https://ukraina.ru/20240220/1053426795.html

Грузинского наёмника, убившего троих солдат ВС РФ, приговорили к пожизненному сроку

Грузинского наёмника, убившего троих солдат ВС РФ, приговорили к пожизненному сроку - 20.02.2024 Украина.ру

Грузинского наёмника, убившего троих солдат ВС РФ, приговорили к пожизненному сроку

Грузинского наёмника Мамуку Гацарелию, воевавшего на стороне Вооружённых сил Украины и убившего в 2022 году троих солдат ВС России, приговорили в ДНР к пожизненному сроку. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщили прокуратуре республики, передаёт РИА Новости

2024-02-20T17:06

2024-02-20T17:06

2024-02-20T17:19

новости

иностранные наемники

всу

сво

спецоперация

вс рф

военные преступления

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0e/1051002364_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_ea4a0ff8cf2c25d96dfe8a07bc410f67.jpg

Суду стало известно, что весной 2022 года Гацарелия вступил в ряды ВСУ, чтобы заработать. Он заключил контракт с Вооружёнными силами Украины, прошёл подготовку и прибыл для прохождения службы в Мариуполь. Установлено, что 1 апреля Гацарелия находясь на боевой позиции, расположенной в квартире многоквартирного дома по улице Цибулько в Мариуполе, из автомата расстрелял четырех военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, трое военных погибли на месте, одному удалось выжить. Позже, 14 апреля 2022 года, находясь на боевой позиции по улице Фёдорова в Мариуполе, наёмник бросил в группу военнослужащих России две боевые гранаты, чем "создал реальную угрозу их жизни и здоровью", сообщили в ведомстве. На момент вынесения приговора Гацарелия достиг 22-летнего возраста. Ранее сообщалось, что боевики "Азова"*, сделавшие 220 выстрелов из гаубицы по селам ДНР, получили от 25 до 28 лет лишения свободы.*запрещённая в России террористическая организация

https://ukraina.ru/20231014/1050178613.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иностранные наемники, всу, сво, спецоперация, вс рф, военные преступления