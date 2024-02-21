Пранкеры "развели" Шендеровича* на финансирование ВСУ - 21.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240221/1053444734.html
Пранкеры "развели" Шендеровича* на финансирование ВСУ
Пранкеры "развели" Шендеровича* на финансирование ВСУ - 21.02.2024 Украина.ру
Пранкеры "развели" Шендеровича* на финансирование ВСУ
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с писателем Виктором Шендеровичем* по телефону от имени главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Видеозапись опубликовали 21 февраля в телеграм-канале "Вован и Лексус"
2024-02-21T13:48
2024-02-21T13:48
писатель
новости
всу
пранкеры
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/14/1045507398_0:0:2854:1606_1920x0_80_0_0_0d2ea409811b444286ca6de132f4cee3.jpg
Пранкеры предложили писателю презентовать свои книги на Украине. Шендерович согласился и заявил, что собранные деньги направит на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). В России за это предусмотрена уголовная ответственность.Писатель отметил, что в начале конфликта оказывал только гуманитарную помощь Украине, однако позже стал отправлять деньги и украинским военным.Писатель также высказал мнение, что скоро настанет время, когда Россию якобы "положат вниз лицом", а Украина получит Крым и Донбасс."Вот тогда он и другие сбежавшие либералы должны вернуться и получить власть в России, чтобы объяснять россиянам в "угрюмом состоянии поражения", что Запад и Украина ни в чем не виноваты", - сыронизировали в материале. Минюст России включил Шендеровича в реестр иностранных агентов 30 декабря 2021 года. В январе 2022 года он объявил об отъезде из России.*выполняет функции иностранного агента
https://ukraina.ru/20230420/1045503754.html
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/14/1045507398_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_0329744d5d4988334274c9fd4b3614b0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
писатель, новости, всу, пранкеры, украина, россия
писатель, Новости, ВСУ, пранкеры, Украина, Россия

Пранкеры "развели" Шендеровича* на финансирование ВСУ

13:48 21.02.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБлаготворительный показ фильма "Сахаров. Две жизни"
Благотворительный показ фильма Сахаров. Две жизни - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с писателем Виктором Шендеровичем* по телефону от имени главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Видеозапись опубликовали 21 февраля в телеграм-канале "Вован и Лексус"
Пранкеры предложили писателю презентовать свои книги на Украине. Шендерович согласился и заявил, что собранные деньги направит на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). В России за это предусмотрена уголовная ответственность.
Писатель отметил, что в начале конфликта оказывал только гуманитарную помощь Украине, однако позже стал отправлять деньги и украинским военным.
"Беглый писатель готов отправлять гонорары на ВСУ, так как его дочь убедила, что "сборы на воинов – это тоже гуманитарный аспект". Ради приезда на Украину и продажи продуктов своего творчества Шендерович* даже готов выучить "правильный, максимально обтекаемый ответ" по поводу Бандеры, Львовского погрома, Бабьего Яра и других неловких вопросов, чтобы "не провоцировать украинцев", - говорится в посте пранкеров.
Писатель также высказал мнение, что скоро настанет время, когда Россию якобы "положат вниз лицом", а Украина получит Крым и Донбасс.
"Вот тогда он и другие сбежавшие либералы должны вернуться и получить власть в России, чтобы объяснять россиянам в "угрюмом состоянии поражения", что Запад и Украина ни в чем не виноваты", - сыронизировали в материале.
Минюст России включил Шендеровича в реестр иностранных агентов 30 декабря 2021 года.
В январе 2022 года он объявил об отъезде из России.

*выполняет функции иностранного агента
Благотворительный показ фильма Сахаров. Две жизни - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
20 апреля 2023, 13:36
"Нехороший русский". Как Шендерович* напоролся на ненависть украинцевРоссийский писатель Виктор Шендерович* после выступления в Испании оказался в центре скандала с нотками национализма
 
писательНовостиВСУпранкерыУкраинаРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:58Михаил Онуфриенко: После Крынок ВСУ закупорили Запорожье, поэтому России придется брать в клещи Угледар
13:48Пранкеры "развели" Шендеровича* на финансирование ВСУ
13:36Отступая бросали технику и раненых. Западные СМИ обсуждают уход ВСУ из Авдеевки
13:26Комиссар ООН разрешил отправлять в ВСУ украинских беженцев из Европы
13:00Идея о ядерном оружии, расправа над террористами, Кузьминов. Главное на Украине на 13:00 21 февраля
12:56Чем уникальна операция России по Авдеевке и какое радикальное решение могут принять ВСУ - Копылов
12:54Британский совет шпионов: новые регионы РФ под прицелом "благотворителей" из MI-6
12:44Показуха, коррупция и нехватка рабочих. На Украине проваливается строительство линии обороны
12:03ФСБ задержала украинского агента, планировавшего взрыв в Подмосковье
11:53Украина или будет договариваться, или Польша запретит ввозить зерно - Колодзейчак
11:21Важнее, чем казалось: моральный дух в ВСУ добьет пленение в Авдеевке - NYT
10:43Геополитика украинской войны: Хазин об интригах Лондона, уроках для США и победе России
10:26Авдеевку освободили в короткие сроки - Герасимов
09:00Находки из Авдеевки, облавы военных, отсутствие финансирования. Главное на Украине на утро 21 февраля
08:19Мемуары Виталия Чуркина: украинский кризис. Как это было
08:04Главное за ночь 21 февраля
08:00Пироговская битва: последняя попытка поляков вернуть Украину
07:20Как это было 21 февраля 2014 года. Невыполненное соглашение и бегство Януковича
07:18Три неразгаданные тайны Евромайдана. Что скрывает власть
07:03"Путин, наведи порядок!" Польские фермеры практически полностью перекрыли границу с Украиной
Лента новостейМолния