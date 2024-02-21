https://ukraina.ru/20240221/1053448763.html
Общественники потребовали проверить Шендеровича* на дискредитацию ВС РФ
Общественники потребовали проверить Шендеровича* на дискредитацию ВС РФ - 21.02.2024 Украина.ру
Общественники потребовали проверить Шендеровича* на дискредитацию ВС РФ
Председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина попросили проверить писателя Виктора Шендеровича* по факту дискредитации ВС РФ, сообщил 21 февраля телеграм-канал Mash
2024-02-21T15:20
2024-02-21T15:20
2024-02-21T15:20
новости
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ск рф
писатель
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вован и лексус
дискредитация вс рф
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Заявление на имя главы СК и генпрокурора России подали общественники из движения "Ветераны России" сразу после интервью Шендеровича* пранкерам Вовану и Лексусу, говорится в сообщении. Если в его словах найдут состав преступления, то несколько квартир в Москве могут быть экспроприированы в пользу государства, предположили авторы.Издательство АСТ начало проверку наличия книг писателя-иноагента на складах и наличие действующих договоров, добавил источник.Шендеровичу* грозит уголовное дело, прекращение отчислений за книги и конфискация московских квартир из-за его заявлений о том, что он готов спонсировать ВСУ. Во время разговора с пранкерами иноагент признался, что ради приезда на Украину и продажи продуктов своего творчества готов выучить "правильный, максимально обтекаемый ответ" по поводу Бандеры, Львовского погрома, Бабьего Яра и других неловких вопросов, чтобы "не провоцировать украинцев".*Внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов
https://ukraina.ru/20240221/1053444734.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, ск рф, писатель, александр бастрыкин, всу, вован и лексус, дискредитация вс рф
Новости, Россия, СК РФ, писатель, Александр Бастрыкин, ВСУ, Вован и Лексус, Дискредитация ВС РФ
Общественники потребовали проверить Шендеровича* на дискредитацию ВС РФ
Председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина попросили проверить писателя Виктора Шендеровича* по факту дискредитации ВС РФ, сообщил 21 февраля телеграм-канал Mash
Заявление на имя главы СК и генпрокурора России подали общественники из движения "Ветераны России" сразу после интервью Шендеровича* пранкерам Вовану и Лексусу, говорится
в сообщении. Если в его словах найдут состав преступления, то несколько квартир в Москве могут быть экспроприированы в пользу государства, предположили авторы.
Издательство АСТ начало проверку наличия книг писателя-иноагента на складах и наличие действующих договоров, добавил источник.
Шендеровичу* грозит уголовное дело, прекращение отчислений за книги и конфискация московских квартир из-за его заявлений о том, что он готов спонсировать ВСУ.
Во время разговора с пранкерами иноагент признался, что ради приезда на Украину и продажи продуктов своего творчества готов выучить "правильный, максимально обтекаемый ответ" по поводу Бандеры, Львовского погрома, Бабьего Яра и других неловких вопросов, чтобы "не провоцировать украинцев".
*Внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов