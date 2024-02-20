https://ukraina.ru/20240220/1053431472.html

ВС России выстроили оборону по всей линии фронта – Шойгу

ВС России выстроили оборону по всей линии фронта – Шойгу - 20.02.2024 Украина.ру

ВС России выстроили оборону по всей линии фронта – Шойгу

При подготовке к украинскому контрнаступлению, Вооружённые силы России выстроили глубоко эшелонированную оборону по всей линии боевого соприкосновения. Это было необходимо, поскольку планы противника были неизвестны, заявил министр обороны России Сергей Шойгу

2024-02-20T20:02

2024-02-20T20:02

2024-02-20T20:02

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По словам министра, командованию российских войск при помощи разведки было важно определить где и когда ВСУ нанесут свой главный удар в рамках контрнаступления. Докладывая президенту страны Владимиру Путину об обстановке в зоне спецоперации, Шойгу заявил, что чем дольше продолжаются боевые действия на Украине, тем более сильной и оснащённой становится российская армия. Напомним, летом прошлого года военнослужащие киевского режима предприняли несколько попыток атаковать территорию России. Уже спустя пару месяцев президент страны Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ – это провал. В ходе неудачных наступательных операций Украина потеряла свыше 125 тысяч военных убитыми и ранеными.

https://ukraina.ru/20240220/1053403030.html

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новости, владимир путин, сергей шойгу, сво, спецоперация, украина, контрнаступление, всу, вс рф