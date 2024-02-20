ВС России выстроили оборону по всей линии фронта – Шойгу - 20.02.2024 Украина.ру
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ВС России выстроили оборону по всей линии фронта – Шойгу
ВС России выстроили оборону по всей линии фронта – Шойгу - 20.02.2024 Украина.ру
ВС России выстроили оборону по всей линии фронта – Шойгу
При подготовке к украинскому контрнаступлению, Вооружённые силы России выстроили глубоко эшелонированную оборону по всей линии боевого соприкосновения. Это было необходимо, поскольку планы противника были неизвестны, заявил министр обороны России Сергей Шойгу
2024-02-20T20:02
2024-02-20T20:02
новости
владимир путин
сергей шойгу
сво
спецоперация
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контрнаступление
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По словам министра, командованию российских войск при помощи разведки было важно определить где и когда ВСУ нанесут свой главный удар в рамках контрнаступления. Докладывая президенту страны Владимиру Путину об обстановке в зоне спецоперации, Шойгу заявил, что чем дольше продолжаются боевые действия на Украине, тем более сильной и оснащённой становится российская армия. Напомним, летом прошлого года военнослужащие киевского режима предприняли несколько попыток атаковать территорию России. Уже спустя пару месяцев президент страны Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ – это провал. В ходе неудачных наступательных операций Украина потеряла свыше 125 тысяч военных убитыми и ранеными.
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новости, владимир путин, сергей шойгу, сво, спецоперация, украина, контрнаступление, всу, вс рф
Новости, Владимир Путин, Сергей Шойгу, СВО, Спецоперация, Украина, контрнаступление, ВСУ, ВС РФ

ВС России выстроили оборону по всей линии фронта – Шойгу

20:02 20.02.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов ПЗРК "Игла" и РЛС ПВО в зоне спецоперации
Боевая работа расчетов ПЗРК Игла и РЛС ПВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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При подготовке к украинскому контрнаступлению, Вооружённые силы России выстроили глубоко эшелонированную оборону по всей линии боевого соприкосновения. Это было необходимо, поскольку планы противника были неизвестны, заявил министр обороны России Сергей Шойгу
"Понимая, что мы не можем тратить время на ожидание, президентом было принято решение создать глубоко эшелонированную линию обороны на всем протяжении линии соприкосновения", – цитирует его РИА Новости.
По словам министра, командованию российских войск при помощи разведки было важно определить где и когда ВСУ нанесут свой главный удар в рамках контрнаступления.
Докладывая президенту страны Владимиру Путину об обстановке в зоне спецоперации, Шойгу заявил, что чем дольше продолжаются боевые действия на Украине, тем более сильной и оснащённой становится российская армия.

"Чем дольше продолжаются операция, боевые действия, тем сильнее, оснащённее и сплочённей становится российская армия (...) Даже по 2023 году мы видим, насколько вырос уровень всех наших подразделений", – сказал он.

Напомним, летом прошлого года военнослужащие киевского режима предприняли несколько попыток атаковать территорию России. Уже спустя пару месяцев президент страны Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ – это провал. В ходе неудачных наступательных операций Украина потеряла свыше 125 тысяч военных убитыми и ранеными.
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НовостиВладимир ПутинСергей ШойгуСВОСпецоперацияУкраинаконтрнаступлениеВСУВС РФ
 
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