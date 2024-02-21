Запад дезориентировал страны глобального Юга, но теперь поддержка снижается - Полянский - 21.02.2024 Украина.ру
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Запад дезориентировал страны глобального Юга, но теперь поддержка снижается - Полянский
Запад дезориентировал страны глобального Юга, но теперь поддержка снижается - Полянский - 21.02.2024 Украина.ру
Запад дезориентировал страны глобального Юга, но теперь поддержка снижается - Полянский
Западу сперва удалось дезориентировать страны глобального Юга, но теперь их отношение к конфликту на Украине изменилось, рассказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью RTVI
2024-02-21T14:25
2024-02-21T14:25
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генассамблея оон
запад
резолюция
поддержка
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С начала специальной военной операции на Украине Генассамблея ООН приняла в разных вариациях пять резолюций в поддержку Украины, пишет журналист издания. Он также отметил, что за резолюции голосовали более 140 из 193 членов ООН.Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский выразил сомнение, что в ближайшее время будет что-то голосоваться в Генеральной Ассамблее.По словам Полянского, не очевидно это потому, что изменилось отношение, прежде всего, государств глобального Юга к тем событиям, которые происходят на Украине. А картина, которую пытаются навязать западные государства, находит всё меньше и меньше сторонников в ООН, добавил он.По его мнению, если в Генассамблею внесут подобную резолюцию сейчас, то "цифры поддержки будут весьма и весьма скромными". "Я могу сказать, что гарантированно у них голосов 70-75 — не больше. Это, так сказать, костяк западного лагеря и их ближайшие сателлиты", - пояснил дипломат.Полянский отметил, что ситуация сильно изменилась. "Все прекрасно видят деструктивную роль западных стран и в генезисе украинского кризиса, и в его развязывании", - сказал он. Дипломат также добавил, что поставки западного вооружения в зону конфликта не дают искать мирное его решение.
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новости, россия, оон, генассамблея оон, запад, резолюция, поддержка, украина
Новости, Россия, ООН, Генассамблея ООН, Запад, резолюция, поддержка, Украина

Запад дезориентировал страны глобального Юга, но теперь поддержка снижается - Полянский

14:25 21.02.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанк Дмитрий Полянский
 Дмитрий Полянский
© POOL
Перейти в фотобанк
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Западу сперва удалось дезориентировать страны глобального Юга, но теперь их отношение к конфликту на Украине изменилось, рассказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью RTVI
С начала специальной военной операции на Украине Генассамблея ООН приняла в разных вариациях пять резолюций в поддержку Украины, пишет журналист издания. Он также отметил, что за резолюции голосовали более 140 из 193 членов ООН.
Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский выразил сомнение, что в ближайшее время будет что-то голосоваться в Генеральной Ассамблее.
По словам Полянского, не очевидно это потому, что изменилось отношение, прежде всего, государств глобального Юга к тем событиям, которые происходят на Украине. А картина, которую пытаются навязать западные государства, находит всё меньше и меньше сторонников в ООН, добавил он.
"И это видно по динамике голосования. Вы назвали 140 стран. Но 140 стран — это было в самом начале, когда многие государства Юга были дезориентированы, и западным странам удавалось навязать свою линию, свое видение того, что произошло, — крайне узкое и субъективное. Сейчас они этим похвастаться не могут", — заявил Полянский.
По его мнению, если в Генассамблею внесут подобную резолюцию сейчас, то "цифры поддержки будут весьма и весьма скромными". "Я могу сказать, что гарантированно у них голосов 70-75 — не больше. Это, так сказать, костяк западного лагеря и их ближайшие сателлиты", - пояснил дипломат.
Полянский отметил, что ситуация сильно изменилась. "Все прекрасно видят деструктивную роль западных стран и в генезисе украинского кризиса, и в его развязывании", - сказал он. Дипломат также добавил, что поставки западного вооружения в зону конфликта не дают искать мирное его решение.
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