https://ukraina.ru/20240220/1053427920.html

Жертвы в Донецке, приговор грузинскому наемнику, костры на польско-украинской границе. Итоги 20 февраля

Жертвы в Донецке, приговор грузинскому наемнику, костры на польско-украинской границе. Итоги 20 февраля - 20.02.2024 Украина.ру

Жертвы в Донецке, приговор грузинскому наемнику, костры на польско-украинской границе. Итоги 20 февраля

ВСУ несколько раз обстреляли Донецк - есть жертвы; в ДНР осужден грузинский наемник; польские фермеры заблокировали всю границу с Украиной

2024-02-20T18:00

2024-02-20T18:00

2024-02-20T19:15

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ОбстрелыВ течение вторника, 20 февраля, ВСУ несколько раз обстреляли Донецк, предположительно огонь вели реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS.Два человека погибли, шестеро пострадали.После утреннего обстрела Куйбышевского района города ВСУ нанесли еще один удар по Киевскому и Ворошиловскому районам."Всего обстрелами повреждены три жилых дома, пять объектов гражданской инфраструктуры в Кировском, Киевском, Куйбышевском районах Донецка, в том числе административное здание, детский сад, магазины и торговые объекты.Зафиксировано пять обстрелов, выпущен 31 боеприпас, применялась реактивная артиллерия калибром 122 мм, ствольная артиллерия калибром 155 мм", — сообщил Пушилин."Видимо, так, на мирных жителях, вымещают укронацисты злость и отчаяние за свои поражения, за потерю Авдеевки. Пока враг готовит и проводит подобные теракты, наша армия отбрасывает неприятеля с передовых рубежей, доблестно сражается на фронте!", - заявил председатель Народного Совета ДНР Артем Жога.В штабе обороны Донецкой Народной Республики также сообщили о трех украинских беспилотниках, обезвреженных над Донецком за сутки.Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал генсека ООН Антониу Гутерриша приехать в Авдеевку и лично убедиться в зверствах, которые там творили украинские войска.Утром в СМИ появилась информация о том, что в Авдеевке после отступления ВСУ были обнаружены пыточные помещения и захоронения.Грузинский наемникПрокуратура ДНР во вторник сообщила о приговоре 22-летнему гражданину Грузии Мамуке Гацарелии, который принимал участие в военных действиях на Украине со стороны ВСУ и расстрелял троих российских военнослужащих.Гацарелия приговорен к пожизненному сроку.По информации следствия, весной 2022 года он заключил контракт с ВСУ и прибыл в Мариуполь.В начале апреля, находясь на боевой позиции, расположенной в квартире многоквартирного дома по улице Цыбулько в Мариуполе, наемник из автомата расстрелял четырех военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, трое военных погибли на месте, одному удалось выжить.Позже, 14 апреля 2022 года, находясь на боевой позиции по улице Фёдорова в Мариуполе, наёмник бросил в группу военнослужащих России две боевые гранаты, чем "создал реальную угрозу их жизни и здоровью", сообщили в ведомстве."Гацарелия обвинялся по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по обеспечению общественной безопасности), ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте). С учётом позиции государственного обвинителя суд приговорил Гацарелию к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", – добавили в прокуратуре.Обострение на польско-украинской границеНа границе между Украиной и Польшей с утра не прекращается протест польских фермеров и украинских перевозчиков.Фермеры перегородили дорогу сеном, высыпали на трассу зерно, которое украинские дальнобойщики пытались довезти в ЕС, разбили лагерь и жгут костры, сообщил журналист РИА Новости.В комментарии российскому изданию один из фермеров объяснил, что из-за наплыва дешевого и некачественного украинского зерна сильно упали цены на польскую продукцию, и это и является главной причиной протестов.Украинские телеграм-каналы сообщают, что фермеры заблокировали границу не только для фур, но и пропускают не все пассажирские автобусы. Грузовые автомобили не пропускают."Раньше они пропускали по одному грузовику каждый час, а сегодня заблокировали границу полностью", - рассказал один из перевозчиков изданию "СтранаUA" о ситуации на контрольно-пропускном пункте Рава-Русская – Гребенне.Из-за блокады начали расти цены на перевозки. Если две недели назад за доставку из Гданьска в Киев платили 1500-2000 тысячи евро, то сейчас цены достигают более 4000 тысяч евро и продолжают расти, пишет украинское издание.Посол Украины в Польше Василий Зварич резко осудил действия польских протестующих."Полиция должна решительно отреагировать и наказать тех, кто нарушает закон. Такие действия являются пренебрежением к работе украинских аграриев в условиях российской агрессии, пренебрежением к себе самим и к другим людям. Стыд и позор, господа!", - написал он в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) об инциденте с высыпанным на дорогу зерном на КПП "Медыка – Шегини".

https://ukraina.ru/20240220/1053421803.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, украина, польша, всу, зерно, иностранные наемники, обстрелы, донецк