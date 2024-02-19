Азаров о Майдане: власти ожидали госпереворот на год позже - 19.02.2024 Украина.ру
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Азаров о Майдане: власти ожидали госпереворот на год позже
Азаров о Майдане: власти ожидали госпереворот на год позже - 19.02.2024 Украина.ру
Азаров о Майдане: власти ожидали госпереворот на год позже
Власти Украины знали о подготовке государственного переворота, но рассчитывали на то, что он произойдёт годом позже – в 2015 году, когда должны были состояться очередные президентские выборы. Об этом в интервью изданию "Парламентская газета" рассказал бывший лава правительства Украины Николай Азаров
2024-02-19T23:58
2024-02-19T23:58
новости
украина
николай азаров
майдан
госпереворот
виктор янукович
украинский неонацизм
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Он напомнил, что в 2012-2013 годах в стране была макроэкономическая стабильность. Все четыре года работы тогдашнего правительства был устойчивый курс национальной валюты, инфляция опустилась почти до нуля — в указанный период она составляла порядка 0,2 процента. Однако цветные революции, по словам Азарова, проводятся вне зависимости от показателей экономического развития. Азаров также указал на то, что на Майдане почти не было людей с юго-востока Украины, но были депутаты, которых бывший президент Виктор Янукович не хотел трогать. По его словам, тогда власти Украины стояли на позициях Конституции, в то время как заговорщиками против них стали депутаты Рады, которым закон гарантировал неприкосновенность. В воскресенье, 18 февраля, исполнилось ровно десять лет событиям, произошедшим в 2014 году на Майдане в украинской столице. Так называемая "Революция достоинства" привела к огромным жертвам, в том числе экономическому и социальному кризису.
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новости, украина, николай азаров, майдан, госпереворот, виктор янукович, украинский неонацизм
Новости, Украина, Николай Азаров, Майдан, госпереворот, Виктор Янукович, украинский неонацизм

Азаров о Майдане: власти ожидали госпереворот на год позже

23:58 19.02.2024
 
© Телеграм @NikolayAzarovНиколай Азаров
Николай Азаров
© Телеграм @NikolayAzarov
Читать в
Власти Украины знали о подготовке государственного переворота, но рассчитывали на то, что он произойдёт годом позже – в 2015 году, когда должны были состояться очередные президентские выборы. Об этом в интервью изданию "Парламентская газета" рассказал бывший лава правительства Украины Николай Азаров
Он напомнил, что в 2012-2013 годах в стране была макроэкономическая стабильность. Все четыре года работы тогдашнего правительства был устойчивый курс национальной валюты, инфляция опустилась почти до нуля — в указанный период она составляла порядка 0,2 процента. Однако цветные революции, по словам Азарова, проводятся вне зависимости от показателей экономического развития.
"Я уже тогда понимал, что организация государственных переворотов по принципу цветных революций мало связана с реальным уровнем жизни и реальными экономическими показателями. Потому что достаточно в столице страны организовать 15, максимум 20 тысяч шатунов, которые будут за деньги ходить по главным улицам, кричать, что-то там требовать, давить на президента и парламент и так далее", – отметил экс-премьер.
Азаров также указал на то, что на Майдане почти не было людей с юго-востока Украины, но были депутаты, которых бывший президент Виктор Янукович не хотел трогать.
По его словам, тогда власти Украины стояли на позициях Конституции, в то время как заговорщиками против них стали депутаты Рады, которым закон гарантировал неприкосновенность.

"Арестовав их (что нужно было сделать обязательно), мы бы пошли на нарушение Конституции. Янукович на это не шёл. А на мой взгляд, нужно было пойти. Ну а в конце, когда на Майдан уже было занесено оружие, взрывчатые материалы, когда мы видели и понимали, что имеем дело с настоящими террористами, зачистка уже была бы, конечно, куда более сложной и жесткой. Но цена такого решения (и я говорил об этом еще в январе 2014-го) всё равно оказалась бы несоизмеримо ниже того, что произошло в итоге и что происходит сейчас", – добавил Азаров.

В воскресенье, 18 февраля, исполнилось ровно десять лет событиям, произошедшим в 2014 году на Майдане в украинской столице. Так называемая "Революция достоинства" привела к огромным жертвам, в том числе экономическому и социальному кризису.
Развитие ситуации в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
18 февраля, 18:01
Вначале война, потом майдан, а началось всё с перестройкиНе устаю объяснять своим читателям и слушателям, что я никогда не говорю и не пишу о том, что будет. Будущее известно лишь богу, и то с поправкой на свободу воли, которую он предоставил человеку и в рамках которой человек не тварь дрожащая, но может выбирать варианты своей судьбы
 
НовостиУкраинаНиколай АзаровМайдангоспереворотВиктор Януковичукраинский неонацизм
 
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