Украинцам пообещали не присылать повестки через "Дию" - 19.02.2024 Украина.ру
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Украинцам пообещали не присылать повестки через "Дию"
Украинцам пообещали не присылать повестки через "Дию" - 19.02.2024 Украина.ру
Украинцам пообещали не присылать повестки через "Дию"
В рамках нового законопроекта о мобилизации пока не предусмотрены электронные повестки через приложение "Дия". Об этом в интервью изданию "Общественное" заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров
2024-02-19T21:43
2024-02-19T21:43
новости
украина
мобилизация
повестка
сво
спецоперация
всу
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По его словам, цифровые решения в вопросах вызова в военкоматы и соцподдержки будут зависеть от законопроекта о мобилизации, который Рада недавно поддержала в первом чтении. Министр подчеркнул, что электронный реестр военнообязанных должен быть качественным, чтобы никто не остался "вне радара". На основании данных в реестре будут приниматься решения о мобилизации. Напомним, в конце 2023 года Кабмин внёс в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы". Документ резко ужесточает правила призыва в ВСУ и последствия уклонения от воинской службы.
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новости, украина, мобилизация, повестка, сво, спецоперация, всу
Новости, Украина, мобилизация, повестка, СВО, Спецоперация, ВСУ

Украинцам пообещали не присылать повестки через "Дию"

21:43 19.02.2024
 
© pixabay.comмобильный телефон мобильник женщина руки звонить
мобильный телефон мобильник женщина руки звонить
© pixabay.com
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В рамках нового законопроекта о мобилизации пока не предусмотрены электронные повестки через приложение "Дия". Об этом в интервью изданию "Общественное" заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров
По его словам, цифровые решения в вопросах вызова в военкоматы и соцподдержки будут зависеть от законопроекта о мобилизации, который Рада недавно поддержала в первом чтении.
Министр подчеркнул, что электронный реестр военнообязанных должен быть качественным, чтобы никто не остался "вне радара". На основании данных в реестре будут приниматься решения о мобилизации.

"Я не хочу говорить о возможных сценариях, потому что закон ещё готовится ко второму чтению. Единственное, могу еще раз заверить, что в "Дие" не планируется присылать повестки. Там не будет сервисов, связанных с мобилизацией – в каком бы формате Рада не приняла законопроект", добавил Федоров.

Напомним, в конце 2023 года Кабмин внёс в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы". Документ резко ужесточает правила призыва в ВСУ и последствия уклонения от воинской службы.
16 февраля, 12:21
Какие потери понесут ВСУ в боях за Авдеевку и как пройдёт новая мобилизация на Украине - ПолищукВоенный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук рассказал о том, как скажутся действия нового украинского командования на ходе спецоперации, какое тяжёлое решение предстоит принять Зеленскому и для чего под это решение готовят утилизацию украинских нацистов в Авдеевке
 
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