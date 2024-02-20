"RT.Док: Время героев": в Москве пройдёт масштабный фестиваль, посвящённый героям СВО
Увидеть лучшие фильмы, снятые на передовой спецоперации, а также послушать выступления известных поэтов и музыкантов можно будет в пятницу, 23 февраля, в Цифровом деловом пространстве по адресу ул. Покровка 47. Там состоится масштабный фестиваль, посвящённый специальной военной операции "RT.Док: Время героев"
Мероприятие продлится три дня. На церемонии открытия выступят певица Юлия Чичерина, актёр Антон Шагин и поэт Александр Антипов.
Фестиваль также посетят: известные пранкеры Вован и Лексус, актриса и телеведущая, общественный деятель Яна Поплавская, телеведущий и генеральный директор телеканала "СПАС" Борис Корчевников, теле- и радиоведущий, директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Пётр Лидов, телеведущая Юлия Барановская, военкоры Семён Пегов, Ольга Курлаева, Дмитрий Стешин, Клим Поплавский, Саргон Хадая, Павел Кукушкин и другие.
Ожидается также участие главного редактора телеканала "RT" Маргариты Симоньян.
Чтобы попасть на фестиваль, нужно заранее зарегистрироваться на сайте https://rtfestival.ru/#program. Также можно оформить билет-вездеход на весь день.
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