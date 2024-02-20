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20 февраля 2014 года, расстрелы на Майдане. Как винтовка дала власть оппозиции

20 февраля 2014 года, расстрелы на Майдане. Как винтовка дала власть оппозиции - 20.02.2024 Украина.ру

20 февраля 2014 года, расстрелы на Майдане. Как винтовка дала власть оппозиции

20 февраля 2014 года стало переломной датой в истории Майдана, а тем самым и Украины. 19-го после ожесточенных боев "Беркут" занял часть баррикад и территории Майдана. Казалось, утром 20-го протестующих окончательно "зачистят". Но произошло обратное

2024-02-20T13:14

2024-02-20T13:14

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В тот день с утра майдановцы перешли в контрнаступление и погнали полицию, начав расстреливать ее бойцов из огнестрельного оружия. В некоторых случаях те стали отстреливаться.О том, что происходило тогда в Киеве, уже несколькими днями позже рассказал на одном кулуарном мероприятии находившийся 19-20 февраля 2014 года на Майдане бывший нацбол Дмитрий Бахур."Ночью к майдановцам подвезли оружие, захваченное на Западной Украине, и утром они вышли к позициям "Беркута" и начали его расстреливать практически в упор. "Беркут" побежал", — приводит слова Бахура автор издания Украина.ру Владислав Мальцев.Свидетельств о появившемся у протестующих в Киеве именно утром 20 февраля боевом оружии немало, причем исходящих с разных сторон конфликта. До этого майдановцы, что признавал позже и глава "Правого сектора"* Дмитрий Ярош, располагали лишь считанными охотничьими ружьями и травматическими пистолетами и револьверами (возможно, переделанными под боевые патроны).В частности, об этом рассказал 19 февраля 2016 года в нашумевшем интервью изданию Bird in Flight (до этого он неоднократно говорил об этом же в телевизионных интервью) майдановец Иван Бубенчик, состоявший на тот момент в 9-й сотне "Самообороны Майдана" (она же "Михайловская сотня", сотник — Андрей Антонищак): "В Консерватории были ребята с охотничьими ружьями. Стреляли дробью по спецподразделениям примерно в семидесяти метрах от нас. Но я их отогнал от окон, поскольку в ответ милиция стала бросать коктейли Молотова, чтобы сжечь единственное наше убежище. Дробь их только раздражала. В то время я молился, чтобы на Майдане появились сорок автоматов. Прошло немного времени, и я понял, что многого прошу. Стал просить двадцать автоматов. И уже под утро 20 февраля приехал парень, принёс автомат Калашникова в сумке из-под теннисной ракетки и семьдесят пять патронов. Многие хотят услышать, что автомат был отобран у титушек во время столкновений 18 февраля. Тогда они получили оружие, чтобы убивать нас. Но было не так".О подвозе автомата Калашникова на Майдан утром 20 февраля, но уже в других местах, рассказал 2 декабря 2016 года на допросе по видеосвязи в Святошинском районном суде Киева командовавший в 2014 году Внутренними войсками Святослав Шуляк: "Примерно в 8:00 20 февраля в районе улицы Заньковецкой моими подчиненными была замечена выдача огнестрельного оружия из автомобиля "Жигули", а именно автомата Калашникова. Оружие выдавалось людям, одетым в гражданскую одежду. Эта территория контролировалась участниками Майдана, пройти на нее моим подчиненным было невозможно. Вроде бы это был представитель оппозиции Парасюк".Далее Шуляк как раз упоминает начатую по его подчиненным стрельбу из здания Консерватории.В интервью в документальном фильме "Бранці" Бубенчик упоминает, какой ему выдал этот неизвестный майдановец боеприпас к автомату: "Было два с половиной магазина. То есть шестьдесят-семьдесят пять патронов"."Я выбирал тех, кто командовал, — рассказывал Бубенчик в интервью Bird in Flight. — Слышать не мог, но видел жестикуляцию. Расстояние небольшое, поэтому на двух командиров потребовались только два выстрела. Стрелять научился во время службы в Советской армии. Прошёл обучение в школе военной разведки. Готовились проводить операции в Афганистане и в других горячих точках. Говорят, что я убил их в затылок, и это правда. Так вышло, что они стояли ко мне спиной… Я вышел из Консерватории и стал двигаться вдоль баррикад. Стрелял, создавая видимость, будто у нас двадцать-сорок автоматов. Просил ребят, чтобы они мне делали небольшую щёлку в щитах… Дошёл до Дома профсоюзов, и там патроны кончились. Но "сарафанное радио" уже сработало, и милиция побежала. Бросали всё. Друг через друга ползли, как крысы".Правда, в интервью новостной службе телеканала "1+1" адвокат семей "Небесной сотни" Василий Титич 5 апреля 2018 года заявлял, что на самом деле стрелял Бубенчик из самозарядного охотничьего ружья "Сайга", созданного на основе автомата Калашникова, и якобы это ружье уже найдено следователями.Стоит отметить, что издание "Страна" 15 февраля 2016 года упоминало про похожий эпизод: "Время от времени в СМИ появились материалы о том, что некоторые добровольцы, ушедшие воевать в АТО, 18-20 февраля стреляли в сотрудников "Беркута" и "срочников" Внутренних войск. Один из таких ребят, пожелавший остаться анонимным, осенью 2014 года проходил службу под Мариуполем Донецкой области. Тогда в интервью журналу "Вести. Репортер" он рассказал, что 20 февраля около шести утра стрелял по силовикам со второго этажа Консерватории из самозаряжающегося ружья "Сайга". По словам парня, оружие на Майдан принес киевлянин, который увлекался охотой. Вместе с "Сайгой" житель столицы передал также большое количество патронов".Однако в оригинале статьи, опубликованной 20 ноября 2014 года в журнале "Вести. Репортер", вообще ни разу не упоминается, из какого оружия шла стрельба:"Это было 20 февраля, около шести утра. Я стрелял в ментов минут 15-20. Не дольше. Позицию выбрал себе сам — второй этаж Консерватории. Палил не прицельно. Старался только по ногам. Но пули могли лететь куда угодно", — говорит Сергей (на самом деле его зовут иначе), мы познакомились летом в одном из приморских городков, где он служил в добровольческом батальоне.По его словам, он имел непосредственное отношение к ранениям, а возможно, и гибели беркутовцев…"На Майдане я был почти все время, — рассказывает Сергей. — После смертей и поджога Дома профсоюзов в наш лагерь стали приносить оружие. Я не знаю, кто и где именно его принимал. Но около шести вечера 19 февраля нас собрали и предложили выйти вперед тем, кто может держать в руках оружие. Вместе со мной вызвались еще около двадцати человек. Нам приказали выбирать себе удобные позиции. Я стал возле Консерватории…"По словам Сергея, кроме него стреляли еще около десяти человек из разного оружия."Через какое-то время ко мне прибежали с десяток людей в балаклавах, оттянули и потащили в сторону баррикады на Крещатике. Это были парни из службы безопасности самообороны Андрея Парубия. Они забрали у меня оружие, затолкали в микроавтобус. Я просидел там какое-то время, был в шоковом состоянии. Затем меня вывезли в Киевскую область, а оттуда я добирался домой сам. Думаю, что меня хотели сдать ментам, но передумали. В любом случае они точно сделали бы это, если бы Майдан не победил".Либо журналистка "Страны" Овсянникова что-то напутала, либо же общалась с автором статьи в "Вестях. Репортер", рассказавшим ей дополнительные детали (что "приморский город" это именно Мариуполь, а оружие — "Сайга"). В принципе второе вполне возможно, так как большинство материалов из АТО для "Вестей. Репортер" писал Александр Сибирцев, затем начавший сотрудничать со "Страной".В любом случае важно упоминание в опубликованной версии статьи, что стрелок в Консерватории был не один ("стреляли еще около десяти человек из разного оружия").Еще один момент — процитированное в той же статье "Страны" постановление Печерского районного суда Киева о том, что "расследованием установлено, что убийства военнослужащих ЛИЦО_12 и ЛИЦО_14, а также причинение огнестрельных и телесных повреждений ЛИЦУ_16, ЛИЦУ_17 и ЛИЦУ_18 были сделаны из одного экземпляра оружия. Также установлено, что это же оружие применялось 20.04.2014 года около 14:00 во время столкновения на блокпосту на дороге между селами Былбасовка и Черкасское Славянского района Донецкой области, в ходе которого были убиты трое человек из числа так называемого ополчения ДНР и ранено два человека со стороны нападающих".Речь идет об известном рейде бойцов "Правого сектора"* под командованием Дмитрия Яроша на блок-пост ополченцев под Славянском (в ходе боестолкновения там и была обронена ставшая затем знаменитой визитка вождя "правосеков"). О каком оружии идет речь, в постановлении суда не сообщается, но сам Ярош 22 апреля рассказал в интервью "Цензор.Нет" об арсенале, который его бойцам удалось собрать для рейда на Славянск: "Оружие мы собирали тоже с помощью (днепропетровской. — Авт.) ОГА где только возможно. У каждого ствола была отдельная история. У меня лично АКСУ — короткоствольный, были и АКС обычные, но далеко не новые, а большинство это были охотничьи карабины "Сайга". Были две винтовки снайперские, но не было ночных прицелов и было мало патронов. Патронов было очень мало вообще, охотничьи мы даже искали в Днепропетровске под "Сайгу", но давно все раскупили".Иначе говоря, этим оружием могла быть как "Сайга", так и АКСУ, и АКС, калибра как классического 7,62 мм, так и 5,74 мм. Охотничьи ружья можно было достать без проблем, а вот автоматы 20 февраля могли появиться только из "оружеек" МВД и СБУ, захваченных 18 февраля 2014 года во Львове майдановцами. Довезти стволы до Киева можно было как на автотранспорте, так и в поезде (подобные случаи фиксировались и до этого).В любом случае очевидно, что именно появление у протестующих огнестрельного оружия и переломило ситуацию в те дни на Майдане.* Организация запрещена в России Верховным судом РФ

https://ukraina.ru/20220828/1037622324.html

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https://ukraina.ru/20220220/1033302371.html

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, евромайдан, госпереворот, майдан