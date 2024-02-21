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Украинцы обрадовались $900 млн от МВФ, но ненадолго

Украинцы обрадовались $900 млн от МВФ, но ненадолго - 21.02.2024 Украина.ру

Украинцы обрадовались $900 млн от МВФ, но ненадолго

Украина близка к тому, чтобы достичь соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении 900 миллионов долларов, сообщило 21 февраля американское информационное агентство Bloomberg, но позже эту информацию опровергли в самом МВФ

2024-02-21T23:54

2024-02-21T23:54

2024-02-21T23:55

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По данным Bloomberg, транш для Киева в размере 900 миллионов долларов мог бы стать "вторым по величине финансовым спасательным кругом" для Украины после грантов и кредитов ЕС. Но не станет, по крайней мере пока, – Международный валютный фонд не подтвердил информацию об этом. На уточняющий вопрос, может ли МВФ подтвердить, что фонд и Украина близки к новому траншу финансирования, представитель международной организации ответил отрицательно.

https://ukraina.ru/20231016/1050208901.html

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новости, украина, мвф, транш, военная помощь, сво, спецоперация, всу