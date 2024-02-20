Проектов по размещению ядерного оружия в космосе не существует – Шойгу - 20.02.2024 Украина.ру
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Проектов по размещению ядерного оружия в космосе не существует – Шойгу
Проектов по размещению ядерного оружия в космосе не существует – Шойгу - 20.02.2024 Украина.ру
Проектов по размещению ядерного оружия в космосе не существует – Шойгу
Российского ядерного оружия в космосе нет и противники РФ об это знают, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным во вторник, 20 февраля
2024-02-20T19:47
2024-02-20T19:47
новости
владимир путин
сергей шойгу
ядерное оружие
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Глава государства также добавил, что Россия всегда была категорически против размещения ядерного оружия в космосе и призывает соблюдать все имеющиеся договорённости. Ранее американская телекомпания ABC сообщила, что у России могут быть планы разместить ядерное оружие в космосе. Именно с этим может быть связана якобы угроза национальной безопасности США, о которой было объявлено прежде. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что Белый дом, заявляя об угрозе нацбезопасности США, имел в виду не действующие, а потенциальные средства поражения
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новости, владимир путин, сергей шойгу, ядерное оружие, сша, запад, сво
Новости, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Ядерное оружие, США, Запад, СВО

Проектов по размещению ядерного оружия в космосе не существует – Шойгу

19:47 20.02.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с министром обороны РФ С. Шойгу
Президент РФ В. Путин провел встречу с министром обороны РФ С. Шойгу
© POOL
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Российского ядерного оружия в космосе нет и противники РФ об это знают, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным во вторник, 20 февраля

"Во-первых, этого нет (прим. ред. – ядерного оружия в космосе). Во-вторых, они знают, что у нас его нет (...) Они знают, что у нас этого нет, но тем не менее поднимают шум", – сказал Шойгу.

Глава государства также добавил, что Россия всегда была категорически против размещения ядерного оружия в космосе и призывает соблюдать все имеющиеся договорённости.
Ранее американская телекомпания ABC сообщила, что у России могут быть планы разместить ядерное оружие в космосе. Именно с этим может быть связана якобы угроза национальной безопасности США, о которой было объявлено прежде. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что Белый дом, заявляя об угрозе нацбезопасности США, имел в виду не действующие, а потенциальные средства поражения
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