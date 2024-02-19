https://ukraina.ru/20240219/1053405494.html
Украинцев, считающих, что страна движется в неправильном направлении стало больше – опрос
Украинцев, считающих, что страна движется в неправильном направлении стало больше – опрос - 19.02.2024 Украина.ру
Украинцев, считающих, что страна движется в неправильном направлении стало больше – опрос
На Украине выросло число граждан, которые считают, что страна движется в неправильном направлении. Такие данные подаёт соцгруппа "Рейтинг" общенационального украинского опроса
2024-02-19T20:49
2024-02-19T20:49
2024-02-19T20:51
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Согласно ключевым выводам, по состоянию на февраль 2024 года, неправильным направление движения Украины в феврале считает 46%, правильным – 36% (остальные не определились), а в январе эти цифры составляли 48% и 36% в пользу "правильного направления". При условии отсутствия международной поддержки Украины, только 19% жителей страны считают, что ВСУ смогут одержать победу. Вместе с тем, большинство украинцев полагают, что Россия маловероятно сможет взять под контроль новые территории. К более реальным угрозам они относят обострение экономического (48%) и политического (45%) кризиса. Ранее Киевский международный институт социологии сообщал, что почти половина жителей Украины не доверяют единому телемарафону, созданному по инициативе украинских властей после начала российской специальной военной операции.
https://ukraina.ru/20230530/1046702567.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, опрос, сво, спецоперация
Украинцев, считающих, что страна движется в неправильном направлении стало больше – опрос
20:49 19.02.2024 (обновлено: 20:51 19.02.2024)
На Украине выросло число граждан, которые считают, что страна движется в неправильном направлении. Такие данные подаёт соцгруппа "Рейтинг" общенационального украинского опроса