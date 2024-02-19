На Украине потребовали демобилизовать срочников в течение 2 месяцев - 19.02.2024 Украина.ру
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На Украине потребовали демобилизовать срочников в течение 2 месяцев
На Украине потребовали демобилизовать срочников в течение 2 месяцев - 19.02.2024 Украина.ру
На Украине потребовали демобилизовать срочников в течение 2 месяцев
Демобилизовать срочников в течение двух месяцев требуют депутаты Верховной Рады Украины. Соответствующие разрешение на это должен содержать доработанный правительственный законопроект, считает председатель комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк
2024-02-19T23:22
2024-02-19T23:22
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По его словам, больше всего споров вокруг нового законопроекта о мобилизации возникнут в процессе обсуждения вопроса демобилизации срочников. Сегодня рассматривается вопрос уменьшения срока службы для демобилизации с 36 месяцев до 18 при условии, что 12 месяцев военный провел в зоне активных боевых действий, добавил Цымбалюк. Он отметил, что к спорным вопросам относится и отсрочка от службы при уходе за лицами с инвалидностью. Кроме того, Цымбалюк считает, что парламентарии могут проголосовать за законопроект о мобилизации во втором чтении уже на этой неделе. Напомним, в начале февраля украинский парламент принял в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учётных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего.
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новости, мобилизация, украина, демобилизация, всу, сво, спецоперация
Новости, мобилизация, Украина, демобилизация, ВСУ, СВО, Спецоперация

На Украине потребовали демобилизовать срочников в течение 2 месяцев

23:22 19.02.2024
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
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Демобилизовать срочников в течение двух месяцев требуют депутаты Верховной Рады Украины. Соответствующие разрешение на это должен содержать доработанный правительственный законопроект, считает председатель комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк
По его словам, больше всего споров вокруг нового законопроекта о мобилизации возникнут в процессе обсуждения вопроса демобилизации срочников.
"Сейчас важно, какие правки будут кардинальными. Мы считаем, что самая большая дискуссия будет вокруг вопроса демобилизации срочников. Мы требуем, чтобы в течение двух месяцев они были демобилизованы. И их срок отсрочки должен быть 12 месяцев, чтобы они могли устроить свою гражданскую жизнь, а некоторые из них и подписать контракт на продление службы", – приводит слова Цымбалюка "Судебно-юридическая газета".
Сегодня рассматривается вопрос уменьшения срока службы для демобилизации с 36 месяцев до 18 при условии, что 12 месяцев военный провел в зоне активных боевых действий, добавил Цымбалюк.
Он отметил, что к спорным вопросам относится и отсрочка от службы при уходе за лицами с инвалидностью. Кроме того, Цымбалюк считает, что парламентарии могут проголосовать за законопроект о мобилизации во втором чтении уже на этой неделе.
Напомним, в начале февраля украинский парламент принял в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учётных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего.
16 февраля, 12:21
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