Украина или будет договариваться, или Польша запретит ввозить зерно - Колодзейчак - 21.02.2024 Украина.ру
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Украина или будет договариваться, или Польша запретит ввозить зерно - Колодзейчак
Украина или будет договариваться, или Польша запретит ввозить зерно - Колодзейчак - 21.02.2024 Украина.ру
Украина или будет договариваться, или Польша запретит ввозить зерно - Колодзейчак
Замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что Польша может ввести дополнительные ограничения на ввоз украинской агропродукции, если Украина откажется договариваться, пишет RMF24
2024-02-21T11:53
2024-02-21T11:53
новости
польша
украина
фермер
агросектор
сельхозпродукция
зарубежье
граница
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Колодзейчак ответил на вопрос, рассматривает ли правительство вариант введения одностороннего эмбарго на импорт агропродовольственной продукции с Украины.По мнению замминистра, этот вариант нельзя исключать при отсутствии сотрудничества с украинской стороной.21 февраля министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский проведёт переговоры с украинским министром аграрной политики Николаем Сольским, сообщил он.В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.
https://ukraina.ru/20240221/1053433577.html
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новости, польша, украина, фермер, агросектор, сельхозпродукция, зарубежье, граница
Новости, Польша, Украина, фермер, агросектор, сельхозпродукция, Зарубежье, граница

Украина или будет договариваться, или Польша запретит ввозить зерно - Колодзейчак

11:53 21.02.2024
 
© X / Michał Kołodziejczak
- РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© X / Michał Kołodziejczak
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Замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что Польша может ввести дополнительные ограничения на ввоз украинской агропродукции, если Украина откажется договариваться, пишет RMF24
Колодзейчак ответил на вопрос, рассматривает ли правительство вариант введения одностороннего эмбарго на импорт агропродовольственной продукции с Украины.
По мнению замминистра, этот вариант нельзя исключать при отсутствии сотрудничества с украинской стороной.
"Сегодня мяч на стороне Украины. Либо они захотят с нами договориться, либо нам придется вводить дополнительные ограничения", - заявил Колодзейчак.
21 февраля министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский проведёт переговоры с украинским министром аграрной политики Николаем Сольским, сообщил он.
В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.
- РИА Новости, 1920, 21.02.2024
00:56
Зерно конфликта. Почему поляки блокируют украинскую границуПольские фермеры под выкрики "Я не поддерживаю украинцев" снова устроили масштабную блокаду границы с Украиной. Поляки также перекрыли железную дорогу и высыпают зерно на землю.
 
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