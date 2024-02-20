https://ukraina.ru/20240220/1053431357.html

Проектов по размещению ядерного оружия в космосе не существует – Шойгу

Проектов по размещению ядерного оружия в космосе не существует – Шойгу - 20.02.2024 Украина.ру

Проектов по размещению ядерного оружия в космосе не существует – Шойгу

Российского ядерного оружия в космосе нет и противники РФ об это знают, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным во вторник, 20 февраля

2024-02-20T19:47

2024-02-20T19:47

2024-02-20T19:47

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Глава государства также добавил, что Россия всегда была категорически против размещения ядерного оружия в космосе и призывает соблюдать все имеющиеся договорённости. Ранее американская телекомпания ABC сообщила, что у России могут быть планы разместить ядерное оружие в космосе. Именно с этим может быть связана якобы угроза национальной безопасности США, о которой было объявлено прежде. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что Белый дом, заявляя об угрозе нацбезопасности США, имел в виду не действующие, а потенциальные средства поражения

https://ukraina.ru/20240215/1053308670.html

сша

запад

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новости, владимир путин, сергей шойгу, ядерное оружие, сша, запад, сво