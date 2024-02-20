https://ukraina.ru/20240220/1053408070.html

В гостях у БАРСа-13: отряд выходит с маневренной обороны на штурм. Бой видно на штабном мониторе

В гостях у БАРСа-13: отряд выходит с маневренной обороны на штурм. Бой видно на штабном мониторе - 20.02.2024 Украина.ру

В гостях у БАРСа-13: отряд выходит с маневренной обороны на штурм. Бой видно на штабном мониторе

"БАРС-13" рассредоточен в одном из населенных пунктов на севере ДНР. Добираться из Донецка в его располагу надо, потратив два часа езды на машине. Сначала едешь по хорошей дороге, которую заасфальтировали в прошлом году после присоединения к России, потом прыгаешь по ухабам – асфальта нет вообще

2024-02-20T03:35

2024-02-20T03:35

2024-02-20T03:35

барс-13

сво

спецоперация

интервью

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Это место только в 2022 году перешло под контроль ДНР.К тому же на подъезде к месту назначения на блок-посту лютует военная полиция. Пропускать поначалу не хотели. Еле-еле дозвонились до подразделения. За нами прислали машину сопровождения. Пропустили. Самое интересное, что на обратном пути чуть было снова не задержали: мол, как это вы проехали, если мы вас не пропускали. Минут 5-7 выясняли отношения - мол, мы аккредитованы, позвоните в Министерство Обороны, вам там подтвердят. В итоге полицейский махнул рукой, и мы уехали.Личный состав "БАРСа-13" в казарме не живет. Уроки прошлого и позапрошлого годов, когда одним "хаймарем" можно было уничтожить все подразделение, расположившееся под одной крышей, да еще устроившее там склад б/к, усвоены.Бойцов нигде не видно – ни праздношатающихся, ни занятых делом – днем все на боевых. Самостоятельно штаб не найдешь – никаких табличек, флагов, указателей, внешней охраны с автоматами, маскировочных сетей, пулеметов-минометов нет. Все тихо. Никто в округе не кричит, не орет, не марширует. Пьяных тоже нет. Обычная мирная жизнь. Даже не догадаешься, что тут расположились военные.На улице - мороз, заходим в помещение – тепло. В первом коридорчике лежанка. Возможно, ночью там располагается охранник с автоматом. В следующем коридорчике на одной из стен рядом с туалетом небольшой стенд под названием "Доска позора", заставляющий вспомнить, советское прошлое. Такие были на каждом социалистическом производстве. Там вывешивались фотографии пьяниц, дебоширов и прогульщиков.В случае "БАРСа-13" на ней висят три цветных фото с бородатыми мужиками в камуфляже и указанием их позывных. Одного седого деда зовут "Джузеппе" (может, он и не дед, просто седой). Вспомнил Джузеппе, который был соседом и другом папы Карло, отца Буратино. При мысли, что это он записался в "БАРС-13", тихо рассмеялся.Двоим из трех "позорников" вменялось то, что они, говоря простым языком, украли имущество подразделения, и за это их изгнали из батальона.Далее мы попали уже в помещение штаба. Оно состоит из небольшой комнаты, где поместили письменный стол командира "БАРСа-13", полковника Андрея Пинчука (позывной "Писарь"), и узкого прохода, ведущего в кухню. Видимо, к нашему приезду на командирском столе расставили вазочки с конфетами, орешками в шоколаде и финиками, чтобы угостить.По правую руку от места полковника Пинчука через проход видим сдвинутые в ряд еще два письменных стола, на которых расположились большие мониторы от компьютера. За одним из столов сидит начальник штаба батальона по имени Евгений. Перед ним шумит чьими-то голосами работающая рация.Позади командирского стола на стене висит большая, на всю стену карта зоны ответственности "БАРСа-13", которая, когда с ней не работают, прикрыта плотной защитной тканью. Когда мы приехали и вошли в помещение, полковник Пинчук, одетый в камуфляжные штаны и сразу в две толстовки защитного цвета на молнии, находился в этот момент с Евгением у карты и что-то с ним живо обсуждал. Мы деликатно вышли обратно в коридорчик и подождали пока отцы-командиры закончат совещание.Прошло пять минут. Нас опять зовут. Здороваемся. Только садимся, чтобы записать интервью, звонок. Это вышестоящий начальник вызывает Пинчука к себе. Полковник натягивает на голову вязаную шапочку защитного цвета (мне потом какой-то бдительный офицер, увидевший сделанною мною фото командира "БАРСа-13", сообщил, что она… неуставная), берет со стула укороченный калаш черного цвета и вместе с охраной уезжает. Просит нас подождать.Мы остаемся. Евгений предлагает кофе-чай. Чтобы убить время, ходим и рассматриваем помещение. На одной из стен плакат с надписью "В нашем братстве навечно", на который приклеены 33 фотографии погибших бойцов отряда.Рядом с ним репродукция картины с волками, расположившимися на отдых в лесу, и календарь с бойцами СВО. Около карты - боевое знамя отряда пурпурного цвета. На нем девиз "БАРСа-13" - "Пишем историю Победы". Мы потом увидели еще одно знамя – красного цвета (наверное с социалистических времен еще), к древку которого сверху прикреплен наконечник с двуглавым царским орлом. Интересная эклектика.На противоположной стене два плакатика формата А4. На первом: "Воин помни! Главная твоя задача: УБИВАТЬ ВРАГА!!! ХОХОЛ САМ СЕБЯ НЕ УБЪЁТ", на втором: "Воин Помни! Все приказы обсуждаются только после их исполнения!!!"Еще бросилась в глаза полка с иконками и небольшим, но тяжелым железным бюстом Дзержинского. Глядя на Феликса Эдмундовича, вспоминаем, что Пинчук – полковник ФСБ. Начинал службу в Приднестровье. Потом Москва. В 2014 году организовал в ДНР Министерство госбезопасности и был его первым руководителем (до весны 2015 года). Во время дебальцевской операции чуть было не сгорел в своей машине, попав под украинский огонь, а чуть позже в этот же день мог бы погибнуть вместе с главой ДНР Александром Захарченко, когда ВСУ начали интенсивно обстреливать Углегорск, куда они в тот момент приехали. Тогда последний был сильно ранен в ногу. Обо всем об этом можно почитать в воспоминаниях Пинчука - "Контур безопасности. Генерация ДНР".Через час Пинчук возвращается, но уделяет нам совсем немного времени, так как ему лично надо руководить боевыми действиями – вдалеке где-то грохочет. Разговор с командиром "БАРСа-13" начинаем с Авдеевки, которую только что взяли.- Андрей Юрьевич, первый вопрос вам как автору книги "СВО. Клаузевиц и пустота", в которой вы критически анализируете первые полтора года СВО. Как так получилось, что буквально за двое-трое суток российская армия смогла неожиданно сломать украинскую оборону и взять Авдеевку, хотя раньше такого не было? Она что, научились воевать? Что произошло?- Ни о каких двух-трех сутках речь не идет. Я повторю то, что говорю регулярно. На войне на уровне планирования не бывает никаких чудес, не бывает никаких палочек-выручалочек, не бывает никаких неожиданных маневров.Я приводил всегда такой пример, который отражает суть того, что произошло у нас с Авдеевкой: ты хочешь организовать систему железнодорожного сообщения. Для этого укладываешь рельсы, делаешь тепловозы, обучаешь персонал, формируешь направления движения, поставляешь топливо. В итоге у тебя поезда едут. Как только ты выбиваешь из всего этого какой-то из факторов – поезда не едут.С войной то же самое. Боеприпасы, личный состав, обученное командование – тогда ты и получаешь нужные военные результаты.С Авдеевкой как получилось? Объединили факторы пехоты, работу авиации, в том числе тяжелыми фугасными авиабомбами, и работу артиллерии. По этой причине получили определенные результаты.Рассуждать о каких-то чудесных процессах бессмысленно, потому что их нет и быть ни у кого не может вообще. Иначе ты хочешь, чтобы поезд ехал или без машиниста, или без локомотива, или без топлива, или без чего-то еще.В Авдеевке все эти процессы были объединены, и получился определенный результат.- В 1941-1942 году Красная Армия воевать фактически не умела, а к 1943 году, к Сталинградской битве научилась…- Почему она не умела? Умела она прекрасно воевать, только в определенных условиях, которые диктовали навыки и опыт Гражданской войны.К определенному этапу это уже была другая армия, она не то, что чему-то научилась – это просто была другая армия. Были введены в бой сибирские и уральские полки, армия подверглась жесткой реорганизации, начиная с того, что были возвращены царские офицерские регалии, армейские уставные правила взаимоотношения. Армия была пересобрана под условия войны.Говорить о том, что Красная Армия чему-то научилась – я против такого тезиса. Значительная часть Красной Армии, которая начинала войну, была три раза уничтожена. Армия была собрана заново.Если такой исторический пример использовать… Я бы, честно говоря, этого не хотел, да и нет таких предпосылок.Говорить, что российская армия научилась воевать, это в таком случае утверждать, что два года подряд она занималась какой-то ерундой, а сейчас раз, и взялась за голову. Такое утверждение неправильно, так как это, конечно же, не так.Вопрос в том, что у войны, у наступательных действий есть определенные правила: та самая формула во время наступления: или один к трем или один к пяти – в зависимости от рода, вида, участка фронта, местности и т.д.Главное условие успешного наступления: изоляция театра военных действий, соответствующее ресурсное обеспечение боеприпасами, ввод резервов в боевые действия и соблюдение определенной военной логистики. В условиях Авдеевки эти правила были соблюдены.- Ну так до этого ж российская армия это делать не умела?- А что значит "умела"? Чему любого командира в военных академиях учили? Вопрос в том, что в какие-то моменты эти ресурсы были обеспечены: соотношение плотности наступающих, наличие резервов для ввода после первоначального эффекта.Когда кто-то говорит, что раньше не умели, то это не так. Можно просто предположить, что раньше не всегда в наличии были ресурсы для успешного наступления. Тут надо отдельно рассматривать каждый пример, но говорить о том, что раньше не обладали каким-то сакральным знанием… нет, это не так. Просто бывает ситуация: "Жора, жарь рыбу, рыба будет". Рыбы еще нет, а ты ее уже жаришь.- Вы командир "БАРСа-13" (Боевой армейский резерв – подразделение, состоящее из добровольцев, а не кадровых военных). Я сталкивался с высказываниями, что "БАРСы" воюют лучше, чем регулярная контрактная армия. Согласны с таким мнением, или нет? Если согласны, то тогда почему лучше воюют?- Конечно, всегда хочется похвалить свое подразделение, но все-таки, давайте исходить из того, что "БАРСы" разные и подразделения армейские разные."БАРСы" не воюют сами по себе, они воюют, будучи приданными к более крупным армейским соединениям. "БАРС" не выполняет задачу изолированно от всех остальных. Он находится в тесной кооперации, в тесной взаимосвязи с армейскими коллективами.Далее, что такое "БАРС"? Поясняю: российское государство проявило определенный достаточно серьезный креатив при мобилизации на СВО.Были запущены льготы и меры поддержки для контрактников, были призваны мобилизованные, была система, которая сейчас известна, как "система ЧВК", но возникала определенная ???, когда люди не готовы были воевать в ЧВК и не готовы были идти на постоянной основе в армию, потому что, что такое армия на контракте? Это значит, что ты выбираешь армейскую службу как постоянную – не только на время СВО, а вообще постоянную!То есть, это уже твоя профессия, это твоя судьба – не на период, когда идет СВО, а навсегда уже. То есть, тебе надо переучиваться, проходить подготовку, получать определенный ВУС – воинскую учетную специальность. Не все готовы к этому, но в СВО хотели бы принять участие многие, будучи пенсионерами и ветеранами спецслужб и всевозможных спецназов.В этом случае возникал вопрос: куда им идти? В ЧВК некоторые не готовы были идти, потому что "частная военная, коммерческая" – не всех это устраивало. Тогда и была создана система "БАРСов", потому что "БАРС" - это фактически государственная военная компания – ГВК.Приведу другой аналог. "БАРС" - это, по сути, ополчение, которое при этом воюет не на вторых и третьих линиях обороны, а зачастую на первых, потому что ополчение на свои функции выполняет по месту своего основного проживания. "БАРСы" же воюют не по месту своего проживания.У "БАРСа-13" есть опыт удержания крупных сил ВСУ - до пяти армейских бригад - на направлении Красного Ливана осенью 2022 года, когда ими была захвачена та часть Харьковской области, которую мы заняли ранее.Это был самый настоящий армейский подвиг. "БАРС-13" тогда действовал тоже не сам, а с армейскими, общевойсковыми подразделениями, но все-таки смог взять на себя удар, смог удержать яростный натиск ВСУ.Или, например, нынешние бои на бахмутском направления. Сколько было разговоров о том, что Бахмут падет, после вывода ЧВК "Вагнер". Не пал.- Но вы ведь сейчас сами себе противоречите. Мы же все помним, что когда армия, мягко говоря, отступила из Харьковской области, то, например, "БАРС-13" просто на морально-волевых неделю или полторы, стоя на смерть на своих позициях, задержал наступающие украинские бригады, дав возможность армейским подготовить оборону.- Я считаю, что неправильно сейчас критиковать подобного рода армейские процессы, но скажу так: в армии все просто, всегда в хорошем смысле просто.Есть расчеты, есть плотность обороны, в среднем пять километров на батальон. Есть определенные условия выполнения боевых задач. Они регламентированы, это как стройка.Для профессионального строителя есть СНИП, определенные нормы строительства – они должны соблюдаться."БАРСы" в режиме ополчения, не всегда понимая, по каким нормам им чего-то не хватает, на своем энтузиазме выполняли и выполняют свои задачи.Я не хочу, и очень вас предостерегаю противопоставлять "БАРСы" и общевойсковые армейские структуры, потому что поставленные задачи они выполняют совместно. Не существует ни одного "БАРСа", который отдельно от армейских подразделений где-то в поле один стоит и воюет.В Лимане, Богородичном (населенный пункт под Славянском в ДНР – прим.) и других участках "БАРСы" тоже стояли совместно и с казачьими, и специальными, и общевойсковыми армейскими подразделениями.- У вас есть глава в книге, называется "Беспилотная революция". СВО начиналась как война артиллерии, а сейчас говорят, что это война дронов.Любой рассказ армейца, который воюет на передовой, имеет такой сюжет: идет танк, на него налетают десять дронов-камикадзе, первые три из них сбивают динамичную броню, а остальные потом сжигают танк. Как в этих условиях воевать? Есть какой-то рецепт у военных теоретиков?- У военных теоретиков рецептов таких не может быть априори, потому что это задача промышленников и науки. Потому что новые системы РЭБ, новые системы радиоэлектронной разведки, которые анализируют работу вражеских дронов – они в тесной связке с военным управлением находятся, но это отдельная сфера.А что касается FPV-дронов и других некоторых дронов – у противника снарядный голод, надо отдать ему должное и другим внешним органам управления Украиной: они заменили недостающие артиллерийские снаряды дронами-камикадзе. По сути, FPV -дрон – это тот же снаряд, или гранатометный, или артиллерийский, который в режиме высокоточного наведения барражирующего снаряда, без необходимости наличия каких-то крупных расчетов артиллерийских, без необходимости тащить откуда-то куда-то орудия, вкапывать, оборудовать и т.д., просто в гибком высокоманевренном режиме, позволяют нанести серьезные поражения.В данном случае активные дроны – это, по сути, летающие высокоточные артиллерийские снаряды. Не какая-то отдельная абстрактная самостоятельная сущность – это гранатометные артиллерийские снаряды, которые в режиме сопровождения оператора позволяют поражать бронетехнику и пехоту.Поэтому дроны в текущем режиме выполняют функцию замены артиллерийского голода, но так будет недолго – уже на подходе рои дронов, на подходе искусственный интеллект, уже об этом год назад говорили.После этого не будет необходимости и операторам сидеть и управлять дистанционно, они будут работать в автономном режиме. Это вызов, требующий соответствующей реакции науки и промышленности...Увы, полковник Пинчук разговор прерывает... В это время отряд выходил с маневренной обороны на штурм, что требовало особой самоотдачи. У Андрея Юрьевича телек над головой. На него выведен видеомост с приёмников БПЛА на передовой. Поле боя как на ладони, но о том, что там видно. БПЛА висит в воздухе: с него холмистая степная местность просматривается далеко-далеко. Видно, как бойцы выходят на позицию. Фигурки бойцов маленькие. Обстрел. Жуткие кадры. Одному отрывается ногу. Он истечет кровью. Через день умрет еще один боец, который находился рядом и тоже был ранен... Это война.

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Александр Чаленко

барс-13, сво, спецоперация, интервью