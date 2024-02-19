Украинцам пообещали не присылать повестки через "Дию"
В рамках нового законопроекта о мобилизации пока не предусмотрены электронные повестки через приложение "Дия". Об этом в интервью изданию "Общественное" заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров
По его словам, цифровые решения в вопросах вызова в военкоматы и соцподдержки будут зависеть от законопроекта о мобилизации, который Рада недавно поддержала в первом чтении.
Министр подчеркнул, что электронный реестр военнообязанных должен быть качественным, чтобы никто не остался "вне радара". На основании данных в реестре будут приниматься решения о мобилизации.
"Я не хочу говорить о возможных сценариях, потому что закон ещё готовится ко второму чтению. Единственное, могу еще раз заверить, что в "Дие" не планируется присылать повестки. Там не будет сервисов, связанных с мобилизацией – в каком бы формате Рада не приняла законопроект", – добавил Федоров.
Напомним, в конце 2023 года Кабмин внёс в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы". Документ резко ужесточает правила призыва в ВСУ и последствия уклонения от воинской службы.
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