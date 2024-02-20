https://ukraina.ru/20240220/1053430689.html

России нужны высококвалифицированные специалисты – Путин

России нужны высококвалифицированные специалисты – Путин - 20.02.2024 Украина.ру

России нужны высококвалифицированные специалисты – Путин

РФ нуждается в высококвалифицированных специалистах, а российские миграционный службы должны быть ориентированы на то, чтобы в страну приезжали люди с высоким уровнем квалификации. Об этом на форуме "Сильные идеи для нового времени" заявил президент России Владимир Путин

2024-02-20T19:06

2024-02-20T19:06

2024-02-20T19:08

новости

владимир путин

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Комментируя идею студентки МГИМО Ирены Чеккини упростить переезд в Россию иностранцам, разделяющим традиционные ценности, задействовав при этом миграционные службы страны, Путин сказал, что пока соответствующие ведомства к такому не готовы. Глава государства также отметил, что сегодня на рынке труда РФ сейчас не хватает 2,5 млн человек. При этом 460 тысяч безработных. Напомним, IV Форум "Сильные идеи для нового времени" открылся 19 февраля в Москве в Центре международной торговли. Ежегодное мероприятие проводится в соответствии с указом президента РФ и нацелено на поддержку и реализацию общественно значимых инициатив и проектов граждан, отбор идей для формирования стратегии развития страны, усиление суверенитета нашего государства, повышение качества жизни.

https://ukraina.ru/20240220/1053430553.html

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин