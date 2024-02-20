Грузинского наёмника, убившего троих солдат ВС РФ, приговорили к пожизненному сроку - 20.02.2024 Украина.ру
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Грузинского наёмника, убившего троих солдат ВС РФ, приговорили к пожизненному сроку
Грузинского наёмника, убившего троих солдат ВС РФ, приговорили к пожизненному сроку - 20.02.2024 Украина.ру
Грузинского наёмника, убившего троих солдат ВС РФ, приговорили к пожизненному сроку
Грузинского наёмника Мамуку Гацарелию, воевавшего на стороне Вооружённых сил Украины и убившего в 2022 году троих солдат ВС России, приговорили в ДНР к пожизненному сроку. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщили прокуратуре республики, передаёт РИА Новости
2024-02-20T17:06
2024-02-20T17:19
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Суду стало известно, что весной 2022 года Гацарелия вступил в ряды ВСУ, чтобы заработать. Он заключил контракт с Вооружёнными силами Украины, прошёл подготовку и прибыл для прохождения службы в Мариуполь. Установлено, что 1 апреля Гацарелия находясь на боевой позиции, расположенной в квартире многоквартирного дома по улице Цибулько в Мариуполе, из автомата расстрелял четырех военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, трое военных погибли на месте, одному удалось выжить. Позже, 14 апреля 2022 года, находясь на боевой позиции по улице Фёдорова в Мариуполе, наёмник бросил в группу военнослужащих России две боевые гранаты, чем "создал реальную угрозу их жизни и здоровью", сообщили в ведомстве. На момент вынесения приговора Гацарелия достиг 22-летнего возраста. Ранее сообщалось, что боевики "Азова"*, сделавшие 220 выстрелов из гаубицы по селам ДНР, получили от 25 до 28 лет лишения свободы.*запрещённая в России террористическая организация
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новости, иностранные наемники, всу, сво, спецоперация, вс рф, военные преступления
Новости, иностранные наемники, ВСУ, СВО, Спецоперация, ВС РФ, Военные преступления

Грузинского наёмника, убившего троих солдат ВС РФ, приговорили к пожизненному сроку

17:06 20.02.2024 (обновлено: 17:19 20.02.2024)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВоеннопленные ВСУ на Запорожском направлении
Военнопленные ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Грузинского наёмника Мамуку Гацарелию, воевавшего на стороне Вооружённых сил Украины и убившего в 2022 году троих солдат ВС России, приговорили в ДНР к пожизненному сроку. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщили прокуратуре республики, передаёт РИА Новости
Суду стало известно, что весной 2022 года Гацарелия вступил в ряды ВСУ, чтобы заработать. Он заключил контракт с Вооружёнными силами Украины, прошёл подготовку и прибыл для прохождения службы в Мариуполь.
Установлено, что 1 апреля Гацарелия находясь на боевой позиции, расположенной в квартире многоквартирного дома по улице Цибулько в Мариуполе, из автомата расстрелял четырех военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, трое военных погибли на месте, одному удалось выжить.
Позже, 14 апреля 2022 года, находясь на боевой позиции по улице Фёдорова в Мариуполе, наёмник бросил в группу военнослужащих России две боевые гранаты, чем "создал реальную угрозу их жизни и здоровью", сообщили в ведомстве.

"Гацарелия обвинялся по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по обеспечению общественной безопасности), ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте). С учётом позиции государственного обвинителя суд приговорил Гацарелию к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", – добавили в прокуратуре.

На момент вынесения приговора Гацарелия достиг 22-летнего возраста.
Ранее сообщалось, что боевики "Азова"*, сделавшие 220 выстрелов из гаубицы по селам ДНР, получили от 25 до 28 лет лишения свободы.

*запрещённая в России террористическая организация
Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
14 октября 2023, 12:05
Исчезла польская речь. Военный эксперт о том, какой ущерб наносят России иностранные наемники из ВСУПоступают сообщения, что на Купянском направлении в радиоперехватах с украинской стороны пропала польская речь, но появилась испанская. Это говорит о том, что поляки оттуда ушли из-за конфликта с Киевом, поэтому им приходится набирать людей прямо из колумбийских наркокартелей
 
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