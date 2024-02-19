Неизвестные подорвали железную дорогу в Винницкой области - 19.02.2024 Украина.ру
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Неизвестные подорвали железную дорогу в Винницкой области
Неизвестные подорвали железную дорогу в Винницкой области - 19.02.2024 Украина.ру
Неизвестные подорвали железную дорогу в Винницкой области
Движение поездов в Винницкой области Украины временно остановлено из-за подрыва неизвестными железной дороги. Инцидент произошёл в посёлке Серебрия 16 февраля, сообщает украинское издание "Страна", ссылаясь на источники в правоохранительных органах
2024-02-19T21:07
2024-02-19T21:07
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Уточняется, что взрывом было повреждено железнодорожное полотно, что привело к остановке движения поездов. Машинист находившегося на путях поезда успел экстренно затормозить, состав не был поврежден. Всего из 11 вагонов состава заполнены были только два – мукой и гипсовыми плитами. Служба безопасности Украины открыла уголовное дело по статье о диверсии. При осмотре места происшествия изъяты элементы поврежденной рельсы, провода, антенна, элементы питания, фрагменты клейкой ленты, пара перчаток и образцы гравия, добавили представители спецслужбы. Ранее СМИ сообщали, что во Львове неизвестные подожгли предприятие, выпускающее беспилотники для ВСУ. О пожаре на одном из объектов Львова сообщалось официально. По данным СБУ, причиной возгорания были не ракеты, но других подробностей нет.
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новости, украина, партизаны, диверсанты, всу, сво, винницкая область, укрзализныця
Новости, Украина, партизаны, диверсанты, ВСУ, СВО, Винницкая область, Укрзализныця

Неизвестные подорвали железную дорогу в Винницкой области

21:07 19.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Євген КравцовУЗ
УЗ - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Євген Кравцов
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Движение поездов в Винницкой области Украины временно остановлено из-за подрыва неизвестными железной дороги. Инцидент произошёл в посёлке Серебрия 16 февраля, сообщает украинское издание "Страна", ссылаясь на источники в правоохранительных органах

"В Винницкой области подорвали железнодорожную дорогу. Диверсия случилась 16 февраля около 6.30 в посёлке Серебрия Могилов-Подольского района", – сказано в сообщении СМИ.

Уточняется, что взрывом было повреждено железнодорожное полотно, что привело к остановке движения поездов. Машинист находившегося на путях поезда успел экстренно затормозить, состав не был поврежден. Всего из 11 вагонов состава заполнены были только два – мукой и гипсовыми плитами.
Служба безопасности Украины открыла уголовное дело по статье о диверсии. При осмотре места происшествия изъяты элементы поврежденной рельсы, провода, антенна, элементы питания, фрагменты клейкой ленты, пара перчаток и образцы гравия, добавили представители спецслужбы.
Ранее СМИ сообщали, что во Львове неизвестные подожгли предприятие, выпускающее беспилотники для ВСУ. О пожаре на одном из объектов Львова сообщалось официально. По данным СБУ, причиной возгорания были не ракеты, но других подробностей нет.
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