"RT.Док: Время героев": в Москве пройдёт масштабный фестиваль, посвящённый героям СВО - 20.02.2024 Украина.ру
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"RT.Док: Время героев": в Москве пройдёт масштабный фестиваль, посвящённый героям СВО
"RT.Док: Время героев": в Москве пройдёт масштабный фестиваль, посвящённый героям СВО - 20.02.2024 Украина.ру
"RT.Док: Время героев": в Москве пройдёт масштабный фестиваль, посвящённый героям СВО
Увидеть лучшие фильмы, снятые на передовой спецоперации, а также послушать выступления известных поэтов и музыкантов можно будет в пятницу, 23 февраля, в Цифровом деловом пространстве по адресу ул. Покровка 47. Там состоится масштабный фестиваль, посвящённый специальной военной операции "RT.Док: Время героев"
2024-02-20T12:56
2024-02-20T12:56
новости
сво
москва
фильм
день защитника отечества
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Мероприятие продлится три дня. На церемонии открытия выступят певица Юлия Чичерина, актёр Антон Шагин и поэт Александр Антипов. Фестиваль также посетят: известные пранкеры Вован и Лексус, актриса и телеведущая, общественный деятель Яна Поплавская, телеведущий и генеральный директор телеканала "СПАС" Борис Корчевников, теле- и радиоведущий, директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Пётр Лидов, телеведущая Юлия Барановская, военкоры Семён Пегов, Ольга Курлаева, Дмитрий Стешин, Клим Поплавский, Саргон Хадая, Павел Кукушкин и другие. Ожидается также участие главного редактора телеканала "RT" Маргариты Симоньян. Чтобы попасть на фестиваль, нужно заранее зарегистрироваться на сайте https://rtfestival.ru/#program. Также можно оформить билет-вездеход на весь день.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, сво, москва, фильм, день защитника отечества
Новости, СВО, Москва, фильм, День защитника Отечества

"RT.Док: Время героев": в Москве пройдёт масштабный фестиваль, посвящённый героям СВО

12:56 20.02.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПоэтический вечер ZOV
Поэтический вечер ZOV - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Увидеть лучшие фильмы, снятые на передовой спецоперации, а также послушать выступления известных поэтов и музыкантов можно будет в пятницу, 23 февраля, в Цифровом деловом пространстве по адресу ул. Покровка 47. Там состоится масштабный фестиваль, посвящённый специальной военной операции "RT.Док: Время героев"
Мероприятие продлится три дня. На церемонии открытия выступят певица Юлия Чичерина, актёр Антон Шагин и поэт Александр Антипов.
Фестиваль также посетят: известные пранкеры Вован и Лексус, актриса и телеведущая, общественный деятель Яна Поплавская, телеведущий и генеральный директор телеканала "СПАС" Борис Корчевников, теле- и радиоведущий, директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Пётр Лидов, телеведущая Юлия Барановская, военкоры Семён Пегов, Ольга Курлаева, Дмитрий Стешин, Клим Поплавский, Саргон Хадая, Павел Кукушкин и другие.
Ожидается также участие главного редактора телеканала "RT" Маргариты Симоньян.
Чтобы попасть на фестиваль, нужно заранее зарегистрироваться на сайте https://rtfestival.ru/#program. Также можно оформить билет-вездеход на весь день.
Работа дронобойцов в ЛНР - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
16 февраля, 03:40
Полковник Баранец объяснил, как российские РЭБы "выносят мозги" коптерам ВСУ, но бойцам нужны дробовикиРоссии сейчас важно найти противоядие от беспилотников. Войскам нужны эффективные средства по борьбе FPV-дронами, которые "гоняются" не только за отдельным танком, но и за отдельным бойцом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
 
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