллионов долларов по кредитам Международному валютному фонду (МВФ), это является абсолютным рекордом за восемь лет, сообщили 16 октября журналисты РИА Новости со ссылкой на данные Нацбанка Украины (НБУ)
 
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