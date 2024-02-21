https://ukraina.ru/20240221/1053457190.html

Украинские депутаты намерены узаконить режим тотального видеонаблюдения за гражданами

Украинские депутаты намерены узаконить режим тотального видеонаблюдения за гражданами - 21.02.2024 Украина.ру

Украинские депутаты намерены узаконить режим тотального видеонаблюдения за гражданами

Депутаты Верховной Рады от партии "Слуги народа" разработали законопроект, которым предлагается ввести тотальный контроль над гражданами посредством видеонаблюдения. Документ носит название "О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности", передаёт телеграм-канал "Страна.ua"

2024-02-21T20:27

2024-02-21T20:27

2024-02-21T20:27

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Уточняется, что законопроект зарегистрирован 20 февраля. Им предлагается привести в действие систему, которая будет работать на национальную безопасность и публичный правопорядок в местах проживания и пребывания граждан. Идентификацию личности предлагается проводить на основании биометрических данных и другой личной информации, вплоть до номера паспорта и оцифровки лица. Так, тотальный контроль намерены установить над "информационными объектами", в том числе физическими лицами, транспортными средствами и публичными местами; объектами критической, социальной, экономической, жилищно-коммунальной, транспортной, инженерной и другой инфраструктуры: парками, улицами, дорогами, парковками, зданиями, в которых расположены органы власти, предприятиями, учреждениями и организациями государственной, коммунальной формы собственности; территорией и зданиями учебных заведений и здравоохранения; "объектами повышенной опасности"; "вещами и предметами". Законопроект направлен на рассмотрение в комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

https://ukraina.ru/20240210/1053218537.html

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новости, украина, верховная рада, законопроект, контроль, видеонаблюдение