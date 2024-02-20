В столице Венесуэлы открыли памятник Пушкину - 20.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240220/1053429650.html
В столице Венесуэлы открыли памятник Пушкину
В столице Венесуэлы открыли памятник Пушкину - 20.02.2024 Украина.ру
В столице Венесуэлы открыли памятник Пушкину
Памятник великому русскому поэту Александру Пушкину открыли 20 февраля в столице Венесуэлы – Каракасе. На церемонии присутствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров
2024-02-20T18:27
2024-02-20T18:27
новости
сергей лавров
пушкин
венесуэла
партнерство
мид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/14/1053429530_0:369:960:909_1920x0_80_0_0_6fb5912f87eff29063ba0b58f2f6f583.jpg
Лавров прибыл в Каракас после посещения Кубы, с которой началось его латиноамериканское турне. В столице страны Венесуэле у него запланированы переговоры с главой МИД Иваном Хилем, президентом страны Николасом Мадуро и исполнительным вице-президентом Делси Родригес. На повестке дня планировалось обсуждение развития стратегического партнерства, политический диалог и совместные проекты в торговой, инвестиционной и культурной областях
венесуэла
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/14/1053429530_0:279:960:999_1920x0_80_0_0_0f14d0d8659f285d044aa93a2d92610b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сергей лавров, пушкин, венесуэла, партнерство, мид
Новости, Сергей Лавров, Пушкин, Венесуэла, партнерство, МИД

В столице Венесуэлы открыли памятник Пушкину

18:27 20.02.2024
 
Лавров
Лавров
Читать в
Памятник великому русскому поэту Александру Пушкину открыли 20 февраля в столице Венесуэлы – Каракасе. На церемонии присутствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров
"Честно скажу, скульптура на фоне венесуэльской природы смотрится невероятно красиво. Наш великий поэт, уверена, был бы доволен. Нет, не был бы. Просто – доволен", – прокомментировала событие официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Лавров прибыл в Каракас после посещения Кубы, с которой началось его латиноамериканское турне. В столице страны Венесуэле у него запланированы переговоры с главой МИД Иваном Хилем, президентом страны Николасом Мадуро и исполнительным вице-президентом Делси Родригес. На повестке дня планировалось обсуждение развития стратегического партнерства, политический диалог и совместные проекты в торговой, инвестиционной и культурной областях
 
НовостиСергей ЛавровПушкинВенесуэлапартнерствоМИД
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:30Авдеевка была взята с минимальными потерями – Шойгу
19:19Шойгу: Крынки полностью под контролем ВС России
19:06России нужны высококвалифицированные специалисты – Путин
18:54Путин поддержал идею упростить переезд в РФ иностранцам, разделяющим традиционные ценности
18:40Сегодня настало время России – Путин
18:37Российская армия вышла на оперативный простор. О чём говорили эксперты 20 февраля
18:27В столице Венесуэлы открыли памятник Пушкину
18:16Спикер парламента ДНР Жога объявил об окончании зачистки Авдеевки
18:08Боевые действия на Украине сильно ударили по Германии – Шольц
18:00Жертвы в Донецке, приговор грузинскому наемнику, костры на польско-украинской границе. Итоги 20 февраля
17:51Еврокомисия выделила Украине и Молдавии €83 млн на гуманитарные проекты
17:44"Поворотный момент в конфликте". Когда у ВСУ начались катастрофические проблемы на фронте
17:39Ветеран спецслужб Дмитрий Соин о том, кто "по-свойски" разделался с предателем Кузьминовым в Испании
17:34"Старушка" боится остаться один на один с Россией. Что на самом деле представляет собой армия Европы
17:31Приёмный сын нового главкома ВСУ поприветствовал освобождение Авдеевки
17:06Грузинского наёмника, убившего троих солдат ВС РФ, приговорили к пожизненному сроку
16:49В Киеве очень скоро сменится власть – Asia Times
16:49Детям украинских уклонистов могут запретить получать высшее образование - депутат ВР
16:29С честью и достоинством: штурмовые отряды готовы к бою
16:19Винница, Одесса, далее везде? Ждет ли Украину партизанская война
Лента новостейМолния