https://ukraina.ru/20240219/1053406431.html
Путин поручил расширить действие проекта по выплатам 1 млн руб. за третьего ребёнка в ДФО
Путин поручил расширить действие проекта по выплатам 1 млн руб. за третьего ребёнка в ДФО - 19.02.2024 Украина.ру
Путин поручил расширить действие проекта по выплатам 1 млн руб. за третьего ребёнка в ДФО
Президент России Владимир Путин поручил распространить пилотный проект по выплате одного миллиона рублей при рождении третьего и последующих детей на Чукотку и другие субъекты ДФО, где этот показатель ниже среднего, следует из поручений, опубликованных на сайте Кремля 19 февраля
2024-02-19T21:21
2024-02-19T21:21
2024-02-19T21:21
новости
владимир путин
демография
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Так, Путин поручил при участии исполнительных органов субъектов России, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, распространить реализованный в Приморском крае в 2023 году пилотный проект, предусматривающий выплату одного миллиона рублей при рождении третьего и последующих детей, на Чукотский автономный округ и другие субъекты РФ, которые входят в состав Дальневосточного федерального округа. Изменения коснутся тех регионов, где суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей ниже среднего по ДФО. Доклад о реализации поручения глава государства ожидает до 1 июля.
https://ukraina.ru/20240131/1052982280.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, демография
Путин поручил расширить действие проекта по выплатам 1 млн руб. за третьего ребёнка в ДФО
Президент России Владимир Путин поручил распространить пилотный проект по выплате одного миллиона рублей при рождении третьего и последующих детей на Чукотку и другие субъекты ДФО, где этот показатель ниже среднего, следует из поручений, опубликованных на сайте Кремля 19 февраля