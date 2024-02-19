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Путин поручил расширить действие проекта по выплатам 1 млн руб. за третьего ребёнка в ДФО

Путин поручил расширить действие проекта по выплатам 1 млн руб. за третьего ребёнка в ДФО - 19.02.2024 Украина.ру

Путин поручил расширить действие проекта по выплатам 1 млн руб. за третьего ребёнка в ДФО

Президент России Владимир Путин поручил распространить пилотный проект по выплате одного миллиона рублей при рождении третьего и последующих детей на Чукотку и другие субъекты ДФО, где этот показатель ниже среднего, следует из поручений, опубликованных на сайте Кремля 19 февраля

2024-02-19T21:21

2024-02-19T21:21

2024-02-19T21:21

новости

владимир путин

демография

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Так, Путин поручил при участии исполнительных органов субъектов России, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, распространить реализованный в Приморском крае в 2023 году пилотный проект, предусматривающий выплату одного миллиона рублей при рождении третьего и последующих детей, на Чукотский автономный округ и другие субъекты РФ, которые входят в состав Дальневосточного федерального округа. Изменения коснутся тех регионов, где суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей ниже среднего по ДФО. Доклад о реализации поручения глава государства ожидает до 1 июля.

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новости, владимир путин, демография