https://ukraina.ru/20240220/1053431357.html
Проектов по размещению ядерного оружия в космосе не существует – Шойгу
Проектов по размещению ядерного оружия в космосе не существует – Шойгу - 20.02.2024 Украина.ру
Проектов по размещению ядерного оружия в космосе не существует – Шойгу
Российского ядерного оружия в космосе нет и противники РФ об это знают, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным во вторник, 20 февраля
2024-02-20T19:47
2024-02-20T19:47
2024-02-20T19:47
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Глава государства также добавил, что Россия всегда была категорически против размещения ядерного оружия в космосе и призывает соблюдать все имеющиеся договорённости. Ранее американская телекомпания ABC сообщила, что у России могут быть планы разместить ядерное оружие в космосе. Именно с этим может быть связана якобы угроза национальной безопасности США, о которой было объявлено прежде. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что Белый дом, заявляя об угрозе нацбезопасности США, имел в виду не действующие, а потенциальные средства поражения
https://ukraina.ru/20240215/1053308670.html
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новости, владимир путин, сергей шойгу, ядерное оружие, сша, запад, сво
Новости, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Ядерное оружие, США, Запад, СВО
Проектов по размещению ядерного оружия в космосе не существует – Шойгу
Российского ядерного оружия в космосе нет и противники РФ об это знают, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным во вторник, 20 февраля