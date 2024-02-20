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В столице Венесуэлы открыли памятник Пушкину

В столице Венесуэлы открыли памятник Пушкину - 20.02.2024 Украина.ру

В столице Венесуэлы открыли памятник Пушкину

Памятник великому русскому поэту Александру Пушкину открыли 20 февраля в столице Венесуэлы – Каракасе. На церемонии присутствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров

2024-02-20T18:27

2024-02-20T18:27

2024-02-20T18:27

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сергей лавров

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венесуэла

партнерство

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Лавров прибыл в Каракас после посещения Кубы, с которой началось его латиноамериканское турне. В столице страны Венесуэле у него запланированы переговоры с главой МИД Иваном Хилем, президентом страны Николасом Мадуро и исполнительным вице-президентом Делси Родригес. На повестке дня планировалось обсуждение развития стратегического партнерства, политический диалог и совместные проекты в торговой, инвестиционной и культурной областях

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей лавров, пушкин, венесуэла, партнерство, мид