https://ukraina.ru/20240220/1053430298.html

Сегодня настало время России – Путин

Сегодня настало время России – Путин - 20.02.2024 Украина.ру

Сегодня настало время России – Путин

Сегодня Россия переживает особое время, мы выходим на совершенно другой уровень стоящих перед нами задач. Об этом в ходе выступления на форуме "Сильные идеи для нового времени" заявил президент РФ Владимир Путин

2024-02-20T18:40

2024-02-20T18:40

2024-02-20T18:40

новости

владимир путин

россия

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Путин отметил, что для нового времени нужны сильные идеи. Он также заявил, что готовит послание Федеральному Собранию, которое станет постановкой задач на ближайшие шесть лет. Напомним, IV Форум "Сильные идеи для нового времени" открылся 19 февраля в Москве в Центре международной торговли. Ежегодное мероприятие проводится в соответствии с указом президента РФ и нацелено на поддержку и реализацию общественно значимых инициатив и проектов граждан, отбор идей для формирования стратегии развития страны, усиление суверенитета нашего государства, повышение качества жизни.

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новости, владимир путин, россия