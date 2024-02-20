России нужны высококвалифицированные специалисты – Путин - 20.02.2024 Украина.ру
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России нужны высококвалифицированные специалисты – Путин
России нужны высококвалифицированные специалисты – Путин - 20.02.2024 Украина.ру
России нужны высококвалифицированные специалисты – Путин
РФ нуждается в высококвалифицированных специалистах, а российские миграционный службы должны быть ориентированы на то, чтобы в страну приезжали люди с высоким уровнем квалификации. Об этом на форуме "Сильные идеи для нового времени" заявил президент России Владимир Путин
2024-02-20T19:06
2024-02-20T19:08
новости
владимир путин
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Комментируя идею студентки МГИМО Ирены Чеккини упростить переезд в Россию иностранцам, разделяющим традиционные ценности, задействовав при этом миграционные службы страны, Путин сказал, что пока соответствующие ведомства к такому не готовы. Глава государства также отметил, что сегодня на рынке труда РФ сейчас не хватает 2,5 млн человек. При этом 460 тысяч безработных. Напомним, IV Форум "Сильные идеи для нового времени" открылся 19 февраля в Москве в Центре международной торговли. Ежегодное мероприятие проводится в соответствии с указом президента РФ и нацелено на поддержку и реализацию общественно значимых инициатив и проектов граждан, отбор идей для формирования стратегии развития страны, усиление суверенитета нашего государства, повышение качества жизни.
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новости, владимир путин
Новости, Владимир Путин

России нужны высококвалифицированные специалисты – Путин

19:06 20.02.2024 (обновлено: 19:08 20.02.2024)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в форуме "Сильные идеи для нового времени"
Президент РФ В. Путин принял участие в форуме Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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РФ нуждается в высококвалифицированных специалистах, а российские миграционный службы должны быть ориентированы на то, чтобы в страну приезжали люди с высоким уровнем квалификации. Об этом на форуме "Сильные идеи для нового времени" заявил президент России Владимир Путин
Комментируя идею студентки МГИМО Ирены Чеккини упростить переезд в Россию иностранцам, разделяющим традиционные ценности, задействовав при этом миграционные службы страны, Путин сказал, что пока соответствующие ведомства к такому не готовы.

"Наши миграционные службы пока до этого не доросли. Здесь есть над чем работать. Разные идеи есть. (...) Что нам точно нужно, нам нужны высококвалифицированные специалисты и здесь точно, совершенно, нам нужно ориентироваться, и наши миграционные службы ориентировать таким образом, чтобы к нам на постоянное жительство, на работу приезжали люди с высоким уровнем квалификации", – добавил президент.

Глава государства также отметил, что сегодня на рынке труда РФ сейчас не хватает 2,5 млн человек. При этом 460 тысяч безработных.
Напомним, IV Форум "Сильные идеи для нового времени" открылся 19 февраля в Москве в Центре международной торговли. Ежегодное мероприятие проводится в соответствии с указом президента РФ и нацелено на поддержку и реализацию общественно значимых инициатив и проектов граждан, отбор идей для формирования стратегии развития страны, усиление суверенитета нашего государства, повышение качества жизни.
Президент РФ В. Путин принял участие в форуме Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
18:54
Путин поддержал идею упростить переезд в РФ иностранцам, разделяющим традиционные ценностиПрезидент России Владимир Путин назвал хорошей идею студентки МГИМО Ирены Чеккини упростить переезд в Россию иностранцам, разделяющим традиционные ценности. Об этом он объявил на форуме "Сильные идеи для нового времени"
 
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