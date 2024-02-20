https://ukraina.ru/20240220/1053414803.html
Движение на запад открыто! Кошкин о перспективах ВС РФ и заявлении Байдена
Движение на запад открыто! Кошкин о перспективах ВС РФ и заявлении Байдена - 20.02.2024 Украина.ру
Движение на запад открыто! Кошкин о перспективах ВС РФ и заявлении Байдена
Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире Украина.ру прокомментировал заявления США после отхода ВСУ из Авдеевки, а также рассказал, какие перспективы открываются для ВС РФ и подвёл промежуточные итоги двух лет СВО
2024-02-20T11:36
2024-02-20T11:36
2024-02-20T11:36
видео
андрей кошкин
сша
сво
россия
украина
авдеевка
народная милиция лднр
лнр
донбасс
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00:50 - О заявлениях США на фоне отступления ВСУ из Авдеевки; 03:59 - Какие тактические перспективы это для нас открывает? 05:16 - Перспективы финансирования Украины и заявление Джо Байдена; 09:17 - Главная проблема ВСУ пробуксовки финансирования? 12:21 - Промежуточные позиционные успехи по итогу двух лет СВО; 16:23 - О главном стратегическом решении ВС РФ в 2024 году.
сша
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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Движение на запад открыто! Кошкин о перспективах ВС РФ и заявлении Байдена
Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире Украина.ру прокомментировал заявления США после отхода ВСУ из Авдеевки, а также рассказал, какие перспективы открываются для ВС РФ и подвёл промежуточные итоги двух лет СВО
00:50
- О заявлениях США на фоне отступления ВСУ из Авдеевки; 03:59
- Какие тактические перспективы это для нас открывает? 05:16
- Перспективы финансирования Украины и заявление Джо Байдена; 09:17
- Главная проблема ВСУ пробуксовки финансирования? 12:21
- Промежуточные позиционные успехи по итогу двух лет СВО; 16:23
- О главном стратегическом решении ВС РФ в 2024 году.