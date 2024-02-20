Грузинского наёмника, убившего троих солдат ВС РФ, приговорили к пожизненному сроку
17:06 20.02.2024 (обновлено: 17:19 20.02.2024)
Грузинского наёмника Мамуку Гацарелию, воевавшего на стороне Вооружённых сил Украины и убившего в 2022 году троих солдат ВС России, приговорили в ДНР к пожизненному сроку. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщили прокуратуре республики, передаёт РИА Новости
Суду стало известно, что весной 2022 года Гацарелия вступил в ряды ВСУ, чтобы заработать. Он заключил контракт с Вооружёнными силами Украины, прошёл подготовку и прибыл для прохождения службы в Мариуполь.
Установлено, что 1 апреля Гацарелия находясь на боевой позиции, расположенной в квартире многоквартирного дома по улице Цибулько в Мариуполе, из автомата расстрелял четырех военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, трое военных погибли на месте, одному удалось выжить.
Позже, 14 апреля 2022 года, находясь на боевой позиции по улице Фёдорова в Мариуполе, наёмник бросил в группу военнослужащих России две боевые гранаты, чем "создал реальную угрозу их жизни и здоровью", сообщили в ведомстве.
"Гацарелия обвинялся по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по обеспечению общественной безопасности), ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте). С учётом позиции государственного обвинителя суд приговорил Гацарелию к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", – добавили в прокуратуре.
На момент вынесения приговора Гацарелия достиг 22-летнего возраста.
Ранее сообщалось, что боевики "Азова"*, сделавшие 220 выстрелов из гаубицы по селам ДНР, получили от 25 до 28 лет лишения свободы.
*запрещённая в России террористическая организация
*запрещённая в России террористическая организация
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