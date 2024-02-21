https://ukraina.ru/20240221/1053440465.html

Украина или будет договариваться, или Польша запретит ввозить зерно - Колодзейчак

Украина или будет договариваться, или Польша запретит ввозить зерно - Колодзейчак - 21.02.2024 Украина.ру

Украина или будет договариваться, или Польша запретит ввозить зерно - Колодзейчак

Замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что Польша может ввести дополнительные ограничения на ввоз украинской агропродукции, если Украина откажется договариваться, пишет RMF24

2024-02-21T11:53

2024-02-21T11:53

2024-02-21T11:53

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Колодзейчак ответил на вопрос, рассматривает ли правительство вариант введения одностороннего эмбарго на импорт агропродовольственной продукции с Украины.По мнению замминистра, этот вариант нельзя исключать при отсутствии сотрудничества с украинской стороной.21 февраля министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский проведёт переговоры с украинским министром аграрной политики Николаем Сольским, сообщил он.В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.

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новости, польша, украина, фермер, агросектор, сельхозпродукция, зарубежье, граница