https://ukraina.ru/20240221/1053440606.html

Показуха, коррупция и нехватка рабочих. На Украине проваливается строительство линии обороны

Показуха, коррупция и нехватка рабочих. На Украине проваливается строительство линии обороны - 21.02.2024 Украина.ру

Показуха, коррупция и нехватка рабочих. На Украине проваливается строительство линии обороны

После падения Авдеевки украинские чиновники и военные стали активнее поднимать вопрос строительства фортификаций, но любые крупные строительные проекты на Украине предполагают распил средств при минимальных работах

2024-02-21T12:44

2024-02-21T12:44

2024-02-21T12:44

эксклюзив

украина

владимир зеленский

сво

строительство

всу

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Кроме того, Украине после тотальной мобилизации сложно найти рабочих, которые физически были бы в состоянии сделать требуемые работы. Ситуация для ВСУ осложняется и погодными условиями. Если Россия строила оборонительные сооружения в ожидании украинского контрнаступления летом, то Киеву сейчас при бездорожье сложно использовать технику.В результате украинские националисты паникуют, подозревая, что фортификации станут очередной "стеной Яценюка", которая остановила только полевых зайцев, а кабаны и бродячие собаки ее легко прорывали еще до начала СВО.Отступившие из Авдеевки части сейчас срочно углубляют новую линию обороны в районе Новогрудовка-Очеретино. В Херсоне власти пытаются успокоить националистов, утверждая, что строительство второй линии обороны за городом не предполагает его сдачу.Скандальная нардеп Марьяна Безуглая во вторник, 20 февраля, написала, что ни в Северодонецке, ни в Лисичанске, ни в Бахмуте, ни в Авдеевке якобы почти не было укреплений, хотя на бумаге они были. "Генералы не спланировали и не проконтролировали. В отчетах иначе, конечно", – написала Безуглая. По ее словам, фортификации, если и строили, то для отчетности перед начальством, но не там, где надо было. По ее словам, в Бахмуте доты поставили на "западном въезде в город, чтобы начальство видело", хотя россияне в тот момент наступали с востока.В середине февраля премьер-министр Денис Шмыгаль радостно отрапортовал, что Кабмин выделил на строительство фортификаций более 20 миллиардов гривен. "С начала 2024 года из резервного фонда госбюджета правительство выделило 20 млрд грн на фортификации. Дополнительный ресурс из других источников финансирования составляет еще 10,7 млрд грн", - заявил украинский премьер.В частности, для создания фортификации в Харьковской области выделили 3,9 млрд грн, в Запорожской области - 1,3 млрд грн. Для Донецкой области сумма составила 1,2 млрд грн, для Херсонской области - более 1,2 млрд грн. По словам Шмыгаля, при выделении таких средств на фортификации любое наступление россиян "захлебнется".Однако в тот же день украинские аналитики из паблика Deep State забили тревогу относительно состояния фортификаций в городе Часов Яр, возле которого сейчас развивается наступление ВС РФ. Российские войска там массово применяют FPV-дроны, которые "выносят позиции сил ВСУ", утверждают авторы паблика."Другая наша проблема – качество и отсутствие ИФС (инженерно-фортификационных сооружений). Не может вырытая перпендикулярно фронту ямка стать качественной защитой. Тем более дерево и пленка от всего не спасает. Если возле Берховки и Хромового еще можно было как-то понять инженерную проблему, то на подступах к Часовому Яру это уже кажется странным. Складывается впечатление, что никто не верил, что они [россияне] туда могут дойти", - сообщает Deep State.Авторы также отмечают, что из-за халатности дроны летят на головы украинским военнослужащим, при этом никто из тех, с кем они общались, не оценил положительно инженерную подготовку в этом районе.Бодрому докладу премьер-министра Шмыгаля о выделении средств на строительство фортификаций сопутствовали новости из Запорожья о том, что тендер на закупку "зубов дракона" был отменен, так как Кабмин не выделил на них средств. Известно, что тендер был объявлен в начале января. Его сумма составляет 88,5 млн гривен. На эти средства планировалось закупить 45 тысяч единиц "зубов дракона" для Запорожской области. Затем новый губернатор Запорожья Иван Федоров заявил, что проблема – не в финансировании, а есть более уважительные причины, по которым отменили тендер, но озвучивать он их не может "из-за коварства врага".Недавно в Запорожье также отменили еще один тендер – на строительство взводно-опорного пункта стоимостью 117 миллионов гривен. Причина – отсутствие желающих и заявок от потенциальных участников тендера. Проще говоря, частные компании не горят желанием строить фортификации.На фоне информации о проблемах со строительством фортификаций Офис Зеленского включил "антикризисный менеджмент". Подконтрольный ему Центр противодействия дезинформации (ЦПД) в середине февраля заявил, что фиксирует рост негативных сообщений относительно строительства оборонительных сооружений, рекомендовав местным властям "усилить коммуникацию" во избежание манипуляций. Проще говоря, чиновникам и военным велено успокаивать и рапортовать о том, как всё хорошо. Для команды Зеленского в целом коммуникации и медийный пиар всегда были важнее реальных объектов.Ситуацией сразу же воспользовался пятый президент Украины Петр Порошенко, раскритиковав темпы строительства фортификаций. Во вторник, 20 февраля, в эфире телеканала "Прямой" он заявил, что "на это сейчас должны быть направлены максимальные ресурсы - организационные, финансовые и человеческие". Порошенко также предложил в законопроект о мобилизации включить пункт о формировании инженерных войск. "Тот, кто имеет проблемы, боится идти на фронт - иди и работай, без военных боевых доплат, 6 дней в неделю на строительство фортификационных сооружений", - заявил политик, похваставшись заодно, что под Авдеевку он недавно отправил экскаваторы, но некоторые из них уже подбиты.Месяц назад испанские журналисты телеканала El Mundo посетили прифронтовые районы, наблюдая за строительством фортификаций под Ореховым в Запорожской области. По их словам, украинская линия обороны не сможет повторить российскую линию, а также не будет сплошной. По словам представителей испанского СМИ, под Ореховым ВСУ закапывают цементные бункеры, площадью до 10 кв. м. Сверху на них накладывают слой деревянных бревен и слой земли. Зигзагообразные окопы тянутся два километра, перед ними — земляная насыпь. Строить их начали, по словам испанцев, в январе. Украинский сапер также рассказал испанцам, что они ставят мины по одной на 60 квадратных метров, тогда как россияне ставят по одной на 10 метров.Украинский telegram-канал "Резидент" сообщает, что на строительстве фортификаций люди Зеленского пытаются распилить бюджет, как и при строительстве дорог. "Оборонительные сооружения системно так и не начали возводить в Украине, из-за желания заработать на этом вопросе. Теперь появилась информация, что команду Минобороны неофициально усилил экс-зам ОП Кирилл Тимошенко… Функционеру как бывшему куратору и управленцу "Большого строительства" поручена работа по координированию строительства укреплений. Кирилл Тимошенко знает как заработать на стройке и освоить большие бюджеты", - пишет "Резидент".При массовой мобилизации Украине также сложно найти исполнителей достаточно тяжелых строительных работ возле линии боевого столкновения. В феврале в Ивано-Франковской области рабочим обещали отсрочку от мобилизации, если они поедут в Донецкую область строить фортификации. Правда, отсрочку обещали лишь на время строительства объекта, то есть построивший объект рабочий, вероятно, затем должен будет его же и оборонять. Зарплату обещают в размере 20 000 гривен (около 50 000 р.). Заместитель председателя Ивано-Франковской областной администрации Вадим Созоник говорил, что им нужно найти 300 рабочих, но пока "людей не хватает".

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эксклюзив, украина, владимир зеленский, сво, строительство, всу