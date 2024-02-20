В столице Венесуэлы открыли памятник Пушкину
Лавров
Памятник великому русскому поэту Александру Пушкину открыли 20 февраля в столице Венесуэлы – Каракасе. На церемонии присутствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров
"Честно скажу, скульптура на фоне венесуэльской природы смотрится невероятно красиво. Наш великий поэт, уверена, был бы доволен. Нет, не был бы. Просто – доволен", – прокомментировала событие официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Лавров прибыл в Каракас после посещения Кубы, с которой началось его латиноамериканское турне. В столице страны Венесуэле у него запланированы переговоры с главой МИД Иваном Хилем, президентом страны Николасом Мадуро и исполнительным вице-президентом Делси Родригес. На повестке дня планировалось обсуждение развития стратегического партнерства, политический диалог и совместные проекты в торговой, инвестиционной и культурной областях