https://ukraina.ru/20240219/1053405494.html

Украинцев, считающих, что страна движется в неправильном направлении стало больше – опрос

Украинцев, считающих, что страна движется в неправильном направлении стало больше – опрос - 19.02.2024 Украина.ру

Украинцев, считающих, что страна движется в неправильном направлении стало больше – опрос

На Украине выросло число граждан, которые считают, что страна движется в неправильном направлении. Такие данные подаёт соцгруппа "Рейтинг" общенационального украинского опроса

2024-02-19T20:49

2024-02-19T20:49

2024-02-19T20:51

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Согласно ключевым выводам, по состоянию на февраль 2024 года, неправильным направление движения Украины в феврале считает 46%, правильным – 36% (остальные не определились), а в январе эти цифры составляли 48% и 36% в пользу "правильного направления". При условии отсутствия международной поддержки Украины, только 19% жителей страны считают, что ВСУ смогут одержать победу. Вместе с тем, большинство украинцев полагают, что Россия маловероятно сможет взять под контроль новые территории. К более реальным угрозам они относят обострение экономического (48%) и политического (45%) кризиса. Ранее Киевский международный институт социологии сообщал, что почти половина жителей Украины не доверяют единому телемарафону, созданному по инициативе украинских властей после начала российской специальной военной операции.

https://ukraina.ru/20230530/1046702567.html

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новости, украина, опрос, сво, спецоперация