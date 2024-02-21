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Пранкеры "развели" Шендеровича* на финансирование ВСУ
Пранкеры "развели" Шендеровича* на финансирование ВСУ - 21.02.2024 Украина.ру
Пранкеры "развели" Шендеровича* на финансирование ВСУ
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с писателем Виктором Шендеровичем* по телефону от имени главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Видеозапись опубликовали 21 февраля в телеграм-канале "Вован и Лексус"
2024-02-21T13:48
2024-02-21T13:48
2024-02-21T13:48
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Пранкеры предложили писателю презентовать свои книги на Украине. Шендерович согласился и заявил, что собранные деньги направит на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). В России за это предусмотрена уголовная ответственность.Писатель отметил, что в начале конфликта оказывал только гуманитарную помощь Украине, однако позже стал отправлять деньги и украинским военным.Писатель также высказал мнение, что скоро настанет время, когда Россию якобы "положат вниз лицом", а Украина получит Крым и Донбасс."Вот тогда он и другие сбежавшие либералы должны вернуться и получить власть в России, чтобы объяснять россиянам в "угрюмом состоянии поражения", что Запад и Украина ни в чем не виноваты", - сыронизировали в материале. Минюст России включил Шендеровича в реестр иностранных агентов 30 декабря 2021 года. В январе 2022 года он объявил об отъезде из России.*выполняет функции иностранного агента
https://ukraina.ru/20230420/1045503754.html
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писатель, Новости, ВСУ, пранкеры, Украина, Россия
Пранкеры "развели" Шендеровича* на финансирование ВСУ
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с писателем Виктором Шендеровичем* по телефону от имени главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Видеозапись опубликовали 21 февраля в телеграм-канале "Вован и Лексус"
Пранкеры предложили писателю презентовать свои книги на Украине. Шендерович согласился и заявил, что собранные деньги направит на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). В России за это предусмотрена уголовная ответственность.
Писатель отметил, что в начале конфликта оказывал только гуманитарную помощь Украине, однако позже стал отправлять деньги и украинским военным.
"Беглый писатель готов отправлять гонорары на ВСУ, так как его дочь убедила, что "сборы на воинов – это тоже гуманитарный аспект". Ради приезда на Украину и продажи продуктов своего творчества Шендерович* даже готов выучить "правильный, максимально обтекаемый ответ" по поводу Бандеры, Львовского погрома, Бабьего Яра и других неловких вопросов, чтобы "не провоцировать украинцев", - говорится в посте пранкеров.
Писатель также высказал мнение, что скоро настанет время, когда Россию якобы "положат вниз лицом", а Украина получит Крым и Донбасс.
"Вот тогда он и другие сбежавшие либералы должны вернуться и получить власть в России, чтобы объяснять россиянам в "угрюмом состоянии поражения", что Запад и Украина ни в чем не виноваты", - сыронизировали в материале.
Минюст России включил Шендеровича в реестр иностранных агентов 30 декабря 2021 года.
В январе 2022 года он объявил об отъезде из России.
*выполняет функции иностранного агента