Украинцев, считающих, что страна движется в неправильном направлении стало больше – опрос - 19.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240219/1053405494.html
Украинцев, считающих, что страна движется в неправильном направлении стало больше – опрос
Украинцев, считающих, что страна движется в неправильном направлении стало больше – опрос - 19.02.2024 Украина.ру
Украинцев, считающих, что страна движется в неправильном направлении стало больше – опрос
На Украине выросло число граждан, которые считают, что страна движется в неправильном направлении. Такие данные подаёт соцгруппа "Рейтинг" общенационального украинского опроса
2024-02-19T20:49
2024-02-19T20:51
новости
украина
опрос
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/09/1052597856_0:101:2897:1731_1920x0_80_0_0_f629c0bf7c4fa762d2241986443a1cdc.jpg
Согласно ключевым выводам, по состоянию на февраль 2024 года, неправильным направление движения Украины в феврале считает 46%, правильным – 36% (остальные не определились), а в январе эти цифры составляли 48% и 36% в пользу "правильного направления". При условии отсутствия международной поддержки Украины, только 19% жителей страны считают, что ВСУ смогут одержать победу. Вместе с тем, большинство украинцев полагают, что Россия маловероятно сможет взять под контроль новые территории. К более реальным угрозам они относят обострение экономического (48%) и политического (45%) кризиса. Ранее Киевский международный институт социологии сообщал, что почти половина жителей Украины не доверяют единому телемарафону, созданному по инициативе украинских властей после начала российской специальной военной операции.
https://ukraina.ru/20230530/1046702567.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/09/1052597856_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_fe0cb01bdfcf4536b17644d20b4df6ad.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, опрос, сво, спецоперация
Новости, Украина, опрос, СВО, Спецоперация

Украинцев, считающих, что страна движется в неправильном направлении стало больше – опрос

20:49 19.02.2024 (обновлено: 20:51 19.02.2024)
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
На Украине выросло число граждан, которые считают, что страна движется в неправильном направлении. Такие данные подаёт соцгруппа "Рейтинг" общенационального украинского опроса
Согласно ключевым выводам, по состоянию на февраль 2024 года, неправильным направление движения Украины в феврале считает 46%, правильным – 36% (остальные не определились), а в январе эти цифры составляли 48% и 36% в пользу "правильного направления".
При условии отсутствия международной поддержки Украины, только 19% жителей страны считают, что ВСУ смогут одержать победу. Вместе с тем, большинство украинцев полагают, что Россия маловероятно сможет взять под контроль новые территории. К более реальным угрозам они относят обострение экономического (48%) и политического (45%) кризиса.
Ранее Киевский международный институт социологии сообщал, что почти половина жителей Украины не доверяют единому телемарафону, созданному по инициативе украинских властей после начала российской специальной военной операции.
30 мая 2023, 10:59
Украинцы понимают, что уже проиграли бы России без помощи США - СМИБольшинство украинцев понимают, что Киев уже проиграл бы России без американской помощи. Об этом 29 мая пишет обозреватель The Atlantic Кори Шейк
 
НовостиУкраинаопросСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:07Неизвестные подорвали железную дорогу в Винницкой области
20:49Украинцев, считающих, что страна движется в неправильном направлении стало больше – опрос
20:16Польские фермеры полностью заблокируют границу с Украиной
20:01Киев получит от Японии $12,1 млрд
19:43Предателя Кузьминова могли устранить украинские спецслужбы – СМИ
19:21ГУР Украины подтвердило смерть пилота Кузьминова, угнавшего вертолёт ВС РФ
18:57Венгрия не будет блокировать 13-й пакет санкций против России
18:40Бои у Работино, предатель ни жив, ни мёртв. Итоги 19 февраля на Украине
18:40Стало известно количество принятых на военную службу в ВС РФ с начала года
18:19Российский военный, завербованный украинской разведкой, найден мёртвым в Испании – Il Correspondente
18:02Освобождение Авдеевки: что дальше? О чём говорили эксперты 19 февраля
17:55На Украине похвастались увеличением количества миллионеров
17:29Суд Липецка национализировал кондитерскую фабрику Roshen, принадлежащую Порошенко
17:27"Отпустите по-человечески". Мужчина попался на примитивном способе сбежать с Украины
17:23"Путин одержал победу". Как изменилось отношение Запада к Украине после потери Авдеевки
17:13Глобальные изменения. Почему Израиль объявил президента Бразилии Лулу персоной нон грата
17:12ЕС направит процентные доходы от активов РФ Украине - Урсула фон дер Ляйен
17:06Пустые декларации ради пиара Зеленского. Что предполагают соглашения о безопасности с Украиной
16:56Предвестник провала: Зеленский побывал на позициях в Харьковской области
16:27США работают над поставкой Украине баллистических ракет большей дальности
Лента новостейМолния