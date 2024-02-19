https://ukraina.ru/20240219/1053403633.html

Предателя Кузьминова могли устранить украинские спецслужбы – СМИ

Предателя Кузьминова могли устранить украинские спецслужбы – СМИ - 19.02.2024 Украина.ру

Предателя Кузьминова могли устранить украинские спецслужбы – СМИ

Российского лётчика, предавшего Родину, расстрелявшего сослуживцев и перешедшего на сторону ВСУ, Максима Кузьминова, могли убить по заказу украинских спецслужб. Такую версию рассматривают правоохранители Испании, где и был найден предположительно труп Кузьминова

2024-02-19T19:43

2024-02-19T19:43

2024-02-19T19:43

новости

госизмена

предательство

убийство

всу

вс рф

сво

испания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/06/1049209340_160:168:1774:1076_1920x0_80_0_0_7c67f396181ee82a38ed9b8c1102bc7b.jpg

Так, Кузьминова могли устранить украинские спецслужбы как неудобного свидетеля, пишут СМИ. Издание Eureka news сообщает, что у Кузьминова были проблемы с алкоголем и наркотиками. Его соседи, по данным полиции, рассказывали о том, что "иностранец вёл себя неадекватно, часто кричал, вёл пьяную болтовню и рассказывал много историй о своей прошлой и настоящей жизни". Газета Daily Information пишет, что труп был обнаружен соседом 13 февраля, около пяти часов вечера в районе Ла-Кала в коттеджном посёлке. Сейчас специалисты из судебной и научной полиции работают над тем, чтобы найти больше улик для расследования убийства. Тем временем отец российского лётчика Никиты Кирьянова, погибшего при угоне на Украину вертолёта Ми-8 Максимом Кузьминовым, признался, что не верит в сообщения журналистов о смерти перебежчика в Испании. В интервью журналистам RT, он сообщил, что такая же информация уже появлялась в СМИ в конце осени, но не подтвердилась. По данным РИА Новости, в Гражданской гвардии Испании не могут подтвердить сообщения об убийстве перебежчика Кузьминова.Ранее представитель Главного управления разведки минобороны Украины подтвердил смерть пилота Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолёт. Напомним, российский пилот Максим Кузьминов предал Россию, убив двух своих сослуживцев за 500 тысяч евро и доставив свой вертолет Вооруженным силам Украины. Два других члена экипажа (штурман вертолёта Хушбахт Турсунов и борттехник Никита Кирьянов), которые не знали о планах пилота, попытались избежать подлого и позорного предательства, но были расстреляны самим Кузьминовым.После убийства однополчан и предательства Родины Кузьминов дал интервью украинскому телевидению и надеялся, что заработал на безбедную жизнь.

https://ukraina.ru/20240219/1053403289.html

испания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, госизмена, предательство, убийство, всу, вс рф, сво, испания