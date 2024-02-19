Предателя Кузьминова могли устранить украинские спецслужбы – СМИ - 19.02.2024 Украина.ру
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Предателя Кузьминова могли устранить украинские спецслужбы – СМИ
Предателя Кузьминова могли устранить украинские спецслужбы – СМИ - 19.02.2024 Украина.ру
Предателя Кузьминова могли устранить украинские спецслужбы – СМИ
Российского лётчика, предавшего Родину, расстрелявшего сослуживцев и перешедшего на сторону ВСУ, Максима Кузьминова, могли убить по заказу украинских спецслужб. Такую версию рассматривают правоохранители Испании, где и был найден предположительно труп Кузьминова
2024-02-19T19:43
2024-02-19T19:43
новости
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Так, Кузьминова могли устранить украинские спецслужбы как неудобного свидетеля, пишут СМИ. Издание Eureka news сообщает, что у Кузьминова были проблемы с алкоголем и наркотиками. Его соседи, по данным полиции, рассказывали о том, что "иностранец вёл себя неадекватно, часто кричал, вёл пьяную болтовню и рассказывал много историй о своей прошлой и настоящей жизни". Газета Daily Information пишет, что труп был обнаружен соседом 13 февраля, около пяти часов вечера в районе Ла-Кала в коттеджном посёлке. Сейчас специалисты из судебной и научной полиции работают над тем, чтобы найти больше улик для расследования убийства. Тем временем отец российского лётчика Никиты Кирьянова, погибшего при угоне на Украину вертолёта Ми-8 Максимом Кузьминовым, признался, что не верит в сообщения журналистов о смерти перебежчика в Испании. В интервью журналистам RT, он сообщил, что такая же информация уже появлялась в СМИ в конце осени, но не подтвердилась. По данным РИА Новости, в Гражданской гвардии Испании не могут подтвердить сообщения об убийстве перебежчика Кузьминова.Ранее представитель Главного управления разведки минобороны Украины подтвердил смерть пилота Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолёт. Напомним, российский пилот Максим Кузьминов предал Россию, убив двух своих сослуживцев за 500 тысяч евро и доставив свой вертолет Вооруженным силам Украины. Два других члена экипажа (штурман вертолёта Хушбахт Турсунов и борттехник Никита Кирьянов), которые не знали о планах пилота, попытались избежать подлого и позорного предательства, но были расстреляны самим Кузьминовым.После убийства однополчан и предательства Родины Кузьминов дал интервью украинскому телевидению и надеялся, что заработал на безбедную жизнь.
https://ukraina.ru/20240219/1053403289.html
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новости, госизмена, предательство, убийство, всу, вс рф, сво, испания
Новости, госизмена, предательство, убийство, ВСУ, ВС РФ, СВО, Испания

Предателя Кузьминова могли устранить украинские спецслужбы – СМИ

19:43 19.02.2024
 
© скриншот видеоМаксим Кузьминов
Максим Кузьминов
© скриншот видео
Читать в
Российского лётчика, предавшего Родину, расстрелявшего сослуживцев и перешедшего на сторону ВСУ, Максима Кузьминова, могли убить по заказу украинских спецслужб. Такую версию рассматривают правоохранители Испании, где и был найден предположительно труп Кузьминова
Так, Кузьминова могли устранить украинские спецслужбы как неудобного свидетеля, пишут СМИ.
Издание Eureka news сообщает, что у Кузьминова были проблемы с алкоголем и наркотиками. Его соседи, по данным полиции, рассказывали о том, что "иностранец вёл себя неадекватно, часто кричал, вёл пьяную болтовню и рассказывал много историй о своей прошлой и настоящей жизни".
Газета Daily Information пишет, что труп был обнаружен соседом 13 февраля, около пяти часов вечера в районе Ла-Кала в коттеджном посёлке. Сейчас специалисты из судебной и научной полиции работают над тем, чтобы найти больше улик для расследования убийства.
Тем временем отец российского лётчика Никиты Кирьянова, погибшего при угоне на Украину вертолёта Ми-8 Максимом Кузьминовым, признался, что не верит в сообщения журналистов о смерти перебежчика в Испании. В интервью журналистам RT, он сообщил, что такая же информация уже появлялась в СМИ в конце осени, но не подтвердилась.
По данным РИА Новости, в Гражданской гвардии Испании не могут подтвердить сообщения об убийстве перебежчика Кузьминова.
Ранее представитель Главного управления разведки минобороны Украины подтвердил смерть пилота Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолёт.
Напомним, российский пилот Максим Кузьминов предал Россию, убив двух своих сослуживцев за 500 тысяч евро и доставив свой вертолет Вооруженным силам Украины. Два других члена экипажа (штурман вертолёта Хушбахт Турсунов и борттехник Никита Кирьянов), которые не знали о планах пилота, попытались избежать подлого и позорного предательства, но были расстреляны самим Кузьминовым.После убийства однополчан и предательства Родины Кузьминов дал интервью украинскому телевидению и надеялся, что заработал на безбедную жизнь.
Максим Кузьминов - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
19:21
ГУР Украины подтвердило смерть пилота Кузьминова, угнавшего вертолёт ВС РФПредставитель Главного управления разведки минобороны Украины подтвердил смерть пилота Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолёт. Об этом сообщает телеграм-канал "РБК-Украина"
 
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