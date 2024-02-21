Охота на Лисицу: Украина толкает Турцию на отмену русской культуры - 21.02.2024 Украина.ру
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Культура
https://ukraina.ru/20240221/1053445804.html
Охота на Лисицу: Украина толкает Турцию на отмену русской культуры
Охота на Лисицу: Украина толкает Турцию на отмену русской культуры - 21.02.2024 Украина.ру
Охота на Лисицу: Украина толкает Турцию на отмену русской культуры
"Высшей мерой цинизма" и "провокацией" назвал генконсул Украины в Турции Роман Недельский запланированный на 24 февраля в Стамбуле концерт российской и американской пианистки Валентины Лисицы. Своей оценкой он поделился с агентством Укринформ
2024-02-21T14:56
2024-02-21T15:55
культура
эксклюзив
культура
турция
музыка
валентина лисица
украина
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На сайте стамбульского зала для конференций и концертов Istanbul Congress Center действительно опубликована афиша концерта, находится мероприятие в категории "классическая музыка", никаких политических призывов или лозунгов не содержит.Консул Недельский, однако же, иного мнения. Основная претензия – к дате: 24 февраля 2022 года российский президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине."Концерт этой пианистки запланирован на 24 февраля. В тот день, когда весь мир, и Турция в том числе, будет высказывать Украине и украинцам слова поддержки, почтит память всех погибших в результате войны России против Украины, в Стамбуле будет выступать "плод" российской пропаганды. Это в высшей мере цинизм", - сказал журналистам украинский дипломат.Консульство, по его словам, направило официальные запросы и провело "ряд мероприятий" с организаторами концерта и местными властями, чтобы отменить выступление пианистки.Валентина Лисица в ДНРВ Мариуполе Лисица действительно выступала. Два года назад, вскоре после того, как город перешел под контроль российской армии, сеть облетели кадры ее игры на площади перед разрушенным Драмтеатром и полуразрушенным домом культуры.В интервью изданию Украина.ру она рассказывала: играла все, что просили, все, что соответствовало ситуации – Фридерика Шопена, Людвига ван Бетховена, "День Победы" Давида Тухманова."Я поехала в Донбасс именно с этой целью — донести до людей свою точку зрения, поначалу очень наивно. Я думала, что что-то теряется при переводе, люди чего-то не понимают, и что меня ужасало — это люди, мои родные люди, которые забыли о том, что они люди. То есть, это какая-то "безликая масса", людей обесчеловечили. Как и сейчас — людей расстреливают, но никто об этом не знает. Об их радостях, об их страданиях, об их желаниях ничего не было известно. И вот когда я поехала играть, я именно хотела показать, что люди там такие же, так же любят музыку", — рассказала она.В Донбассе уроженка Киева, прожившая долгий период в Соединенных Штатах, побывала впервые не в 2022, а в 2015 году. Тогда она выступила на восстановленной после обстрелов железнодорожной станции в Дебальцево, на крыше поезда. После этого на Западе против нее были введены санкции и ограничения.Отголоски "отмены русских"Истерия 2022 года в сфере культуры - отмена концертов и спектаклей, разрыв контрактов с российскими артистами, постепенно сходит на нет. Оперы композиторов "Могучей кучки" вернулись на афиши европейских театров, звезды академической сцены, вроде Анны Нетребко или Дениса Мацуева снова выступают на тех площадках, где им было отказано всего полтора года назад.И тем не менее, украинские дипломаты ведут активную работу против тех, до кого им удается дотянуться.Из совсем недавних скандалов: отмена выступления российского (родом из украинского Днепродзержинска - ныне Каменское) пианиста Александра Романовского в Риме в конце января.Общественные организации LiberiOltre le Illusioni и Stand for Ukraine.it при поддержке украинского посольства угрожали университету Спиенца, где был назначен концерт, сорвать выступление Романовского акциями протеста. В итоге музыканту отказали, вместо него выступил итальянец Алессандро Симони.Сам Романовский до 2022 года преподавал и жил в Лондоне, но был уволен и "отменен", после чего вернулся в Россию и много выступал в Донбассе.Планомерно добиваются украинские дипломаты и активисты и запретов на выступления российского диджея Нины Кравиц: в отличии от Романовского или Лисицы, в Донбассе она не была, ничего крамольного не заявляла, однако в их риторике значится "россиянкой, которая молчит о войне".Фестивали в США, Германии и Финляндии вычеркнули ее из списка участников, а вот фестиваль Sea Dance в Черногории этого делать не стал, за что лишился выступления украинской фолк-рок группы Kalush Orchestra – победителей "Евровидения" 2022 года и получил в украинской прессе клеймо "пророссийского мероприятия".Пожалуй, самая резонансная новость на эту тему за последние недели – победа украинского МИД над сербским и российским актером Милошем Биковичем: после их видеоклипа с высказываниями Биковича в поддержку России, Путина и возвращения Крыма, создатели сериала "Белый лотос" американского телеканала NBO отказались от сотрудничества с ним.Культура отмены в ТурцииТурцию, в отличии от стран Евросоюза, повальная отмена российских авторов и исполнителей практически обошла стороной.Однако пианистка Лисица не давала покоя украинскому представительству уже в 2022 году, и тогда им удалось сорвать ее концерт в Стамбуле.С "культурой отмены" в Турции все, в целом, ситуативно: из действительно скандальных историй, пожалуй, можно вспомнить только местного композитора и пианиста Фазыла Сая, у которого на родине были проблемы из-за цитирования Омара Хайама, а в Швейцарии – из-за поддержки Палестины в прошлом году.Выступление пианистки Лисицы пока никто не отменял, а вот гастроли российской оппозиционной рок-группы "Би-2" в Кемере, почему-то, отменили. Пройти они должны бв апреле.
https://ukraina.ru/20231027/1050520725.html
https://ukraina.ru/20230408/1045119842.html
https://ukraina.ru/20220723/1036770846.html
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эксклюзив, культура, турция, музыка, валентина лисица, украина
Культура, Эксклюзив, культура, Турция, музыка, Валентина Лисица, Украина

Охота на Лисицу: Украина толкает Турцию на отмену русской культуры

14:56 21.02.2024 (обновлено: 15:55 21.02.2024)
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкАмериканская пианистка Валентина Лисица в Донецке
Американская пианистка Валентина Лисица в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости . Игорь Маслов
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
"Высшей мерой цинизма" и "провокацией" назвал генконсул Украины в Турции Роман Недельский запланированный на 24 февраля в Стамбуле концерт российской и американской пианистки Валентины Лисицы. Своей оценкой он поделился с агентством Укринформ
На сайте стамбульского зала для конференций и концертов Istanbul Congress Center действительно опубликована афиша концерта, находится мероприятие в категории "классическая музыка", никаких политических призывов или лозунгов не содержит.
Консул Недельский, однако же, иного мнения. Основная претензия – к дате: 24 февраля 2022 года российский президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине.
"Концерт этой пианистки запланирован на 24 февраля. В тот день, когда весь мир, и Турция в том числе, будет высказывать Украине и украинцам слова поддержки, почтит память всех погибших в результате войны России против Украины, в Стамбуле будет выступать "плод" российской пропаганды. Это в высшей мере цинизм", - сказал журналистам украинский дипломат.
Консульство, по его словам, направило официальные запросы и провело "ряд мероприятий" с организаторами концерта и местными властями, чтобы отменить выступление пианистки.
Валентина Лисица в ДНР
В Мариуполе Лисица действительно выступала. Два года назад, вскоре после того, как город перешел под контроль российской армии, сеть облетели кадры ее игры на площади перед разрушенным Драмтеатром и полуразрушенным домом культуры.
В интервью изданию Украина.ру она рассказывала: играла все, что просили, все, что соответствовало ситуации – Фридерика Шопена, Людвига ван Бетховена, "День Победы" Давида Тухманова.
"Я поехала в Донбасс именно с этой целью — донести до людей свою точку зрения, поначалу очень наивно. Я думала, что что-то теряется при переводе, люди чего-то не понимают, и что меня ужасало — это люди, мои родные люди, которые забыли о том, что они люди. То есть, это какая-то "безликая масса", людей обесчеловечили. Как и сейчас — людей расстреливают, но никто об этом не знает. Об их радостях, об их страданиях, об их желаниях ничего не было известно. И вот когда я поехала играть, я именно хотела показать, что люди там такие же, так же любят музыку", — рассказала она.
27 октября 2023, 04:48Культура
Маятник качнулся в обратную сторону. "Отмена" культуры работает не только против РоссииВ 2022 году одной из главных тем была русофобская истерия на Западе и Востоке, новомодная культура отмены и отмена культуры, под неумолимый пресс которой попадали любые заметные российские деятеля искусства, которые не заявили публично о своем несогласии с властью
В Донбассе уроженка Киева, прожившая долгий период в Соединенных Штатах, побывала впервые не в 2022, а в 2015 году. Тогда она выступила на восстановленной после обстрелов железнодорожной станции в Дебальцево, на крыше поезда. После этого на Западе против нее были введены санкции и ограничения.
Отголоски "отмены русских"
Истерия 2022 года в сфере культуры - отмена концертов и спектаклей, разрыв контрактов с российскими артистами, постепенно сходит на нет. Оперы композиторов "Могучей кучки" вернулись на афиши европейских театров, звезды академической сцены, вроде Анны Нетребко или Дениса Мацуева снова выступают на тех площадках, где им было отказано всего полтора года назад.
И тем не менее, украинские дипломаты ведут активную работу против тех, до кого им удается дотянуться.
Из совсем недавних скандалов: отмена выступления российского (родом из украинского Днепродзержинска - ныне Каменское) пианиста Александра Романовского в Риме в конце января.
Общественные организации LiberiOltre le Illusioni и Stand for Ukraine.it при поддержке украинского посольства угрожали университету Спиенца, где был назначен концерт, сорвать выступление Романовского акциями протеста. В итоге музыканту отказали, вместо него выступил итальянец Алессандро Симони.
Сам Романовский до 2022 года преподавал и жил в Лондоне, но был уволен и "отменен", после чего вернулся в Россию и много выступал в Донбассе.
- РИА Новости, 1920, 08.04.2023
8 апреля 2023, 08:20Культура
Невероятные приключения украинцев в Италии: суд из-за оперной дивы Анны Нетребко и убийца на свободеГражданка Украины Наталья Гербич, проживающая в Италии, на днях подала заявление в суд на мэра тосканского города Ареццо – Алессандро Гинелли. Поводом к иску послужило "нежелание" итальянского градоначальника отменить концерт российской оперной певицы Анны Нетребко, прошедший в феврале 2023 года
Планомерно добиваются украинские дипломаты и активисты и запретов на выступления российского диджея Нины Кравиц: в отличии от Романовского или Лисицы, в Донбассе она не была, ничего крамольного не заявляла, однако в их риторике значится "россиянкой, которая молчит о войне".
Фестивали в США, Германии и Финляндии вычеркнули ее из списка участников, а вот фестиваль Sea Dance в Черногории этого делать не стал, за что лишился выступления украинской фолк-рок группы Kalush Orchestra – победителей "Евровидения" 2022 года и получил в украинской прессе клеймо "пророссийского мероприятия".
Пожалуй, самая резонансная новость на эту тему за последние недели – победа украинского МИД над сербским и российским актером Милошем Биковичем: после их видеоклипа с высказываниями Биковича в поддержку России, Путина и возвращения Крыма, создатели сериала "Белый лотос" американского телеканала NBO отказались от сотрудничества с ним.
Культура отмены в Турции
Турцию, в отличии от стран Евросоюза, повальная отмена российских авторов и исполнителей практически обошла стороной.
Однако пианистка Лисица не давала покоя украинскому представительству уже в 2022 году, и тогда им удалось сорвать ее концерт в Стамбуле.
Русский композитор Петр Ильич Чайковский - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля 2022, 06:45
Пианистка Лисица: Чайковский – как борщУкраинизировать Петра Чайковского и присвоить себе его творчество у Киева не получится, заявила в интервью Украина.ру пианистка Валентина Лисица
С "культурой отмены" в Турции все, в целом, ситуативно: из действительно скандальных историй, пожалуй, можно вспомнить только местного композитора и пианиста Фазыла Сая, у которого на родине были проблемы из-за цитирования Омара Хайама, а в Швейцарии – из-за поддержки Палестины в прошлом году.
Выступление пианистки Лисицы пока никто не отменял, а вот гастроли российской оппозиционной рок-группы "Би-2" в Кемере, почему-то, отменили. Пройти они должны бв апреле.
 
КультураЭксклюзивкультураТурциямузыкаВалентина ЛисицаУкраина
 
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