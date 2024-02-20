Сегодня настало время России – Путин - 20.02.2024 Украина.ру
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Сегодня настало время России – Путин
Сегодня настало время России – Путин - 20.02.2024 Украина.ру
Сегодня настало время России – Путин
Сегодня Россия переживает особое время, мы выходим на совершенно другой уровень стоящих перед нами задач. Об этом в ходе выступления на форуме "Сильные идеи для нового времени" заявил президент РФ Владимир Путин
2024-02-20T18:40
2024-02-20T18:40
новости
владимир путин
россия
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Путин отметил, что для нового времени нужны сильные идеи. Он также заявил, что готовит послание Федеральному Собранию, которое станет постановкой задач на ближайшие шесть лет. Напомним, IV Форум "Сильные идеи для нового времени" открылся 19 февраля в Москве в Центре международной торговли. Ежегодное мероприятие проводится в соответствии с указом президента РФ и нацелено на поддержку и реализацию общественно значимых инициатив и проектов граждан, отбор идей для формирования стратегии развития страны, усиление суверенитета нашего государства, повышение качества жизни.
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новости, владимир путин, россия
Новости, Владимир Путин, Россия

Сегодня настало время России – Путин

18:40 20.02.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в форуме "Сильные идеи для нового времени"
Президент РФ В. Путин принял участие в форуме Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Сегодня Россия переживает особое время, мы выходим на совершенно другой уровень стоящих перед нами задач. Об этом в ходе выступления на форуме "Сильные идеи для нового времени" заявил президент РФ Владимир Путин
"Мы меняемся, страна качественно меняется изнутри. Становится более самодостаточной, более суверенной, более уверенной в себе. Это время России", – объявил президент, после чего в зале раздались аплодисменты.
Путин отметил, что для нового времени нужны сильные идеи. Он также заявил, что готовит послание Федеральному Собранию, которое станет постановкой задач на ближайшие шесть лет.

"Готовится послание Федеральному Собранию, но это не просто разговор. Это постановка задач, которые, конечно, мы стремимся развивать и добиваться их решения. (...) Это будет постановка задач на ближайшие шесть лет", – добавил президент.

Напомним, IV Форум "Сильные идеи для нового времени" открылся 19 февраля в Москве в Центре международной торговли. Ежегодное мероприятие проводится в соответствии с указом президента РФ и нацелено на поддержку и реализацию общественно значимых инициатив и проектов граждан, отбор идей для формирования стратегии развития страны, усиление суверенитета нашего государства, повышение качества жизни.
 
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