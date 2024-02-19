https://ukraina.ru/20240219/1053406590.html

Украинцам пообещали не присылать повестки через "Дию"

Украинцам пообещали не присылать повестки через "Дию" - 19.02.2024 Украина.ру

Украинцам пообещали не присылать повестки через "Дию"

В рамках нового законопроекта о мобилизации пока не предусмотрены электронные повестки через приложение "Дия". Об этом в интервью изданию "Общественное" заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров

2024-02-19T21:43

2024-02-19T21:43

2024-02-19T21:43

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По его словам, цифровые решения в вопросах вызова в военкоматы и соцподдержки будут зависеть от законопроекта о мобилизации, который Рада недавно поддержала в первом чтении. Министр подчеркнул, что электронный реестр военнообязанных должен быть качественным, чтобы никто не остался "вне радара". На основании данных в реестре будут приниматься решения о мобилизации. Напомним, в конце 2023 года Кабмин внёс в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы". Документ резко ужесточает правила призыва в ВСУ и последствия уклонения от воинской службы.

https://ukraina.ru/20240216/1053333007.html

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новости, украина, мобилизация, повестка, сво, спецоперация, всу