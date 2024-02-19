Путин поручил расширить действие проекта по выплатам 1 млн руб. за третьего ребёнка в ДФО - 19.02.2024 Украина.ру
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Путин поручил расширить действие проекта по выплатам 1 млн руб. за третьего ребёнка в ДФО
Путин поручил расширить действие проекта по выплатам 1 млн руб. за третьего ребёнка в ДФО - 19.02.2024 Украина.ру
Путин поручил расширить действие проекта по выплатам 1 млн руб. за третьего ребёнка в ДФО
Президент России Владимир Путин поручил распространить пилотный проект по выплате одного миллиона рублей при рождении третьего и последующих детей на Чукотку и другие субъекты ДФО, где этот показатель ниже среднего, следует из поручений, опубликованных на сайте Кремля 19 февраля
2024-02-19T21:21
2024-02-19T21:21
новости
владимир путин
демография
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Так, Путин поручил при участии исполнительных органов субъектов России, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, распространить реализованный в&nbsp;Приморском крае&nbsp;в 2023 году пилотный проект, предусматривающий выплату одного миллиона рублей при рождении третьего и последующих детей, на&nbsp;Чукотский автономный округ&nbsp;и другие субъекты РФ, которые входят в состав Дальневосточного федерального округа. Изменения коснутся тех регионов, где суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей ниже среднего по ДФО. Доклад о реализации поручения глава государства ожидает до 1 июля.
https://ukraina.ru/20240131/1052982280.html
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новости, владимир путин, демография
Новости, Владимир Путин, демография

Путин поручил расширить действие проекта по выплатам 1 млн руб. за третьего ребёнка в ДФО

21:21 19.02.2024
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкНовогоднее обращение президента РФ В. Путина
Новогоднее обращение президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин поручил распространить пилотный проект по выплате одного миллиона рублей при рождении третьего и последующих детей на Чукотку и другие субъекты ДФО, где этот показатель ниже среднего, следует из поручений, опубликованных на сайте Кремля 19 февраля
Так, Путин поручил при участии исполнительных органов субъектов России, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, распространить реализованный в Приморском крае в 2023 году пилотный проект, предусматривающий выплату одного миллиона рублей при рождении третьего и последующих детей, на Чукотский автономный округ и другие субъекты РФ, которые входят в состав Дальневосточного федерального округа.
Изменения коснутся тех регионов, где суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей ниже среднего по ДФО.
Доклад о реализации поручения глава государства ожидает до 1 июля.
31 января, 07:05
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