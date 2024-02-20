https://ukraina.ru/20240220/1053414803.html

Движение на запад открыто! Кошкин о перспективах ВС РФ и заявлении Байдена

Движение на запад открыто! Кошкин о перспективах ВС РФ и заявлении Байдена - 20.02.2024 Украина.ру

Движение на запад открыто! Кошкин о перспективах ВС РФ и заявлении Байдена

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире Украина.ру прокомментировал заявления США после отхода ВСУ из Авдеевки, а также рассказал, какие перспективы открываются для ВС РФ и подвёл промежуточные итоги двух лет СВО

2024-02-20T11:36

2024-02-20T11:36

2024-02-20T11:36

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андрей кошкин

сша

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00:50 - О заявлениях США на фоне отступления ВСУ из Авдеевки; 03:59 - Какие тактические перспективы это для нас открывает? 05:16 - Перспективы финансирования Украины и заявление Джо Байдена; 09:17 - Главная проблема ВСУ пробуксовки финансирования? 12:21 - Промежуточные позиционные успехи по итогу двух лет СВО; 16:23 - О главном стратегическом решении ВС РФ в 2024 году.

сша

россия

украина

авдеевка

лнр

донбасс

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