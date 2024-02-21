https://ukraina.ru/20240221/1053444734.html

Пранкеры "развели" Шендеровича* на финансирование ВСУ

Пранкеры "развели" Шендеровича* на финансирование ВСУ - 21.02.2024 Украина.ру

Пранкеры "развели" Шендеровича* на финансирование ВСУ

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с писателем Виктором Шендеровичем* по телефону от имени главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Видеозапись опубликовали 21 февраля в телеграм-канале "Вован и Лексус"

2024-02-21T13:48

2024-02-21T13:48

2024-02-21T13:48

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Пранкеры предложили писателю презентовать свои книги на Украине. Шендерович согласился и заявил, что собранные деньги направит на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). В России за это предусмотрена уголовная ответственность.Писатель отметил, что в начале конфликта оказывал только гуманитарную помощь Украине, однако позже стал отправлять деньги и украинским военным.Писатель также высказал мнение, что скоро настанет время, когда Россию якобы "положат вниз лицом", а Украина получит Крым и Донбасс."Вот тогда он и другие сбежавшие либералы должны вернуться и получить власть в России, чтобы объяснять россиянам в "угрюмом состоянии поражения", что Запад и Украина ни в чем не виноваты", - сыронизировали в материале. Минюст России включил Шендеровича в реестр иностранных агентов 30 декабря 2021 года. В январе 2022 года он объявил об отъезде из России.*выполняет функции иностранного агента

https://ukraina.ru/20230420/1045503754.html

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писатель, новости, всу, пранкеры, украина, россия