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Азаров о Майдане: власти ожидали госпереворот на год позже

Азаров о Майдане: власти ожидали госпереворот на год позже - 19.02.2024 Украина.ру

Азаров о Майдане: власти ожидали госпереворот на год позже

Власти Украины знали о подготовке государственного переворота, но рассчитывали на то, что он произойдёт годом позже – в 2015 году, когда должны были состояться очередные президентские выборы. Об этом в интервью изданию "Парламентская газета" рассказал бывший лава правительства Украины Николай Азаров

2024-02-19T23:58

2024-02-19T23:58

2024-02-19T23:58

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украина

николай азаров

майдан

госпереворот

виктор янукович

украинский неонацизм

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Он напомнил, что в 2012-2013 годах в стране была макроэкономическая стабильность. Все четыре года работы тогдашнего правительства был устойчивый курс национальной валюты, инфляция опустилась почти до нуля — в указанный период она составляла порядка 0,2 процента. Однако цветные революции, по словам Азарова, проводятся вне зависимости от показателей экономического развития. Азаров также указал на то, что на Майдане почти не было людей с юго-востока Украины, но были депутаты, которых бывший президент Виктор Янукович не хотел трогать. По его словам, тогда власти Украины стояли на позициях Конституции, в то время как заговорщиками против них стали депутаты Рады, которым закон гарантировал неприкосновенность. В воскресенье, 18 февраля, исполнилось ровно десять лет событиям, произошедшим в 2014 году на Майдане в украинской столице. Так называемая "Революция достоинства" привела к огромным жертвам, в том числе экономическому и социальному кризису.

https://ukraina.ru/20240218/1053378912.html

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новости, украина, николай азаров, майдан, госпереворот, виктор янукович, украинский неонацизм